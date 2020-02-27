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|Казахстанка Настя Городко выиграла Кубок Европы по фристайлу-могул
18:17 27.02.2020
Анастасия Городко стала победительницей по итогам девяти стартов, набрав в общем зачете 1 450 очков.
Казахстанка Анастасия Городко стала победительницей Кубка Европы по фристайлу-могул, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Чемпионат проводился в Тайвалкоски (Финляндия). Казахстанка стала победительницей по итогам девяти стартов, набрав в общем зачете 1 450 очков.
Второе место заняла Жанеке Бергхуис из Нидерландов - 750. Третье место осталось за Фантин Дегрут из Франции - 644.
Всего в активе Городко 15 подиумов в сезоне. 11 раз она была первой, три раза второй и один раз заняла третье место.
Отметим, что другая казахстанка - Олеся Граур - финишировала в Кубке Европы с шестым результатом - 506 очков.