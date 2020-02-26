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Мигрирующим в Европу – колючая проволока, - В.Малышев
18:28 27.02.2020

Владимир МАЛЫШЕВ | 26.02.2020

Концлагеря для людей другой расы и другой религии
Население греческих островов в Эгейском море Лесбос, Хиос и Самос взбунтовалось против планов властей строительства на их земле для мигрантов из Азии и Африки "постоянных пунктов размещения", а фактически – концлагерей.

На островах проходят массовые акции протеста под лозунгом "Отдайте нам назад наши острова! Верните нам жизнь!". Объявлена всеобщая забастовка, закрылись учреждения и магазины, толпы возбужденных жителей вышли на митинги и демонстрации…

"Мы не хотим никаких таких лагерей на островах. Мы хотим вернуть наши острова, мы хотим вернуть нашу жизнь. Что нас беспокоит? То, что наши острова стали местом сбора людей из 80 стран. Около 50 000 непонятных лиц находится на всех островах. Нас беспокоит, что это происходит при молчаливом пособничестве всей Европы и правительства", – заявил губернатор островного региона Костас Моутсурис.
Против массового наплыва мигрантов из стран Азии и Африки, которые прибывают на греческие острова на лодках, катерах, рыбацких баркасах, местные жители протестуют давно. В результате "нашествия" обычная жизнь здесь стала невозможной. Во временных лагерях, предназначенных для размещения около 10 тысяч человек, скопились более 50 тысяч мигрантов. И каждый день прибывают новые. В городах и поселках появились настоящие шайки "пришельцев".

Буря протеста разразилась, когда стало известно о планах властей сделать временные лагеря постоянными. На собрании жителей поселка Мандамадос на Лесбосе, где планируется строительство постоянного лагеря, было решено в знак протеста бить в колокола, как только на острове появится строительная техника.
Решительно протестуют против лагерей профсоюзы Лесбоса. Местный Трудовой центр обратился ко всему населению дать отпор планам правительства, которое хочет "превратить… острова Эгейского моря в тюрьмы для беженцев и иммигрантов, ставших жертвами политики ЕС, правительств и империализма". Центр призвал жителей к мобилизации и потребовал отмены решений о создании лагерей, а также отмены всех соглашений Греции с Евросоюзом по приему мигрантов.

На острова прибыла греческая полиция, чтобы расправиться с протестующими против лагерей
Противостояние жителей островов с правительством поддержали губернатор Северо-Восточных Эгейских островов и местные органы самоуправления, что вынудило Афины сесть за стол переговоров.
Как сообщила выходящая на Лесбосе интернет-газета stonisi.gr, на переговорах был поднят вопрос о том, чтобы выделить для строительства лагеря необитаемые острова маленького архипелага Токмакия, недалеко от Лесбоса.
Решение о строительстве пяти лагерей закрытого (тюремного) типа греческое правительство приняло еще в 2019 году. Туда предполагается отправлять тех "пришельцев", кому откажут в убежище. Однако решить, где будут строиться данные лагеря, правительство никак не может. Местные жители не соглашаются с тем, чтобы это было рядом с их домами.
Сейчас на острова Лесбос, Хиос и Самос прибывает полиция с материка, чтобы подавить протесты жителей.

Итак, в ответ на нашествие мигрантов, которым кичащаяся своей терпимостью Европа распахнула двери, сооружаются концлагеря. И это не только в Греции. Печальную славу приобрел центр по приему беженцев на острове Лампедуза в Италии (Reception Center of Lampedusa). "Недовольство и злость жителей итальянской Лампедузы нарастают, – писала Deutsche Welle. – Злость на бессмысленную смерть людей, на условия содержания в лагерях для беженцев, на скандальные заголовки газет, которые в очередной раз угрожают репутации острова. К страху перед новым притоком беженцев и все более осязаемой опасностью, исходящей от исламистских террористов с другого берега моря, добавляются опасения за экономическое будущее 5000 жителей острова".

Ничем не отличаются от концлагеря условия в центре для беженцев Сафи на Мальте (Safi Dentention Center). Лагерь рассчитан на пару сотен человек, а в него набивали более трех тысяч "постояльцев". "Полуразрушенные бараки, пустыри, отгороженные мощными решетками, рядом – кладбище деревянных лодок, на которых беженцы обычно переплывают море… С нами обращаются, как с животными. У нас нет даже нормальной воды – ни умыться, ни напиться. Если кто-то заболевает, может считать, что ему крупно не повезло. Можно стучать в двери сколько угодно: если у кого-либо серьезная проблема – он умрет прежде, чем дождется помощи", – рассказал журналистам Абрахман из Сомали.

Европа возвращается к практике диктаторских режимов, которые тоже создавали на островах лагеря. В Италии режим Муссолини ссылал своих политических противников на тот же остров Лампедуза, в Греции диктатор Метаксас (1936-41 гг.) отправлял их на остров Макрониссос. После гражданской войны 1946-1949 годов греческий режим ссылал туда коммунистов.
Сегодня лагеря в Европе предназначаются не для политических противников, а для людей другой расы и другой религии.

У проблемы есть и другая сторона. Наплыв иммигрантов ставит Грецию на грань демографической катастрофы. В 2010 году бывший министр защиты граждан Греции Христос Папуцис заявил: "Фактически каждый день население Греции увеличивается на одно село. Сегодня греческую границу в Эвросе нелегально пересекают от 120 до 150 иммигрантов за ночь". А после свержения режима Каддафи и зверского убийства ливийского лидера начался настоящий кошмар – в Грецию устремились тысячи иммигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана, Пакистана, Бангладеш, Алжира, Марокко...

По данным агентства ООН по делам беженцев, в 2019 году из Турции границу Греции незаконно пересекли около 75 000 человек. Только за последние 6 месяцев в Грецию прибыло более 50 000 человек, а депортированы были всего 11. Если депортация и прибытие сохранятся в таких пропорциях, а рождаемость у мигрантов остагнется на том же уровне, через пару десятилетий количество "пришельцев" в Греции сравняется с количеством коренного населения.
И, сооружая концентрационные лагеря для афро-азиатских беженцев и мигрантов, демократическая Европа делает сегодня свой судьбоносный выбор.

Источник - fondsk.ru
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