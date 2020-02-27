Аким казахстанского Текели пообещал отдать свою месячную зарплату за информацию о контрафактном алкоголе

02:17 28.02.2020

Аким Текели отдаст свою зарплату за информацию о поддельной водке.



Аким города Текели Алматинской области Бахтияр Унербаев пообещал отдать свою месячную зарплату тому, кто предоставит ему информацию о точках сбыта контрафактной алкогольной продукции, передает TINFO.

Об этом аким сообщил во время брифинга на площадке Jetisý Media.

"Ко мне на прием приходят очень много людей с жалобами на дешевую алкогольную продукцию, которая в народе называется "ускаманка". Это действительно проблема. Данная продукция не облагается налогом, наносит вред здоровью населения. В связи с этим я хочу попросить жителей, чтобы они напрямую обращались ко мне и сообщали о точках ее сбыта. Прошу мне звонить на телефон 87012154888. За достоверную информацию я готов отдать свою месячную заработную плату", - сказал аким Бахтияр Унербаев.