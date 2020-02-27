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|Скончался швейцарский журналист и эксперт по Центральной Азии Андре Лорш
00:54 28.02.2020
- Скончался швейцарский журналист и эксперт по Центральной Азии Андре Лорш.
Андре Лорш с середины 2000-х и в 2010 годах работал в Кыргызстане и других странах Центральной Азии по проектам повышения квалификации журналистов и международных стандартов в СМИ. Лорш проводил тренинги в разных изданиях, в том числе в редакции информационного агентства АКИpress. Также работал в Академии ОБСЕ в Бишкеке.
В последние годы Андре Лорш работал в Украине, был представителем миссии ОБСЕ и Красного Креста.
ИА CentralAsia выражает соболезнования родным и близким.
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