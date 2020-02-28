Секс-дивы на ниве шпионажа. О разведке, взывающей к низменным инстинктам, - И.Атаманенко

07:51 28.02.2020 Об авторе: Игорь Григорьевич Атаманенко – писатель, подполковник в отставке.

28.02.2020



Хорошо подготовленная российским Генштабом Восточно-прусская операция была сорвана благодаря немецкой шпионке Марии Соррель. Фото из книги "История Первой мировой войны". Том 2. Лондон, 1920

Тесная связь между продажной любовью и шпионажем не является изобретением ни авторов бульварных романов, ни спецслужб. Она столь же стара, как и обе профессии. Первое свидетельство встречи представителей этих древнейших профессий мы находим в книге Иисуса Навина. Согласно священному писанию, тот послал на разведку двух лазутчиков в Иерихон, где они, проведя рекогносцировку, оказались в постели блудницы Раав. Ищейки царя Иерихонского сообщили ему о присутствии в ее жилище подозрительных чужаков. Увидев приближающихся стражников, Раав спрятала шпионов на кровле дома, заявив страже, что, хотя она и принимала у себя чужестранцев, они уже отбыли в неизвестном направлении. Таким образом она спасла жизнь агентам, действовавшим в глубокой тайне. Впоследствии уже они в знак благодарности спасли Раав от неминуемой гибели.



Сегодня о разведчиках и контрразведчиках изданы монбланы книг, но что мы знаем об их негласных помощниках – агентах? Воистину "слава скаковой лошади достается жокею", а ведь с библейских времен агентура была и остается основной ударной силой любой секретной службы. Особая роль отводится женщинам, то есть агентам-обольстительницам. Все они, заложив тело и душу спецслужбе, под руководством своих операторов таскают каштаны из огня – добывают информацию.

В мире шпионажа офицеры секретных служб (операторы) – композиторы, а секретные агенты – исполнители их композиций. Последние, не будучи штатными служителями Мельпомены, с назначенными их операторами ролями справляются не на театральных подмостках – в жизни даже лучше, чем те, кто профессионально владеет системой Станиславского. Уж они-то могут сказать о себе: "Что наша жизнь? Игра. В шпионы!"



От таких "актеров по жизни", их таланта лицедеев зависит кассовый сбор "спектаклей без цветов и оваций", а скупые аплодисменты под занавес если и раздаются, то лишь в тиши ведомственных кабинетов на Темзе, Лубянке, на Хорошевском шоссе или на Потомаке.

"Ищите женщину!" – говорили французские летописцы, пытаясь найти скрытую пружину истории в страстях человеческих, в непреходящем влечении мужчины к женщине.



"Ищите агента!" – так можно объяснить сегодня многие загадочные поступки людей и события, отмеченные десницей полтергейста. Искусство секретного агентурного внедрения в разработку объекта – это не глушение рыбы динамитом, а состязание изощренных интеллектов. При этом участникам этих состязаний иногда приходится переступать через себя, демонстрируя моветон.

Чтобы упредить возможные упреки в натурализме изложения и цинизме фигурантов – секретных агентов и их операторов, процитирую кардинала от шпионажа, директора ЦРУ Аллена Даллеса: "Разведка и контрразведка в скрытом противоборстве действуют отнюдь не в духе рыцарских турниров. Они взывают к самым низменным страстям и устремлениям и успешно ими пользуются. В этом – их высший разум. На войне как на войне – для достижения результата все средства хороши, когда они наносят урон противнику, даже если и выгладят неэстетично".



АХ, СОРРЕЛЬ, СОРРЕЛЬ…



Первая мировая война. Август 1914 года. Командующим русской армией генералом Самсоновым разработан детальный план наступления на противника – австро-венгерскую группу соединений. Предполагалось, что это наступление наголову разобьет противника. Однако восточно-прусская операция августа 1914-го провалилась, и провал был спровоцирован... женщиной!

Успешное наступление армии генерала Самсонова не было поддержано армией генерала Ренненкампфа лишь потому, что шпионка, она же любовница Ренненкампфа, некто Мария Соррель, по заданию своих хозяев в самый ответственный момент организовала грандиозный прием в гарнизоне командующего, а попросту попойку, продолжавшуюся несколько дней кряду.



Перепились все высшие офицеры штаба Ренненкампфа, да и он сам был вдрызг пьян, так что Самсонову ждать помощи было не от кого. В результате русским войскам было нанесено самое сокрушительное поражение за всю Первую мировую войну.

А ведь они – Ренненкампф и Соррель, как утверждал впоследствии генерал-сластолюбец, искренне любили друг друга.

Когда Соррель была разоблачена как шпионка и приговорена к смертной казни через повешение, она, рыдая, стояла на коленях перед эшафотом и просила своего возлюбленного замолвить за нее словечко, чтобы быть помилованной.

История разведслужб мира знает немало примеров гибели целых армий и сдачи неприступных крепостей противнику вследствие предательства шпионок-обольстительниц.

ЧИЧЧОЛИНА: ПОРНОЗВЕЗДА – АГЕНТ – ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА

Чиччолина – обворожительная нимфа, которая в прямом смысле не щадя живота своего работала на спецслужбы. Под этим псевдонимом в 1970–1980 годах выступала Илона Сталлер, знаменитая порнозвезда венгерского происхождения. Впрочем, и это имя может быть ненастоящим. Ибо у таких, как Чиччолина, и других агентов ее калибра столько имен, что они порой забывают имя, данное родителями. Да и хоронят их под чужими анкетными данными.

Одно время в Голливуде особой популярностью пользовалась байка, главной героиней которой и была Чиччолина. Некий голливудский режиссер решил поставить фильм о сотворении Богом мира. Разумеется, в сценарии присутствовал эпизод о создании Евы из ребра Адама. Ни одна из предлагаемых див Голливуда на эту роль не проходила. Почему? Да потому что у каждой из них наличествовал пупок! Как известно, Ева была сотворена из ребра Адама, и поэтому никакого пупка у претендентки на роль быть не могло! Неожиданно на съемках появилась Илона Сталлер.

– Как? – вскричала порнодива, – вы еще не готовы к съемке?!

– Минуточку, мадам! – режиссер удивился такой дерзости и попытался урезонить невесть откуда взявшуюся красотку. – А как насчет пупка?!

– А его нет…

Дотошный режиссер приблизился вплотную к новоявленной диве и к своему ужасу обнаружил, что пупок у нее действительно отсутствовал!

– И где же пупок?

– Ну что тут непонятного?! Он стерся во время постельных игрищ!

Фильм "Создание Евы из ребра Адама" в Штатах имел колоссальный успех, и все благодаря искусно проведенной хирургической косметической операции на теле порнозвезды.

Как выяснилось сегодня, все время, что Чиччолина проживала в Италии, она работала на венгерские спецслужбы и оказывала своей исторической родине неоценимые услуги как по добыванию секретных сведений, так и лоббированию выгодных для Венгрии законопроектов в итальянском парламенте. Парламенте?! Да! В 1987 году она прошла в нижнюю палату итальянского парламента от радикальной партии Италии. Действительно, энергией и всепроникаемостью этой агентессы можно только восхищаться.

Она переспала почти со всеми сенаторами – депутатами верхней палаты итальянского парламента, поэтому венгерским спецслужбам и отчасти нам, то есть КГБ, было заранее известно, какие законопроекты будут приняты, а какие не пройдут. Кроме того, она имела интимные отношения со многими государственными деятелями и министрами, в том числе и с теми, кто возглавлял силовые ведомства не только Италии, но и других западноевропейских стран.

Можно только представить себе, какой высокой пробы сведения поставляла она своим операторам.

Нашли и завербовали эту суперагентессу сотрудники венгерских спецслужб в будапештской гостинице "Интерконтиненталь", где Сталлер работала официанткой. Сотрудники органов безопасности Венгрии сделали ей предложение, от которого она не смогла отказаться, – посулили такую сумму, что она тут же сменила профессию и стала гидом-переводчицей для иностранцев из капиталистических стран. Илона выросла в интернациональной семье и свободно владела несколькими европейскими языками.

После вербовки в ее обязанности входила организация отдыха и развлечений для западноевропейцев и граждан США, но в основном она занималась выяснением их отношения к социализму вообще и к венгерскому в частности.

Это был начальный – проверочный – этап способности Сталлер добывать оперативно значимую информацию методом выведывания, а также ее умения соблюдать конспирацию. Когда ее кураторы поняли, что Сталлер способна дать сто очков форы легендарной Мата Хари, они помогли ей эмигрировать в Италию, где в полной мере раскрылись ее шпионские дарования.

Достаточно сказать, что в венгерской службе безопасности под Чиччолину был создан целый компьютерный цех, в задачу которого входила обработка и анализ поступавшей только от нее информации.

Высказывания и предположения, услышанные ею в приватных общениях от партнеров, после обработки на компьютерах превращались в реальные прогнозы, а последние – в конкретные задания для суперагентессы.

Чиччолина работала почти 30 лет – завербовали ее, когда ей еще не исполнилось и 18, а от активных дел она отошла в 47 лет.

Похоже, она в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с секретными службами Венгрии в 1989 году, когда пала Берлинская стена. В то время наблюдался массовый саботаж и отказ от сотрудничества с родными спецслужбами агентуры всех социалистических стран.

Вторым и, пожалуй, основным признаком непричастности Чиччолины к деятельности венгерских спецслужб в настоящее время является выход в свет ее книги "Илона Сталлер – Чиччолина для вас".

Можно, конечно, предположить, что опус, выпущенный Чиччолиной, это своего рода покаяние. Хотя как знать! Книгу можно расценивать и как зашифровку ее нынешнего сотрудничества с ЦРУ, с английской "Сикрет Интеллидженс Сервис" или с французской СДЕСЕ. Вполне возможно, что итальянцы и израильтяне предложили ей работать на них.

Поживем – увидим, сотрудничает ли Чиччолина с какой-нибудь спецслужбой. Ведь мир разведки – дремучий лес!

УБИТЬ КОМАНДАНТЕ!

Одной из самых значительных фигур среди женщин-боевиков Центрального разведывательного управления США считается Марита Лоренц. Достаточно сказать, что ей была поручена миссия по ликвидации кубинского лидера Фиделя Кастро.



Чиччолина (Илона Сталлер) – порнозвезда,

депутат итальянского парламента, агент

венгерской разведки. Фото Reuters

В 1951 году, когда она с матерью проживала в Германии, ее, 12-летнюю девчушку неземной красоты, изнасиловал американский солдат. После этого у нее начались приступы редкой болезни андрофобии – мужененавистничества. Впрочем, болезнь не помешала ей пережить бурный роман с Фиделем Кастро, а затем стать любовницей венесуэльского диктатора Маркоса Переса Хименеса. О своих любовных романах с латиноамериканскими знаменитостями Марита без ложного кокетства и скромности поведала в автобиографической книге "Постель разобрана, кто следующий?"



В секретных файлах ЦРУ Лоренц значилась "агентом по контракту" под псевдонимом Вамп и имела богатейший послужной список:

– входила в группу боевиков, которые в 1961 году готовились к высадке в бухте Кочинос;

– в 1963 году сопровождала в Даллас Ли Харви Освальда, впоследствии обвиненного в убийстве президента Кеннеди;

– установила оперативный контакт с гангстером Джеком Руби, назначенным убийцей Освальда.

В своей книге Лоренц недвусмысленно дает понять, что все авантюры проходили под контролем ее операторов из Лэнгли.

28 февраля 1959 года Марита Лоренц прибыла в Гавану на круизном теплоходе "Берлин". Тогда же случилась ее встреча и взаимная любовь с первого взгляда с бородатым мачо Фиделем. Вернувшись в Нью-Йорк, Марита каждый день часами говорила по телефону с команданте, пока он не прислал за ней свой личный самолет. Затем она семь месяцев проживала в отеле "Свободная Гавана", превратив его в дом свиданий с Кастро. Логическим продолжением их тесных отношений должно было стать бракосочетание, руководство ЦРУ в одном из докладов Джону Кеннеди поспешило назвать Лоренц "первой леди Кубы".

В своей книге Марита утверждает, что забеременела после первого же свидания с Кастро, родила недоношенного мальчика, которого у нее отняли, после чего выпроводили с Кубы. С того момента ее безумная любовь к Фиделю сменилась столь же безумной ненавистью.

По возвращении в США рядом с ней вдруг оказался агент-вербовщик ЦРУ Фрэнк Стреджис, некогда воевавший вместе с Кастро в горах Сьерра-Маэстра. В конце концов Фрэнк, его приятели и мать Мариты сумели внушить девушке, что Кастро и коммунизм олицетворяют абсолютное зло. Мать направила несостоявшемуся зятю письмо, в котором обвиняла его в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Одновременно копии письма ушли президенту США и папе Римскому.

4 декабря 1961 года Марита, уже состоя в агентурном аппарате ЦРУ, предприняла блиц-поездку на Кубу, чтобы узнать, примет ли ее Фидель. Спустя три недели Управление направило Лоренц в Гавану с заданием отравить Кастро. Для этого ей вручили две ампулы с токсином ботулизма, который она должна была подмешать команданте в вино.

"Но в тот момент, когда наши взгляды встретились, – пишет Лоренц в своей книге, – я поняла, что не смогу убить его. Я вышла в туалетную комнату и утопила ампулы в унитазе. Когда я вернулась, Фидель неотрывно смотрел мне в глаза. Он спросил:

"Ты приехала, чтобы убить меня?"

Я отрицательно покачала головой. Тогда он протянул мне пистолет и произнес фразу, которая показалась мне пророческой: "Ты не можешь убить меня. Никто не может убить меня!" После этого я молча вернула пистолет Фиделю".

"ЛАСТОЧКА" ИЗ МОССАДА

В ноябре 1995 года после убийства израильского премьер-министра, лауреата Нобелевской премии мира Ицхака Рабина в пригороде Тель-Авива состоялось секретное совещание глав спецслужб Земли обетованной: Моссад (внешняя разведка), Шабак Шин Бет (контрразведка) и Аман (военная разведка).

В повестке дня, кроме выяснения и исследования причин и обстоятельств, предшествовавших покушению на премьера, фигурировала тема использования иудеек в качестве обольстительниц объектов оперативных разработок из числа иностранцев, террористов и граждан Израиля.

Для принятия окончательного решения по этой весьма деликатной теме начальник Моссад Цви Замир предложил пригласить на совещание еврейского религиозного авторитета Ари Шабата.

Шабат отметил, что связь между шпионским промыслом и любовными интригами существует с незапамятных времен. Поэтому сочетание шпионажа с любовной страстью не является изобретением ни экспертов секретных служб, ни авторов бульварных романов. В качестве свидетельства взаимовыгодного сотрудничества между представителями двух древнейших профессий он привел пример из Книги Иисуса Навина.

Далее Шабат предложил присутствующим совершить экскурс в историю интимной связи иудейской царицы Эсфирь с персидским царем Ахашверошом и красавицы Яэль с военачальником Сисрой из враждебного евреям Ханаанского царства. Обе женщины, по утверждению Шабата, действовали, руководствуясь принципом "хитростью и обманом ты должен вести борьбу с врагом". Сегодня это девиз сотрудников Моссада.

По мнению религиозного авторитета, приведенные им примеры наглядно свидетельствуют, что практика вступления иудеек в сексуальные отношения с врагами государства существовала испокон века и всегда служила интересам еврейского народа. Рассуждения Ари Шабата о возможности использования иудеек в оперативных мероприятиях поддержал глава Моссада. Он заявил: "По мнению штатных психологов американских и английских спецслужб, разведчики-женщины действуют эффективнее, чем их коллеги мужского пола. "Шпионы в бюстгальтерах" более наблюдательны, у них лучше развита интуиция, они терпеливее и скрупулезнее мужчин. Женщины придают большее значение мелочам, мимо которых пройдет разведчик-мужчина, а уж об их способностях к иностранным языкам и склонности к лицедейству вообще ходят легенды. Если же к перечисленным достоинствам добавить внешние данные, то любой скептик будет вынужден признать, что женщины по праву занимают достойное место в рядах спецслужб любой страны, являясь их украшением".

Вскоре итоги обмена мнениями участников секретного совещания в пригороде Тель-Авива были доложены верховным раввинам Центрального кагала (правление религиозной общины страны), и они разрешили еврейским женщинам, как девицам, так и замужним особам, вступать во внебрачную сексуальную связь в интересах безопасности Израиля. Было подчеркнуто, что интимные отношения с врагами государства являются религиозной обязанностью, если служат реализации поставленных целей.

В дальнейшем Ари Шабат в своем труде "Половая связь в интересах государственной безопасности" конкретизировал правила применения иудейками чар и своего тела для обольщения врагов нации. В частности, он рекомендовал дать замужней женщине развод перед выполнением ею такого рода задания, а по завершении его автоматически погасить вынужденный грех и предоставить ей возможность с честью вернуться в лоно семьи. Другими словами, признать ее участие в сексуальных экзерсисах с врагом делом благочестивым, а не супружеской неверностью.

МЕДОВЫЙ КАПКАН ДЛЯ ОТСТУПНИКА

В 1985 году в английской газете "Санди таймс" появилась сенсационная статья о том, что в израильской пустыне Негев находится сверхсекретный завод по производству ядерного оружия. Статья была проиллюстрирована фотографиями, что дополнительно свидетельствовало об объективности материала.

Экспертам Моссада не составило труда вычислить, кем была передана совершенно секретная информация о заводе в редакцию "Санди таймс". Автором статьи оказался некто Мордехай Вануну, израильский инженер, десять лет проработавший на том заводе.

"Человек, разгласивший главный секрет Израиля, – решило руководство Моссада, – должен быть непременно найден, доставлен в родные пенаты, предан суду и понести заслуженную кару!" Сказано – сделано.

Через несколько месяцев интенсивных поисков Вануну был обнаружен ищейками Моссада в одном из лондонских отелей, где он проживал под чужим именем, тщательно оберегаемый английскими репортерами.

Трудностей, которые пришлось преодолевать моссадовцам, была тьма. Одна из них состояла в том, что инженер-отступник находился под неусыпной опекой английских журналистов, ожидавших от него следующей порции сенсационных материалов. Они буквально стояли в почетном карауле у дверей номера, в котором проживал разоблачитель.

Кроме того, необходимо было выяснить, есть ли у Вануну сообщники и располагает ли он дополнительными сведениями о заводе, которые намерен передать в английские средства массовой информации.

Мордехай почти не покидал отеля, а если и выбирался на волю, то только в сопровождении большой группы репортеров, готовых оказать ему даже физическую защиту, чтобы уберечь от похищения. Что значит тайком похитить человека, пусть он хоть трижды предатель, с территории другого государства? Это значит – попрать международные нормы и законы страны его пребывания!

Все это вынуждало руководство Моссада не брать отступника нахрапом, а втихую расставить капканы или сплести паутину, куда Мордехай угодил бы добровольно.

В итоге сотрудники Моссада разработали блестящую комбинацию, в результате которой предатель был схвачен и вывезен в Израиль. Вся операция прошла в условиях максимальной конспирации и на высоком профессиональном уровне. Вы спросите, как это удалось Моссада? Очень просто – ищите женщину! Руководство Моссада всегда считало, что красивая и умная женщина – это профессия, которая должна служить во благо Израиля.

Разработчики операции учли то обстоятельство, что Вануну уже несколько месяцев находился на вынужденном "сексуальном карантине". Поэтому он, презрев все предостережения репортеров и утратив чувство самосохранения, должен был запасть на подставленную ему агентессу-обольстительницу. Что и случилось – Мордехай угодил в медовый капкан. В роли обольстительницы выступала неотразимо красивая, коварная и вероломная агентесса, работавшая под псевдонимом Юдифь.

В отель, где проживал Вануну, она поселилась под именем Сэлли Краун. Когда однажды они "случайно" столкнулись у лифта, Сэлли было достаточно лишь бросить взгляд на переминавшегося с ноги на ногу Вануну, чтобы тот поинтересовался, в каком номере проживает мисс и не откажется ли она поужинать вместе с ним.

При этих словах в огромных голубых глазах Сэлли полыхнул огонь страсти и чувственности.

– В этом отеле я изнемогаю от скуки, – томным голосом ответила она. – И если вы находитесь в таком же положении, то я готова принять ваше предложение!

Их физическая близость началась задолго до ужина в номере Сэлли, куда в итоге перебрался Мордехай и где провел пять незабываемых дней и ночей.

Все пять вечеров Юдифь, выполняя задание своих кураторов, подсыпала в вино объекта "сыворотку истины", которая расслабляет волю и отключает мозговые центры самоконтроля. Человек под действием "сыворотки" становится чрезмерно болтливым – только успевай задавать вопросы. Что и делала агентесса.

Вскоре разработчикам операции стало ясно, что сообщников у Вануну нет, публикация совершенно секретных материалов в "Санди таймс" инициирована им самим без чьей-либо подсказки только для того, чтобы срубить солидный гонорар. Кроме того, Юдифь установила, что дополнительными сведениями о сверхсекретном заводе Мордехай не располагает.

Как только об итогах разработки отступника было доложено премьер-министру Израиля Шимону Пересу, тот вскричал:

– Чтобы через три дня этот сукин сын был доставлен в Израиль, а через неделю предан суду!

Приказано – сделано. Однажды за ужином Сэлли предложила Мордехаю разнообразить их досуг морской прогулкой на яхте ее приятелей.

– Будем считать, дорогой, – потупив долу взгляд, кротко сказала Сэлли, – что эта прогулка явится началом нашего медового месяца.

– Сказочное предложение! – воскликнул Вануну. – Несколько дней на яхте в открытом море вместе с любимой женщиной – что может быть прекраснее?! Едем, немедленно. Завтра же!

В назначенный день Вануну, накануне накачанный агентессой наркотиками, оказался на яхте, швартовавшейся в устье Темзы. Затем моссадовцы усадили его в самолет и в бессознательном состоянии переправили на родину.

Вскоре Мордехай Вануну предстал перед израильским судом, который признал его виновным в шпионаже и государственной измене и приговорил к длительному сроку заключения.

Юдифь же на полученный от Моссада гонорар приобрела тот самый отель, где она успешно провела операцию, разработанную ее работодателями. Там она открыла "ателье для мужчин, кто любит погорячее", где трудились три десятка сотрудниц разных рас, специалисток по самым экзотическим видам секс-услуг для очень богатых постояльцев.

Однако основной статьей дохода Юдифи по-прежнему был шпионаж. Опыт добывания секретной информации, приобретенный во время работы на Моссад, она передала своим секс-сотрудницам, обслуживавшим капитанов индустрии и политических деятелей Востока и Запада. Источник - nvo.ng.ru

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