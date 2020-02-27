 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.02.2020
08:53  Европейский суд по правам человечков под колпаком у Сороса. Разоблачение
08:24  Тайны "киевского двора". В лабиринтах украинской политики, - Олег Царев
08:09  Детским омбудсменом Узбекистана избрана сенаторша Алия Юнусова
08:02  Как фронт среди ясного неба. Россия и Турция подошли к опасной грани в Сирии, - М.Беленькая
08:00  Идлибо мир, Идлибо война. Турция легко развернулась за помощью к НАТО против России, - "Къ"
07:56  КазПолитикум. Больше партий – хороших и разных..., - Ж.Диханбаев
07:51  Секс-дивы на ниве шпионажа. О разведке, взывающей к низменным инстинктам, - И.Атаманенко

07:49  Форс-мажорные усилия ООН по Ливии, - А.Исаенко
07:47  Турция готовилась к массовым ударам по авиации РФ, - И.Субботин
02:17  Аким казахстанского Текели пообещал отдать свою месячную зарплату за информацию о контрафактном алкоголе
00:54  Скончался швейцарский журналист и эксперт по Центральной Азии Андре Лорш
Четверг, 27.02.2020
23:12  Трамп уверен, что победит Сандерса и откровенно ему подыгрывает, - К.Кириллова
22:39  КНР и США "воюют" на два фронта, - В.Скосырев
22:18  Парламентские выборы в Иране:политическая мобилизация. Заметки на полях события, - Рашид Гани Абдулло
22:15  Ташкентская коммуналка. Дело труба, когда за него берется генеральная прокуратура, - Б.Мусаев
20:06  Вице-президент Ирана Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом
18:28  Мигрирующим в Европу – колючая проволока, - В.Малышев
18:25  Особенности секса в Интернете по-кыргызски, - "ВечБишкек"
18:17  Казахстанка Настя Городко выиграла Кубок Европы по фристайлу-могул
18:13  КырДепутатка Карамушкина предложила отпустить экс-преза Атамбаева, а ее посадить. Может закрыть их вместе?
16:19  Умер казахстанский архитектор Казбек Жарылгапов
12:25  Коронавирус вошел в пограничное состояние. Эпидемия грозит возвращением контроля между странами шенгенской зоны
09:19  Турчанку Сезин Синаноглу назначили Постоянным координатором ООН в Таджикистане
09:15  В Павлодаре начинается суд по делу о похищении сестры акима Восточного Казахстана Ахметова
09:04  О современном европейском фашизме, - В.Гулевич
08:57  Джеки Чана госпитализировали с подозрением на коронавирус. УкрЗалепуха?
07:58  "Мне интересно работать в жанре контрреализма"... Сурков, та еще кокетка
07:56  Роботы-убийцы. Больше не научная фантастика, - Tageszeitung
07:52  СаудАравия остановила хадж. Из-за вируса
07:48  Адские хоры. Глобальные медиа и крикливые НКО заглушают и заменяют собой подлинный голос общества, - А.Фефелов
07:44  Мероприятельские отношения. Россия и Киргизия будут дружить годами подальше от Запада, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Скончался швейцарский журналист и эксперт по Центральной Азии Андре Лорш
00:54 28.02.2020

- Скончался швейцарский журналист и эксперт по Центральной Азии Андре Лорш.
Андре Лорш с середины 2000-х и в 2010 годах работал в Кыргызстане и других странах Центральной Азии по проектам повышения квалификации журналистов и международных стандартов в СМИ. Лорш проводил тренинги в разных изданиях, в том числе в редакции информационного агентства АКИpress. Также работал в Академии ОБСЕ в Бишкеке.
В последние годы Андре Лорш работал в Украине, был представителем миссии ОБСЕ и Красного Креста.
ИА CentralAsia выражает соболезнования родным и близким.
Подробнее: centralasia.media/news:1599527/?f=cp

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582840440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года №272
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития рыбной отрасли
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года №77
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2020 года №83
- Мартовские иды: вернется ли Назарбаев в Акорду?
- Институт этнополитики появится в Казахстане
- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам аудиторской деятельности
- "Казахстан становится все менее привлекательным для проживания"
- Сенаторы рассмотрели соглашение с Арменией по взаимному признанию официальных документов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  