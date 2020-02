Трамп уверен, что победит Сандерса и откровенно ему подыгрывает, - К.Кириллова

Задача - поколебать основы США

В Кремле хотели бы увидеть в Белом доме человека, который привнесет как можно больше хаоса в американскую систему, полагает американист Ксения Кириллова.



Трамп уверен, что победит Сандерса и откровенно ему подыгрывает.



Брифинг представителя Национальной разведки США Шелби Пирсон о вмешательстве России в президентские выборы в Америке уже 2020 года, наделал много шума. Однако с учетом того, что доклад был закрытым, СМИ вынуждены довольствоваться лишь небольшими порциями информационных сливов на эту тему, опубликованных в ведущих американских газетах - The New York Times и The Washington Post.



Основная мысль этих изданий состоит в том, что на этот раз "русские" собираются поддерживать на президентских выборах обоих основных кандидатов - и действующего президента Дональда Трампа, и его возможного конкурента от демократов Берни Сандерса.

О том, как вся эта ситуация видится из Америки, обозреватель "Росбалта" поговорил с политологом и журналистом Ксенией Кирилловой, уже несколько лет живущей в Соединенных Штатах.



- С чего начался нынешний скандал?



- На днях Шелби Пирсон провела закрытый брифинг в комитете по разведке палаты представителей Конгресса, рассказав о российском вмешательстве в грядущие в 2020 году американские выборы. По мнению американской разведки, Россия опять проводит информационную кампанию с целью помочь переизбранию Трампа. С другой стороны, в американских СМИ появилась утечка, что РФ помогала также и другому кандидату, а точнее, кандидату в кандидаты от демократической партии Берни Сандерсу. По крайней мере, информационно.



- Почему Сандерсу? Потому что он удобный соперник для Трампа?



- Думаю, что Москва исходит из двух посылов. Во-первых, этот кандидат должен быть дружественно настроен к России. Во-вторых, даже если особо дружественного отношения к РФ и нет, он должен быть диссидентом и несистемщиком, человеком, который привнесет больше хаоса в американскую систему, чтобы поколебать ее основы.

Это делается для двух целей: любой внутренний хаос, как считают в Кремле, отвлекает американцев от вмешательства в российскую сферу влияния. Как известно, в Москве рассматривают в качестве таковой все постсоветское пространство и даже частично Восточную Европу. Соответственно, если Америка будет занята внутренними проблемами, она не сможет противостоять этой политике России в Европе и на постсоветском пространстве.



Еще одно соображение состоит в том, что часть американской стабильности зависит от положения intelligence community - американского разведывательного сообщества. Естественно, это сообщество больше тяготеет к старому истеблишменту, который обеспечивал ему определенное влияние. Так вот, что Трамп, что Сандерс - они оба диссиденты и внесистемщики, критикующие каждый со своей стороны, сложившуюся американскую систему. Соответственно, они будут нападать и на старый истеблишмент, и на какие-то его институты. Влияние того же американского разведсообщества также при этом уменьшится, что тоже выгодно России.



- Каков расклад сил в американском обществе сейчас?



- Страна разделена уже не на два лагеря, как это было раньше, а на три. Первый лагерь - это сторонники Трампа, второй - так называемая умеренная прослойка, куда входят как старые республиканцы, не принявшие Трампа, так и умеренные демократы, и старый истеблишмент. Сюда же относятся и представители разведсообщества. Этот второй лагерь на данный момент утрачивает свое влияние. Третий лагерь - это социалисты, сторонники более левых идей. К этой группе в первую очередь и относится Берни Сандерс, ряд других левых демократов, например, та же конгрессвумен Элизабет Уоррен, которая, правда, не так сильно нападает на всю американскую систему, а больше выступает против корпораций. Но самые утопические взгляды здесь у Сандерса.



- А в чем их утопизм?



- Он предлагает социальные преобразования, к которым Америка явно не готова, и не дает выверенной программы, как он собирается все это воплощать. Скажем, каким образом он собирается финансировать всеобщее бесплатное образование и здравоохранение? То есть, он дает некие популистские обещания, но совершенно непонятно, каким образом все это будет реализовываться.

- Что объединяет Трампа и Сандерса? Симпатии к России?

- Трамп действительно, несмотря на декларированную жесткость по отношению к РФ, относится к ней очень дружелюбно. В первую очередь потому, что он доверяет Владимиру Путину. Он, например, ссылается на него во всех своих ответах относительно российского вмешательства в избирательный процесс в США, он действительно верит в то, что Украина, а не Россия вмешалась в президентские выборы в стране в 2016 году, а его сторонники активно продвигают этот тезис. То есть, симпатии Трампа к РФ никуда не делись.



Последнее, что мы узнали на эту тему, это то, что Дейна Рорабейкер, так называемый "любимый конгрессмен Путина", еще будучи членом палаты представителей (в 2018 он проиграл выборы в Конгресс), встречался с Джулианом Ассанжем и предлагал ему помилование от Трампа в обмен на "обеление" России. В рамках этой сделки Ассанжу следовало сказать, что Россия не вмешивалась в американские выборы 2016 года и не РФ передала ему информацию со взломанного сервера демократов для публикации на WikiLeaks. Этот нарратив Трампа продолжается, его политика по отношению к Путину остается дружественной, и Кремль этого не может не видеть.

Что касается Сандерса, то он, как крайний американский либерал, никогда не относился к России отрицательно. В своем интервью от 2017 года, уже когда в СЩА все говорили про агрессию России против Украины, на фоне информации о вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года, он прямо заявил, что "нам нужно новое НАТО с участием России". Американские левые традиционно не выступали против России и не были сторонниками сильной внешней политики США.



- Это позиция традиционна для старых левых - видеть в нынешней России что-то прогрессивное, и очень похожа на курс, который в последнее время предлагает президент Франции Эммануэль Макрон…



- Да, это очень похоже на позицию Макрона. Сандерс в свое время провел медовый месяц в СССР и многие здесь с тех пор подозревают, что у него не угасла симпатия к России как к преемнику того его советского идеала, в который он поверил в своей молодости.



- Какова была реакция Трампа и Сандерса на последние обвинения в их адрес со стороны американского разведсообщества?



- Трамп резко высказался по поводу брифинга Шелби Пирсон в Конгрессе, отрицал любые обвинения насчет вмешательства России в выборы в его пользу и уволил исполнявшего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра, после чего поставил на его место Ричарда Гренелла, человека, который доказал ему свою лояльность. Кстати, интересно, что Трамп заступился и за Сандерса, назвав "аферой" сообщение о российской помощи последнему.



Характерно, что сам Сандерс, в отличие от Трампа, такой отрицательной оценки действий и заявлений спецслужб не высказал, не обрушился с обвинениями на разведку и не опроверг ее информацию, но постарался отмежеваться от российской помощи. Обращаясь к Путину, он сказал: "Если я стану президентом, вы больше не будете вмешиваться в американские выборы".



То есть, Трамп высказался в защиту Сандерса больше, чем сам Сандерс. Безусловно, действующий республиканский президент США рассматривает этого кандидата от демократов в качестве удобного спарринг-партнера, потому что понятно, что Америка не готова к тому, чтобы выбрать крайне левого кандидата. Да, на стороне Сандерса молодежь, но как мы знаем, молодежь всегда плохо, неактивно голосует. Трамп уверен, что победит Сандерса и откровенно ему подыгрывает.



Беседовал Александр Желенин

27 февраля 2020,