Турция готовилась к массовым ударам по авиации РФ, - И.Субботин

07:47 28.02.2020

Трагедия с Су-24 в 2015 году могла получить продолжение

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

27.02.2020



Российско-турецкий кризис 2015 года мог привести к гораздо большим потерям для Москвы. Это следует из доклада стокгольмской организации Nordic Research Monitoring Network, в распоряжении которой оказались секретные протоколы с совещаний в турецком Генштабе. Согласно им, после удара по российскому самолету Су-24 пять лет назад армейские структуры республики были готовы сбивать и другие бомбардировщики, принадлежащие Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ, в том случае, если бы они дали повод для подозрений в нарушении воздушного пространства Турции.



Эксперты Nordic Research Monitoring Network получили доступ к протоколу военного совещания турецких военных, которое состоялось в июне 2016 года в Анкаре. Согласно документу, выступавший на встрече министр национальной обороны Хулуси Акар, который тогда еще был главой Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Турции, подтвердил: военные Анкары были готовы атаковать и другие самолеты ВКС РФ после трагедии в ноябре 2015 года. Однако позже, после урегулирования российско-турецкого военно-дипломатического кризиса, правила применения вооруженной силы были изменены, сообщил Акар, уточнив, что эти изменения не задели тех принципов, которые Турция должна соблюдать как член Североатлантического альянса.



До этого Nordic Research Monitoring Network публиковала документы, которые указывали на личную причастность президента Реджепа Тайипа Эрдогана к инициативе сбить российский Су-24 в 2015 году. Соответствующие данные содержит доклад для НАТО бывшего юрисконсульта турецкого Генштаба Эркана Агина о правовой стороне трагедии. Если верить записям с брифингов в Брюсселе, глава турецкого государства сам распорядился нанести удар по бомбардировщику, который, по версии турок, вошел в воздушное пространство республики и не отреагировал на соответствующие сигналы. После того как "НГ" одной из первых обратила внимание на доклад Агина (см. номер от 03.12.19), пресс-служба Кремля подвергла сомнению версию о вине Эрдогана.



Изначально турецкая элита возлагала ответственность за инцидент с Су-24 на российское руководство, что осложняло двусторонние отношения. Однако семь месяцев спустя после трагедии Эрдоган был вынужден принести извинения президенту Владимиру Путину, а также семье пилота Олега Пешкова, убитого при катапультировании боевиками. Турецкий лидер дистанцировался от решения нанести удар по Су-24. "Словно черная тень пала, случилась эта трагическая ситуация с самолетом, – сказал Эрдоган в 2016-м на встрече с представителями деловых кругов РФ и Турции. – Сегодня еще лучше мы понимаем, что террористическая организация Фетхуллаха (Гюлена, оппонента Эрдогана. – "НГ") и силы, которые стоят за ним, подрывали и наши с вами отношения".



Выступление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу 22 января в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе продемонстрировало радикальные перемены в официальном турецком дискурсе о сбитом российском бомбардировщике. Чавушоглу был одним из первых представителей турецкого руководства, кто признал, что российский самолет подвергся атаке турецких пилотов, действовавших в соответствии с распоряжением властей. "Сначала мы были на противоположных позициях, – заявил Чавушоглу о российско-турецких отношениях. – Мы (Турция. – "НГ") даже сбили российский истребитель. Но после того, что произошло в Алеппо (в Сирии. – "НГ"), мы договорились работать вместе".



Сам Чавушоглу неоднократно называл отношения двух тактических партнеров – Москвы и Анкары – непоколебимыми. Для властей Турции эти связи были инструментом равновесия в спорах с Западом, в особенности с Соединенными Штатами. Сейчас же, после того как число погибших турецких военных в сирийском Идлибе за считаные недели приблизилось к 20, двусторонний кризис незаметно становится глубже. Анкара считает, что российская сторона несет ответственность за наступление сирийской правительственной армии на мятежную провинцию, где расположены турецкие наблюдательные пункты. Даже если ситуацию "на земле" удастся урегулировать, в то, что российско-турецкие отношения вернутся на докризисные позиции, верится с трудом.



Один из турецких экспертов заявил "НГ" на условиях анонимности, что доклады, подобные тем, что публикует стокгольмская Nordic Research Monitoring Network, представляют собой компромат, добытый беглыми турецкими военнослужащими, которые покинули свою страну после неудачной попытки переворота в 2016 году и перебрались в Европу, в том числе Северную. "Преимущественно это люди Гюлена, – выразил уверенность собеседник "НГ". – Их комментарии носят подчеркнуто антиправительственный характер. Использование этих фактов или заявлений, особенно в период, когда отношения Турции и России переживают кризис, могут преследовать некую цель. Например, цель подорвать взаимодействие двух стран".

Эксперт подчеркивает, что споры с Россией, как правило, негативно влияют на турецкую экономику. Соответственно противникам турецкого руководства выгодно, чтобы страны не находили точек соприкосновения.