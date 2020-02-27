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|Детским омбудсменом Узбекистана избрана сенаторша Алия Юнусова
08:09 28.02.2020
Специалист Комитета по делам религий Узбекистана избрана детским омбудсменом
26 февраля на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Алия Юнусова была избрана заместителем Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) – Уполномоченного по правам ребенка.
Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
59-летняя Алия Юнусова, которая является депутатом парламента с 2005 года, была заведующим отделом Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, ранее - старшим специалистом в Комитете по делам религий при Кабинете министров.
В соответствии с указом Шавката Мирзияева "О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка", подписанным 22 апреля 2019 года, впервые в Узбекистане была учреждена должность заместителя омбудсмена - Уполномоченного по правам ребенка.
Должность омбудсмена по правам ребенка была учреждена с целью обеспечения соблюдения требований Конвенции ООН о правах ребенка.
Согласно Конвенции, ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста.