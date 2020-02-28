Как фронт среди ясного неба. Россия и Турция подошли к опасной грани в Сирии, - М.Беленькая

08:02 28.02.2020

Россия и Турция оказались на грани прямого военного противостояния в Сирии. В четверг сирийская вооруженная оппозиция при поддержке турецких военных отбила город Саракиб, расположенный на пересечении двух стратегических трасс в провинции Идлиб. Наступление протурецких сил, однозначно причисляемых Россией к боевикам, представляет все большую угрозу для российских военных в Сирии. В Москве опасаются наихудшего развития событий - того, что в небе над зоной конфликта будет сбит российский военный самолет и России придется на это как-то ответить. Пока РФ и Турция продолжают переговоры на разных уровнях, но, видимо, без особого успеха. По крайней мере анонсированный ранее турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом приезд в Анкару президента РФ Владимира Путина Москва не подтверждает.



В четверг сирийская вооруженная оппозиция при поддержке турецких военных смогла отбить Саракиб - город в провинции Идлиб на пересечении автодорог М4 Латакия-Алеппо и М5 Дамаск-Алеппо. Он был взят под контроль Дамаска только 5 февраля, а спустя две недели впервые за восемь лет лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы уже полностью контролировали трассу М5. Однако ситуация оказалась зыбкой: сирийская армия потеряла город, в ходе боев были также разблокированы как минимум три турецких наблюдательных пункта, которые последние дни были окружены проправительственными силами.



Еще утром российские военные источники опровергали взятие Саракиба, однако днем сирийское государственное агентство SANA осторожно признало, что "незаконные вооруженные бандформирования при поддержке турецкой армии предприняли наступление на город" и перекрыли движение на трассе Дамаск-Алеппо. "Военнослужащие сирийской армии вступили в бой с противником, чтобы восстановить контроль над шоссе и обеспечить его безопасность",- говорится в сообщении агентства. Бои за город не прекращались весь день.



В то же время сирийские проправительственные силы существенно продвинулись на юге провинции Идлиб в сторону трассы М4. За три дня ими были взяты под контроль около 60 небольших населенных пунктов к юго-западу от города Маарет-Наамана.

Сейчас события в Идлибе развиваются в нашу пользу. У нас трое погибших, но у режима потери большие. Наша борьба там продолжается. Переговоры с Россией продолжаются",- заявил президент Турции.



За последний месяц число погибших в Сирии турецких военных достигло 20 человек. С начала февраля Анкара пыталась заставить Москву остановить наступление сирийских проправительственных сил в Идлибе, одновременно с этим угрожая началом военной операции против Дамаска. Официального объявления войны так и не прозвучало, однако турецкие военные оказывают существенную поддержку отрядам сирийской вооруженной оппозиции.



В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что турецкая армия "поддерживает наступление боевиков". Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник подчеркнул: "Террористы много раз атаковали наши позиции, сирийских войск, сирийские гражданские объекты буквально с той точки, где развернуты наблюдательные посты Турецкой Республики". Ситуация становится все более опасной для российских военных в Сирии. Еще на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Россия 1", что "террористы в Идлибе прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой". "Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки",- подчеркнул он.



А корреспонденты "России 24", работающие в Сирии, сообщили, что "боевики и турецкие специалисты" в Идлибе пытаются сбить российские и сирийские самолеты при помощи переносных зенитных ракетных комплексов. Указывалось и на участие в боях турецких танков и артиллерии.



Идлиб готовят к операции



Несмотря на уже фактически прямое противостояние, Россия и Турция все еще надеются найти компромисс по Идлибу. В Анкаре продолжился третий раунд переговоров на уровне МИДов и Минобороны двух стран, первые два раунда - 8 и 10 февраля - закончились безрезультатно. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, стороны обсуждают открытие сирийского неба для турецких беспилотников. "Дошли до определенной точки, хотя проблема все еще есть. У нас есть основания рассчитывать на успех. Обе стороны прилагают усилия", - сообщил министр. В Москве его слова не прокомментировали, российские военные лишь вскользь заметили, что один из турецких беспилотников уже был сбит во вторник. Со своей стороны МИД Турции заявил, что на переговорах между делегациями были обсуждены все аспекты ситуации в Идлибе, в первую очередь возможность прекращения огня.

А президент Эрдоган ждет скорой встречи с Владимиром Путиным. "Мы практически договорились по дате, встреча будет 5 марта. С высокой долей вероятности она пройдет в Стамбуле",- сказал турецкий лидер во вторник.

Изначально, по его задумке, 5 марта в Турцию должны были также приехать лидеры Франции и Германии, однако до сих пор ясности по поводу того, состоится ли четырехсторонний саммит по Сирии, нет.



"Это связано с тем, что господин Путин выступил с таким предложением: "Было бы уместно, если бы мы вместе, вдвоем это сделали". На что я ответил, что мы можем сделать и так, и вчетвером",- рассказал президент Эрдоган.



Как Россия и Турция ищут компромисс по Идлибу

Однако и двусторонняя встреча находится под вопросом. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли в планах президента РФ поездки в Стамбул 5 марта, сказал: "Нет. 5 марта у президента Путина другие рабочие планы". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва считает странными попытки увязать диалог России и Турции по урегулированию ситуации в Идлибе с многосторонними саммитами. "Если речь идет о двусторонних вопросах, так они и должны решаться в двустороннем формате",- сказала она.



Марианна Беленькая

№36 от 28.02.2020, стр. 1