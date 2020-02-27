Особенности секса в Интернете по-кыргызски, - "ВечБишкек"

18:25 27.02.2020

27 февраля 2020 - Виктория Гунгер



В последнее время проституция все чаще переходит с улиц в виртуальное пространство. Спрос рождает предложение. В специально оборудованных помещениях вполне приличные девушки раздеваются, танцуют, принимают эротические позы, всячески возбуждая зрителей. При задержании подобные "жрицы любви" обычно отделываются лишь испугом и страхом разоблачения, организаторы - штрафом.

Алтынай приехала в столицу в поисках лучшей жизни из Таласской области после окончания школы. Но устроить свою жизнь к 24 годам ей так и не удалось: ни замуж выйти, ни хорошую работу найти она не смогла. Зато стала организатором порностудии.

По иронии судьбы 14 февраля 2020 года - в День всех влюбленных, Первомайский районный суд признал девушку виновной в этой запрещенной деятельности.

По данным правоохранительных органов, в Бишкеке в 2019 году работало около 50 вебкам–студий, местоположение которых очень сложно вычислить. Многие сайты зарегистрированы за границей.

Да и привлекать к ответственности девушек за оказание порноуслуг милиция не может, а лишь за организацию вебкам–студий и за производство порнографии. Но для этого нужны записи и носитель, а практически во всех студиях они отсутствуют. Там ведется только онлайн–трансляция. Располагаются такие студии в неприметных частных домах, всячески скрывают свою деятельность, поэтому обнаружить их порой очень сложно.

По данным Алтынай, минута общения с клиентами стоит примерно 100 сомов. Причем все зависит от формы предоставления услуг, то есть идет ли речь об одном клиенте в чате или о нескольких сразу.

- За неделю модель может заработать до 20–30 тысяч сомов. (А значит, штраф, выписанный судом, - лишь недельная выручка.) В студиях обычно работают до 10–12 девушек. Большинство из них - приезжие из других регионов, которые живут на съемных квартирах и пытаются заработать таким способом. Основной доход уходит владельцу–организатору порностудии. Студий несколько, девушек бывает до полусотни. Поэтому речь идет об огромных деньгах, - рассказала на суде Алтынай.

Иностранцы, деньги и шантаж

Уйти от "хозяев" достаточно трудно. Девушек, желающих покинуть такой бизнес, обычно начинают шантажировать тем, что их фотографии попадут в Сеть. В итоге многие продолжают работать из страха. Фото тех, кто отказался платить деньги или осмелился уйти, действительно часто выливают на просторы Интернета. Многие не выдерживают позора и пытаются свести счеты с жизнью. Но все же, по словам Алтынай, большие деньги не отпускают девушек. И они становятся заложницами виртуального секса.

- Такие услуги обычно заказывают иностранцы. Почти все хозяева бизнеса - за рубежом. Мы, местные представители, выполняем роль администраторов и организаторов вебкам–студий. Деньги на их создание и раскрутку дают владельцы, а, следовательно, и основной доход уходит к ним, - пояснила Алтынай.

Так как Алтынай созналась в содеянном, суд признал ее виновной по статье 130 Кодекса о проступках, то есть "в распространении предметов порнографического характера, квалифицирующим признаком которого является: ввоз, изготовление, перевозка или иное перемещение либо рекламирование произведений, изображений или иных предметов порнографического характера, совершенные с целью сбыта, а равно сбыт или другое распространение таких предметов".

"Назначить обвиняемой наказание в виде штрафа - триста расчетных показателей, то есть 30 тысяч сомов в доход государства с лишением права сроком на полгода заниматься деятельностью, связанной с распространением информации посредством сети Интернет. Приговор обжалованию не подлежит", - говорится в судебном акте.

Бег по кругу

Согласно данным правоохранительных органов, за прошлый год в столице выявлено около пяти вебкам–студий. В 2018 году их было в разы больше. В этом году сотрудники бишкекского Финпола "накрыли" два особняка. Причем в одном находилось около 20 парней, которые якобы являются операторами, и две вебкам–модели. В другом - две девушки и парень.

Особо резонансным случаем в прошлом году стало открытие подобного бизнеса молодым человеком и его подругой.

- Зарплату девушкам выплачивали в конвертах. Сама "хозяйка" также подрабатывала в Интернете. Помещение было оборудовано компьютером, столом и кроватью. Интимные услуги оказывали исключительно иностранцам. Суд приговорил предприимчивую пару к штрафу в 60 тысяч сомов каждому, - писали тогда СМИ со ссылкой на судебные органы.

Как признался корреспонденту "ВБ" источник в правоохранительных органах, выявление подобных порностудий - скорее случайность, чем хитросплетения следствия. Все понимают, что наказывать "бизнесменов" и "жриц Интернета" никто особо не будет, поэтому и не хотят тратить время на их поиск.

- Ловим больше по наводке или если сильно досаждают соседям. Даже "накрыв" студию, мы понимаем, что к вечеру девочки заплатят шраф и вернутся на свое место работы. То есть ситуация "бега по кругу" будет повторяться. Точку можно прикрыть на пару месяцев, но затем, если квартира не съемная, студия всплывает вновь. Причем, что скрывать, многие такие сети принадлежат депутатам, крупным чиновникам или "крышуются" отдельными нечестными на руку сотрудниками милиции. Поэтому "накрывают" зачастую новичков или хозяев без связей, - сказал источник.

Организаторы вебкам–студий заверяют девушек, что об их работе никогда не узнают в Кыргызстане. В итоге многие становятся жертвами своего легкомыслия. Фото– и видео оказания эротических услуг всплывают и на просторах Кырнета.

- Даже если эротический видеочат недоступен в Кыргызстане, в любом случае сохраняется вероятность обхода такой блокировки, - сообщил журналистам известный IT–специалист Михаил Дудин.

Поэтому, прежде чем вестись на щедрые посулы хозяев, стоит подумать многократно. Ведь ценой такой работы может стать одиночество, презрение родственников и испорченная репутация.

справка "ВБ"

В новом Уголовном кодексе также не предусматривается конкретного наказания за организацию студий. Не несут уголовного наказания за подобную деятельность и сами девушки. Штраф предусмотрен лишь за организацию интернет–притона, часто он составляет триста расчетных показателей.