КырДепутатка Карамушкина предложила отпустить экс-преза Атамбаева, а ее посадить. Может закрыть их вместе?

18:13 27.02.2020

27 февраля 2020, Бишкек - Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Ирина Карамушкина предложила отпустить Алмазбека Атамбаева, а ее посадить



Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина обратилась к президенту Кыргызстана с предложением отпустить бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева под залог, а ее - посадить. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

"В любом правиле бывают отступления, так вот есть такое действие как обмен. Вы все равно "навесили" особо тяжкие статьи всем, кто остался с Атамбаевым и противостоял беззаконию. Сделали из нормальных, честных граждан преступников, затянули в суды. Так вот я вношу предложение: отпустить Атамбаева под залог - я предлагаю лично себя! Посадите, закройте меня, а он пусть проходит курс лечения", - написала депутат.

Ирина Карамушкина отметила, что это не геройство и бравада, это "сам погибай, а товарища выручай!". "Вам это, к сожалению, никогда не понять. Не берите очередной грех на душу, отпускайте вожжи", - добавила она.

Ранее в социальных сетях сыновья Алмазбека Атамбаева сообщали о критическом состоянии бывшего президента.