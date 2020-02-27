КНР и США "воюют" на два фронта, - В.Скосырев

22:39 27.02.2020

Пекин и Вашингтон конфликтуют из-за прессы и далекого острова



Владимир Скосырев

27.02.2020



На поле информации США и КНР воюют по принципу око за око. В ответ на высылку из Китая репортеров деловой газеты Wall Street Journal Белый дом собирается наказать китайские медиа, работающие в Соединенных Штатах. Могут быть лишены виз до дюжины китайских журналистов. Пекин дал понять, что в долгу не останется. Этот обмен ударами проходит на фоне обострения борьбы двух держав за господство на Тихом океане.



Представитель Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Алайт назвал решение Пекина выставить из страны трех американских корреспондентов (см. "НГ" от 21.02.20) еще одной попыткой контролировать прессу и помешать читателям, а также инвесторам читать важные статьи о Китае. Это ужасная акция, США обсуждают целый ряд ответных мер, добавил он.



Среди них речь идет о том, чтобы выслать китайских журналистов. Часть из них – не просто журналисты, а "гибриды", которые обслуживают не только свои медиа, но и органы китайской разведки, пишет New York Times.

"Гибрид" – новый термин в применении к труженикам пера. Но в принципе никакой сенсации тут нет. Репортеров используют как агентов с незапамятных времен. А если обратиться к опыту холодной войны, то вот лишь один пример. Британская секретная служба MI-6 направила на Ближний Восток в качестве корреспондента газеты Observer Кима Филби. И лишь впоследствии выяснилось, что Филби, убежденный антифашист, работал на советскую разведку.

Заявление сотрудника аппарата Белого дома не осталось в Пекине без внимания. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин на встрече с дипломатом из посольства США предупредила, что если Вашингтон продолжит ограничивать деятельность китайских СМИ, то Пекин сделает ответный шаг.



Инструментов в руках китайских властей достаточно.

Возникает вопрос: где та грань, у которой обмен ударами в борьбе за умы может быть прекращен? Пока эта грань не просматривается. Как утверждают обозреватели портала Axios, близкого к американским спецслужбам, они чрезвычайно встревожены тем, что Пекин сумел внедриться даже в такие всемирно известные издания, как Washington Post. КНР распространяет свою пропаганду через СМИ с помощью платной рекламы. Или он просто закупает акции западных СМИ и получает средства воздействия на их редакционную линию.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил, что "информационная схватка наглядно показывает уровень деградации американо-китайских отношений. Ведь она происходит на фоне эпидемии коронавируса. Китаю сейчас тяжело. Ведется борьба с вирусом, и одновременно власти пытаются наладить работу экономики. И в такой момент американцы вдруг решили объявить ряд китайских государственных СМИ иностранными агентами".

Это было сделано тогда, когда западная пресса ведет целенаправленную антикитайскую кампанию. "В ходе нее или утверждают, что китайская однопартийная система неэффективна и потому там началась эпидемия, или говорят, что эта система нарушает свободу людей, помещая их в карантин", – подчеркнул эксперт.



Последней каплей тут стала статья в Wall Street Journal, автор которой назвал Китай больным человеком Азии. Это было воспринято как оскорбление, как напоминание об унижении Китая в конце XIX – начале ХХ века. "Поэтому прогноз по американо-китайским отношениям у меня пессимистичный. Китайцы привыкли к пропагандистским войнам, они понимают, что их успехи Америку не радуют. Но то, что Вашингтон нанес информационный удар в такое время, останется глубокой раной в их сознании", – заключил Ломанов.



Наблюдатели отмечают, что жертвами противостояния двух держав становятся и малые государства Тихого океана. Так, США предупредили небольшой, но расположенный по соседству с американскими военными базами остров Чуук против спешки с провозглашением независимости. Остров входит в контролируемое США федеративное объединение Микронезию. В результате голосование там по вопросу суверенитета было отложено на два года. Как передало агентство Reuters, Вашингтон опасается, что малое независимое государство может превратиться в форпост ВМС Китая в стратегически важном регионе.