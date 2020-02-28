Идлибо мир, Идлибо война. Турция легко развернулась за помощью к НАТО против России, - "Къ"

08:00 28.02.2020 Анкара официально приняла решение считать сирийские войска "вражескими целями". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг срочное совещание Совета безопасности страны после сообщений о гибели десятков турецких военных в Идлибе. На встрече присутствовали командующие всех видов войск и руководители силовых ведомств, а также глава МИД Мевлют Чавушоглу. Сразу после заседания турецкая армия открыла огонь по позициям сирийских проправительственных сил, а дипломаты проконсультировались с НАТО. В Вашингтоне уже звучат требования помочь Анкаре остановить "сирийский режим" и Россию.



В ночь на пятницу губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что в результате воздушного удара со стороны сторонников "сирийского режима" погибли 33 турецких военных, многие получили тяжелые ранения. Заявления губернатора менялись в течение ночи, изначально он говорил о девяти погибших. В то же время, по данным близкого к сирийской оппозиции Центра мониторинга за соблюдением прав человека, в течение четверга в Сирии погибли по меньшей мере 34 гражданина Турции, а в соцсетях появились сообщения о более чем ста погибших.

Как отметил в своем Twitter один из ведущих турецких экспертов в области безопасности Метин Гюркан, ситуация "хуже, чем 24 ноября 2015 года", когда российский бомбардировщик Су-24М был сбит ракетой турецкого F-16 и упал в Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Президент РФ Владимир Путин назвал тот инцидент "ударом в спину" со стороны пособников террористов. Отношения между Москвой и Анкарой оказались фактически прерваны на год.



На фоне новостей о гибели турецких военных портал, отслеживающий блокировки интернет-ресурсов по всему миру Netblocks, сообщил об ограничениях доступа к социальным сетям крупнейшими турецкими провайдерами. Вечером в четверг на территории Турции фактически полностью недоступными оказались Twitter, Facebook и Instagram. При этом никаких официальных заявлений о блокировке этих ресурсов власти Турции не делали. Между тем, это не первый случай масштабного ограничения доступности соцсетей в Турции. Такие же блокировки вводились ранее во время турецких операций в Сирии "Источник мира" и "Щит Евфрата". Эксперты Netblocks предполагают, что меры призваны ограничить распространение в открытом доступе чувствительной информации о ходе военных операций, прежде всего, фото и видео с места событий, а также сообщений о числе погибших.



Как Россия и Турция подошли к опасной грани в Сирии

Еще днем в четверг президент Эрдоган утверждал, что события в Идлибе развиваются в пользу Турции. Тогда же он рассказал о гибели в Сирии трех турецких военных. На тот момент число погибших в Идлибе в течение февраля граждан Турции достигло 20 человек. В результате ответных ударов, по данным турецкого Минобороны, за 17 дней вооруженные силы страны нейтрализовали 1709 человек в рядах сирийских проправительственных сил. Однако до этого Анкара не спешила официально объявлять о военной операции против Дамаска, несмотря на обещания президента Турции жестко ответить на гибель своих граждан. До последнего момента турецкие власти надеялись найти компромисс по Идлибу с Москвой. В четверг в Анкаре прошел уже третий раунд переговоров по Идлибу между представителями МИД и силовых ведомств России и Турции. Но ситуация резко изменилась.

После совещания турецкого Совбеза пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик завил, что Турция приняла решение считать силы лояльные президенту Сирии Башару Асаду "вражескими целями".

Напомним, что ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля, когда в течение одной недели в результате действий сирийской армии в Идлибе погибли 14 турецких граждан. Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за это не только на Дамаск, но и на Москву. Он потребовал от России остановить наступление сирийских проправительственных сил в Идлибе. Отвод сирийской армии должен был состояться до конца февраля, в противном случае Турция обещала начать полномасштабную военную операцию в Идлибе. Кроме того, президент Эрдоган пригрозил, что не оставит безнаказанным новые инциденты с гибелью граждан Турции. Переброска турецких военных и техники в Идлиб для усиления сирийской оппозиции и наблюдательных постов Турции в этом районе началась еще в конце января.

На этом фоне представители Москвы и Анкары начали консультации, пытаясь найти очередной компромисс по Идлибу, одновременно обвиняя друг друга в нарушении Сочинских соглашений от сентября 2018-го и октября 2019 года, касающихся этой зоны деэскалации. Российская сторона подчеркивала, что Турция не выполнила обязательств по размежеванию сирийской оппозиции от террористов, не смогла остановить обстрелы районов, приграничных с зоной деэскалацией, а также не обеспечила свободного доступа к трассам М4 и М5 (Латакия-Алеппо, Дамаск-Алеппо). Со своей стороны, Турция заявляла, что Москва не остановила продвижение сирийской армии вглубь Идлиба. Первая наступательная операция сирийской армии в этом районе началась еще в конце апреля под предлогом борьбы с террористами. С тех пор границы зоны деэскалации существенно изменились. В середине февраля сирийская армия смогла установить контроль над всей трассой М5, значительная часть турецких наблюдательных постов, размещенных вокруг зоны деэскалации Идлиб согласно Астанинским соглашениям (при участии Турции, России и Ирана), оказались на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам. Анкара заявила, что не намерена оставлять свои позиции. Турецкие военные начали оказывать поддержку отрядам сирийской оппозиции. В итоге в ночь на четверг ими был взят Саракиб, который расположен на пересечении трасс М4 и М5. Сирийская армия предприняла попытку отбить город. Одновременно сирийские проправительственные силы продолжили наступление на юге провинции Идлиб.



Как президент Турции позволил себе поугрожать Сирии и России всей своей боевой мощью

В четверг начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что "турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил". Он также рассказал об уничтожении сирийскими средствами ПВО турецкого ударного беспилотника, который нарушил воздушное пространство Сирии. Эти слова прозвучали несколько часов спустя после того, как глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что на переговорах в Анкаре с российской делегацией обсуждается возможность открытия воздушного пространства Сирии для беспрепятственных полетов турецких беспилотников. В Москве это заявление пока осталось без комментариев, однако ранее российские военные неоднократно подчеркивали, что именно ВКС РФ контролируют воздушное пространство над Идлибом. В то же время в Москве уже начали высказывать беспокойство, что сирийское небо может стать опасным для российской авиации. Так, работающие в Идлибе корреспонденты телеканала "Россия 24" сообщили, что "боевики и турецкие специалисты" пытаются сбить российские и сирийские самолеты при помощи переносных зенитных ракетных комплексов.



Сразу после завершения заседания Совбеза стало известно о телефонном разговоре министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава НАТО осудил "неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России" в провинции Идлиб и призвал их "прекратить наступление, уважать международное право". По словам пресс-секретаря ПСР, уже в пятницу утром власти Турции начнут проводить консультации с НАТО по ситуации в Идлибе.



Совершенное нападение на Турцию, является атакой на НАТО. Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для бесполетной зоны",- заявил Омер Челик.

До этого Анкара и Брюссель уже не раз обсуждали возможность координации по Идлибу. Кроме того, Турция рассматривала возможность размещения у своей границы с Сирией американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Однако в Вашингтоне на этот счет решений пока не принимали.



Как Турция готовилась к операции в Идлибе

В то же время в четверг посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон выразила надежду, что президент Турции увидит, кто является надежным союзником Анкары. "Они видят, что такое Россия, они видят, что делается сейчас",- сказала она. В ночь на пятницу, когда стало известно о новых жертвах среди турецких военных, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа к созданию бесполетной зоны над сирийским Идлибом. "Мир сидит сложа руки и наблюдает за уничтожением Идлиба Асадом, Ираном и русскими",- говорится в его заявлении.

Еще одно интересное заявлении к слушаниям в комитете Сената Конгресса по делам вооруженных сил сделал двумя днями ранее глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс.



В долгосрочных интересах и США, и Турции лежит продолжение совместной работы для развития сотрудничества против России, как на двусторонней основе, так и через НАТО",- подчеркнул он.

По словам генерала, роль Турции в противодействии России принципиально важная. "Обе страны рассматривают Черноморский регион как их естественную сферу влияния. Они продолжают конфликтовать в Ливии и ведут прямые бои в Идлибе",- отметил он.



Как Россия и Турция искали компромисс по Идлибу

До сих пор Вашингтон не мог разрушить сложившийся за три года тесный союз между Россией и Турцией по Сирии, итогом которого стал "Астанинский формат". Несмотря на расхождения во взглядах Москва и Анкары находили компромисс не только по сирийским вопросам, но и по другим региональным проблемам, в том числе ситуации в Ливии. Контакты между президентами Путиным и Эрдоганом были чаще, чем с кем бы то ни было. С начала последнего обострения кризиса в Идлибе в феврале Анкара не раз давала понять, что рассчитывает на новую встречу двух президентов. Ожидалось, что она может состояться 5 марта. Однако в Кремле заявили, что у президента Путина другие планы.



В ночь на пятницу агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что по итогам совещания своего Совбеза Турция решила не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. По словам собеседника агентства, сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Через пару часов эту информацию подтвердил и Омер Челик.



Миграционная политика Турции остается неизменной, однако мы больше не в состоянии сдерживать беженцев",- цитируют слова пресс-секретаря ПСР турецкие СМИ.

До этого Анкара уже не раз заявляла, что ситуация в Идлибе ставит безопасность страны под угрозу, так как сотни тысяч сирийских беженцев скопились на сирийско-турецкой границе в надежде спастись от ударов ВКС РФ и сирийской авиации, в то время как Турция не справляется с теми 3,7 млн беженцев, которые уже давно находятся на ее территории. Анкара обещала направить потоки беженцев в Европу, если европейские страны будут бездействовать. В соответствии с соглашением, заключенным в 2016 году, ЕС выделил миллиарды евро помощи в обмен на согласие Анкары остановить приток мигрантов в Европу.



В ООН утверждают, что число перемещенных лиц с 1 декабря составило около 950 тыс. человек. Сообщается также о сотнях погибших среди мирного населения в результате авиаударов. В ночь на пятницу представители Бельгии и Германии в СБ ООН выступили с совместным заявлением, призвав остановить гибель мирных граждан. Однако, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, "единственным решением проблемы Идлиба и Сирии в целом будет окончательное и бесповоротное изгнание террористов из страны". Он также призвал западных коллег не хоронить астанинский процесс.

Марианна Беленькая, Елена Черненко



Авторы: Марианна Беленькая подписка подписка Елена Черненко подписка подписка



от 28.02.2020, Источник - "Коммерсантъ"

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