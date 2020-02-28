Тайны "киевского двора". В лабиринтах украинской политики, - Олег Царев

08:24 28.02.2020 Алексей Гончаров



Олег Царев о лабиринтах украинской политики

"ЗАВТРА". Олег Анатольевич, сейчас активно обсуждается американский фильм "Украинский обман" о Майдане, который снимал бывший помощник Трампа Майкл Капуто. Вышел в свет он в конце января, сейчас есть в русском переводе. Вы его смотрели?

Олег ЦАРЕВ. Да. Более того, мои знакомые помогали его снимать, и я ожидал его выхода.

"ЗАВТРА". Можно узнать имена этих знакомых?

Олег ЦАРЕВ. Нет.

"ЗАВТРА". Хорошо… Фильм снимался с участием Рудольфа Джулиани, который приезжал на Украину в конце 2019 года.

Олег ЦАРЕВ. Могу сказать, что это - те же люди, которые помогали ему проводить расследование по хищению выделенных Украине средств из бюджета США.

"ЗАВТРА". А как этот фильм может повлиять на команду Зеленского?

Олег ЦАРЕВ. Его на Украине ни один телеканал не показал, ни один из лидеров общественного мнения не прокомментировал. Украинским политикам критиковать этот фильм нельзя, поскольку Трамп, скорее всего, опять будет президентом. А не критиковать они не хотят, потому что это идет вразрез с политикой прославления Майдана. Поэтому все молчат. Режим замалчивания.

"ЗАВТРА". А посадят ли Порошенко? Ведь в фильме на весь мир сказано, что на Майдане убили более ста человек. И впервые американская сторона во всеуслышание заявила, что это сделала не Россия, а люди Порошенко. Будут ли последствия?

Олег ЦАРЕВ. Порошенко вряд ли сейчас посадят - уж очень плотно он работает с командой Сороса. А генеральный прокурор Рябошапка прислушивается к тому, что говорит Сорос, и поэтому саботирует сигналы по Порошенко и его окружению. Порошенко свои деньги отдал в управление Соросу. И теперь тот спасает Порошенко, как самого себя.

"ЗАВТРА". Но ведь значительная часть этого фильма посвящена дискредитации Сороса - компромату на него по украинскому вопросу.

Олег ЦАРЕВ. Безусловно, потому что снимала фильм команда Джулиани.

"ЗАВТРА". Получится ли у них "дожать" Сороса? По украинскому вопросу, по крайней мере…

Олег ЦАРЕВ. Думаю, не сейчас..

"ЗАВТРА". А что происходит с руководством Украины? Андрея Богдана поменяли на Андрея Ермака. Что стоит за этой заменой? Какие перспективы для Донбасса она может дать? Про Ермака говорят, что его взгляды на Россию куда миролюбивее, чем у Богдана, не говоря уже о руководителях президентской администрации при Порошенко. Как, по вашему мнению, настроен ли он на прекращение антироссийской истерии на Украине?

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Олег ЦАРЕВ. Когда прошлым летом назначали главу администрации президента - Офиса, как сейчас на Украине принято говорить, - была интрига, поскольку и Джулиани, и Сорос были категорически против кандидатуры Богдана.

"ЗАВТРА". Откуда вам это известно?

Олег ЦАРЕВ. Мои друзья контактируют с командой Джулиани. Поступало много информации о том, как идет расследование, кто помогает, и так далее.

Было сделано все, чтобы Богдана не назначили: подключили европейских лидеров, послов - сигналы шли Зеленскому по всем каналам. Но он выбрал тогда Богдана, хотя Богдан считался человеком Коломойского.

Впоследствии выяснилось, что у Богдана настолько сложный характер, что он умудрялся ругаться не только с Зеленским, но и с Коломойским. Тем не менее, у Коломойского через Богдана всегда была возможность получать нужную информацию и доводить свои позиции до Зеленского.

Так что Богдан справлялся со своими задачами достаточно хорошо. А сняли его не по той причине, что он - человек Коломойского, а по той, что он из-за особенностей своего характера потерял контакт с Зеленским. Тот менялся, из актера превращался в президента, а подходы Богдана не менялись. Он продолжал диктовать…

"ЗАВТРА". А как менялся Зеленский?

Олег ЦАРЕВ. Власть почти всегда меняет человека, происходит профессиональная деформация. А Богдан изменений в Зеленском не почувствовал, не перестроился. Уже с начала 2020 года это стало особенно заметно, так как его перестали брать в зарубежные поездки. Но не всем было известно, что, начиная с января, Богдана перестали приглашать и на совещания с силовиками! Это особенно показательно, учитывая тот факт, что задачи перед ним стояли достаточно непростые: обеспечивать голосования в Верховной раде, работая с депутатами партии "Слуга народа", и не только с ней. Чтобы получать голоса, нужны были силовики и контроль над судебной системой. Богдан как бывший юрист эти вопросы координировал более-менее успешно.

Но, как я уже сказал, он потерял контакт с президентом. А у Ермака, наоборот, контакт становился все лучше. Если вначале, когда состоялось первое назначение, была конкуренция за должность главы администрации между Иваном Бакановым и Богданом, то сейчас вот, как видите, Ермак… Уже давно говорили, что Ермак сейчас в Киеве - второй человек, не третий. И теперь он действительно стал вторым человеком в государстве. Я знаю его достаточно давно, так как дружил с Эльбрусом Тедеевым, трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. А Ермак лет десять был его помощником. И я считаю, что Андрей Ермак настроен установить мир на Донбассе. Он будет делать все от него зависящее, чтобы это произошло. Получится или нет - другой вопрос.

"ЗАВТРА". То есть пока эта замена в украинском правительстве выглядит положительно?

Олег ЦАРЕВ. Она - не в минус. Как администратор Богдан, возможно, был посильнее, чем, наверное, будет Ермак. Впрочем, посмотрим… К тому же, у Зеленского сейчас ситуация очень непростая. В последние четыре месяца его рейтинг падал в среднем на 10% в месяц.

"ЗАВТРА". Это - катастрофическое падение!

Олег ЦАРЕВ. По нашим замерам, а не по тем, которые публикуют украинские СМИ, сейчас у Зеленского 36% поддержки. И здесь очень важна тенденция. То есть даже если ничего не будет происходить, динамика такова, что рейтинг президента будет падать.

Согласия в его команде нет. Недавно Дмитрий Разумков сказал, что во фракции "Слуга народа" не меньше 40% "соросят". Немалая часть людей - от Коломойского и Авакова. Оставшиеся - "95-й квартал", но в нем значительное число людей Ильи Павлюка, который занимался таможней (это чтобы не говорить - контрабандой). У него всегда были деньги. Он финансировал избирательную кампанию Зеленского и провел в Раду достаточно много своих депутатов, которые входят в группу "95-го квартала". Да, сегодня Павлюк - член команды Зеленского. Но если вычеркнуть его людей, то у Зеленского ситуация вообще аховая.

Украинский премьер ориентирован на Сороса, прокурор ориентирован на Сороса, правительство в основном ориентировано на Сороса. Минфин, Нацбанк, Укроборонэкспорт - тоже, по преимуществу, люди Сороса.

Поэтому Зеленского будут слушаться, пока у него сохраняется приемлемый рейтинг. Упадет он до 15% - и ситуация станет совсем сложной. Сможет ли он двигаться в сторону выполнения Минских соглашений? Большой вопрос. Даже вообще - куда-либо двигаться…

"ЗАВТРА". Тут еще и вопрос с продажей земли висит дамокловым мечом.

Олег ЦАРЕВ. У Зеленского, повторюсь, очень непростая ситуация сейчас. И если бы он не проголосовал закон о рынке земли, то он вряд ли его когда-либо проголосовал бы вообще.

Я в течение четырех созывов был в Верховной раде. Поэтому знаю: депутаты сами выбирают регламент, и сами же могут проголосовать за его нарушение. Регламент - это не Конституция!

Многократно пытались поправками заблокировать принятие какого-либо закона. Ни разу не получилось! Помню ситуацию с одним законом, когда оппозиция набросала кучу поправок, а докладчиком был Владимир Олейник. Он докладывал часа четыре, идя по поправкам. А потом обратился к залу: мол, давайте, наконец, за все поправки проголосуем одним голосованием! И мы в зале тут же нажали кнопки - отдали голоса, и закон был принят.

Так же можно поступить и сейчас. У Зеленского есть все возможности для того, чтобы в любой день проголосовать по этому закону. Что же его удерживает? Возможно, то, что если он одобрит закон о продаже земли, падение рейтинга не просто продолжится, а станет обвальным.

"ЗАВТРА". Кто главный интересант в продвижении закона о продаже земли на Украине?

Олег ЦАРЕВ. Поразительно, но сейчас СБУ ищет тех, кто платит за принятие этого закона. А платят от ста до пятисот тысяч долларов - депутатам, которые не входят в партию "Слуга народа".

"ЗАВТРА". Это - фракции в целом или за отдельный голос?

Олег ЦАРЕВ. За голос.

"ЗАВТРА". За голос - полмиллиона долларов?!

Олег ЦАРЕВ. Полмиллиона долларов, да. А когда в свое время голосовали, кто будет премьером: Янукович или Тимошенко, - ставки доходили до 8 миллионов за голос. А сейчас - полмиллиона, и это платит не Зеленский.

"ЗАВТРА". А кто?

Олег ЦАРЕВ. Платят люди, которые собираются заработать на этом. Платят через помощников депутатов.

"ЗАВТРА". Но что это за люди, которые хотят заработать на продаже украинской земли? И кому они ее собираются перепродавать?

Олег ЦАРЕВ. Это люди Сороса.

"ЗАВТРА". Зарубежные бенефициары?

Олег ЦАРЕВ. Есть на Украине инвестиционная компания Dragon Capital, которая аккумулирует соросовские средства и работает с деньгами Порошенко. Но они достаточно хорошо маскируют систему оплат.

"ЗАВТРА". А зачем Соросу так срочно понадобилась украинская земля?

Олег ЦАРЕВ. Первый куш, на котором планируют заработать, - 10 миллионов гектаров государственной земли, потом еще 20 миллионов гектаров паевой земли.

Общеизвестно, что Украина должна МВФ. Ей планируют выкрутить руки таким образом, чтобы в счет долгов была продана именно земля, принадлежащая государству. Земля будет куплена частными зарубежными компаниями. И потом не перепродана, нет (это глупый способ заработать деньги). Просто пересчитают капитализацию компаний, которые купят украинскую землю. Будут выпущены акции, земля будет оценена очень дорого. И речь идет, по словам Коломойского, о реальной цене, то есть о триллионах долларов, хотя украинскую землю планируют купить всего за несколько миллиардов долларов. Поэтому "цена вопроса" очень велика.

"ЗАВТРА". Раздувается огромный "пузырь".

Олег ЦАРЕВ. Если бы Украина, Россия и Казахстан создали в свое время земельный пул наподобие ОПЕК, то они бы контролировали более трети мирового рынка зерновых и могли бы диктовать цены на продовольствие. То, что Россия и Казахстан упустили Украину, упустили вообще эту возможность - большая ошибка.

"ЗАВТРА". А если эта земля будет выкуплена, что произойдет?

Олег ЦАРЕВ. Я лишь описал ситуацию, почему можно проголосовать по этому вопросу в любой момент времени. Есть достаточно голосов у "Слуги народа", есть запасные голоса, которые куплены. И можно было бы давно проголосовать. Но не голосуют. А почему? Вы не найдете этой информации нигде! Но ответ очень простой. Давайте вспомним посещение Зеленским Польши.

"ЗАВТРА". Абсолютно скандальное.

Олег ЦАРЕВ. Да. И поляки говорили Зеленскому, что тому надо продолжать русофобскую политику, что это - наилучший путь для выстраивания отношений с Европой и США, а также для получения помощи от них. И чем жестче будут заявления, чем больше будет провокаций против России и русских, тем лучше, сказали ему. Поляки говорили, что они великолепные лоббисты в Соединенных Штатах и готовы помогать Зеленскому по всем вопросам, если тот будет продолжать курс Порошенко. Хорошо, Зеленский возвращается в Киев. И тут к нему приезжает Помпео. А теперь посмотрите на пункты, которые озвучил Помпео. Этого вам кроме меня никто не скажет: он порекомендовал не продавать украинскую землю.

"ЗАВТРА". Интересно, почему?

Олег ЦАРЕВ. Потому что заработать на ней планирует Сорос. Более того, зная о том, что продажа земли является условием дальнейшего получения денег от МВФ, а МВФ контролируется людьми Сороса, Помпео пообещал, что поможет найти деньги для Украины, которые заменят деньги МВФ, если Зеленский пойдет по рекомендованному им, а не поляками, пути.

Также Помпео посоветовал разобраться с пирамидой гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), на которых зарабатывает команда Сороса. Мало того, что Украина платит чудовищные проценты за выкуп ОВГЗ фирмами Сороса, так еще и через своих людей в Минфине и Нацбанке Сорос контролирует курс гривны, получая благодаря этому дополнительную прибыль - до 60% годовых. Причем прибыль эта - гарантированная, так как Сорос точно знает, каким будет курс гривны к доллару.

Третьим пунктом Помпео была настоятельная рекомендация поддержать Епифания - главу так называемой Православной церкви Украины, несмотря на то, что это проект Порошенко. ПЦУ и Епифаний - тема ЦРУ. Наверное, она близко Помпео как бывшему главе ЦРУ, и он с Епифанием встретился при посещении Украины. Далее Помпео посоветовал Зеленскому выстраивать отношения с Путиным.

"ЗАВТРА". Несколько противоречивый список.

Олег ЦАРЕВ. И… добиваться мира на Донбассе! Бонусом к этому списку из пяти пунктов от Помпео стала веская рекомендация Зеленскому не сильно усердствовать с расследованием дела снайперов на Майдане, так как это может подорвать фундамент всей украинской власти.

"ЗАВТРА". Это бы окончательно разрушило миф о "евромайдане".

Олег ЦАРЕВ. Разрушение мифа о Майдане автоматически вызовет вопросы: зачем тогда война на Донбассе, потеря Крыма, падение уровня жизни? Вот эти пять с половиной пунктов, которые были предъявлены Зеленскому. И представьте себе его шок - после Польши услышать такое! Причем у Зеленского убеждение, что для реального понимания того, чего хочет Америка, надо слушать всего двоих человек: Трампа и Помпео. Потому такая ситуация сейчас с землей и голосованиями в Раде.

Кстати, последние соцопросы показали, что падение рейтинга "Слуги народа" Зеленского идет на фоне отсутствия прироста рейтинга у других команд.

"ЗАВТРА". То есть на Украине падает доверие к власти как таковой.

Олег ЦАРЕВ. На стабильном уровне держатся рейтинги "Оппозиционной платформы - За жизнь!", но в целом остается около 50% нераспределенных голосов. И все украинские политические игроки считают, что на эти голоса можно претендовать. Правда, вполне вероятно, что избиратель будет искать что-то новое. За нацистов и клоунов избиратель уже голосовал и не получил результата. Исходя из того, что, по Гегелю, история движется по спирали, как вы думаете, за кого проголосуют избиратели в следующий раз?

"ЗАВТРА". Я думаю, за профессионалов.

Олег ЦАРЕВ. И я так думаю. За профессионалов. Но не за тех, кто себя дискредитировал сотрудничеством с "евромайданной" властью.

Очень интересные происходят события… Вернемся к Тимошенко. Я писал о том, что ввиду нехватки средств резко сокращено финансирование партийных структур Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). Под Новый год собирались лидеры, руководители областных организаций Блока, многих из которых я знаю лично. И говорили с Юлей на новогодней вечеринке о том, что ситуация очень сложная: партийный актив и кандидаты в депутаты убегают в другие партии и проекты, надо срочно что-то делать. Многие считают, что у БЮТа больше нет перспектив.

После Нового года Юля позвонила Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку и Ринату Ахметову - основным игрокам, у которых можно найти средства.

С Коломойским она в итоге встретилась. Разговор был о том, что, мол, у нас (Юлии и Игоря) как-то все время получается, что мы договариваемся, а дальше - ничего, поэтому давай договоримся по-настоящему. И тут очень важный момент: они договариваются о том, что Коломойский находит спонсоров, которые профинансируют Тимошенко. Взамен она отдаст определенное количество мандатов ее партии. Сколько именно - обсудят потом.

И Коломойский предоставляет Тимошенко свои СМИ. Для чего? Обратите внимание! Они договариваются, чтобы Тимошенко требовала досрочных парламентских выборов. И (не падайте со стула!) досрочных президентских выборов, то есть импичмента Зеленского! И, разумеется, Юля будет участвовать в президентской кампании.

"ЗАВТРА". То есть рано ее списывали со счетов, она совсем не бабушка-пенсионерка!

Олег ЦАРЕВ. Не так важно, списывал ее кто-то или нет, - важно, что Коломойский, недавно выбравший Зеленского, начинает борьбу против Зеленского, рассчитывая, что при новом раскладе сил получит больше власти, больше ресурсов, чем сейчас.

После этого Юлия Тимошенко пошла по информационным каналам Игоря Коломойского - например, на "1+1" стала критиковать власть.

Далее, она встречается с Виктором Пинчуком. И тот (опять, пожалуйста, не падайте со стула!) предоставил ей совершенно безо всяких условий свои СМИ. И сказал, что готов поддерживать досрочные парламентские выборы и досрочные президентские выборы! Кстати, Коломойскому не очень понравилось то, что Юля договорилась не только с ним, но и с Пинчуком.

"ЗАВТРА". Против Зеленского уже формируется мощный блок, судя по всему.

Олег ЦАРЕВ. Виктор Пинчук - это человек, который вместе с Соросом сегодня контролирует практически все на Украине, и он тоже считает, что в результате новой конфигурации власти получит куда больше бонусов. А вот Ринат Ахметов от встречи с Тимошенко уклонился. Он - очень осторожный человек, благодаря чему так долго и находится на плаву. Но СМИ свои он Юле все же предоставил, чтобы при случае оказаться в будущем пуле, как говорится.

"ЗАВТРА". В пуле Тимошенко?

Олег ЦАРЕВ. Да. Тут не так давно была одна значимая встреча за рубежом, о которой я точно знаю, что Зеленский про нее знает. На ней обсуждали, как отправить Зеленского в отставку.

Самым большим ударом для действующего президента Украины, наверное, было то, что там присутствовал бывший начальник СБУ Днепропетровской области, человек Хорошковского. Вот уж на кого Зеленский рассчитывал, что он всегда будет вместе с ним, так это Хорошковский! Однако Владимир Зеленский слишком долго обманывал Валерия Хорошковского: предлагал должность премьера - не дал; предлагал должность начальника СБУ - опять не дал; говорил о том, что отдаст ему таможню - и вновь мимо. Хорошковский же очень серьезно профинансировал избирательную кампанию нынешнего президента.

Поэтому ситуация у Зеленского очень непростая. Впрочем, у кого лучше? У Коломойского с Аваковым тоже непростой расклад.

"ЗАВТРА". Что касается Авакова и других ваших "друзей"… Недавно в программе "Гордон" мэр Днепра (Днепропетровска) Филатов опять поднял тему выплат за голову Царева. Полмиллиона долларов фигурировали.

Олег ЦАРЕВ. Говорили, что готовы были еще больше заплатить…

Ведь я был одним из лидеров протестного движения. Да, действительно в Днепропетровской области мы могли доставить очень много неприятностей действующей власти. Но Филатов готов был заплатить не только поэтому. Дело в том, что совместно с Михаилом Кошляком и Геннадием Корбаном он в свое время забрал мой бизнес. А тот стоил около пятидесяти миллионов долларов. Мне было жаль не денег, а само дело.

Я на Днепропетровскую бумажную фабрику потратил значительную часть жизни. Это предприятие пришлось отстроить, ввести в эксплуатацию новую мощнейшую бумагоделательную машину. Такие машины, между прочим, в советское время строили силами СЭВ. Мы производили много продукции, были большие обороты.

Предприятие было для меня как родное. Я помню почти всех своих сотрудников и рабочих поименно. У нас на предприятии были трудовые династии. Мы поставили современное оборудование, контроллеры, уникальное программное обеспечение. И я мог бы дистанционно отключить это предприятие со своего компьютера прямо из Крыма!

"ЗАВТРА". Но вы этого не сделали.

Олег ЦАРЕВ. Притом отключить так, чтобы его и запустить было нельзя. Но я этого не сделал, потому что понимаю: такие вещи не принадлежат одному человеку. Это коллектив, это люди, предприятие - единый большой организм. Я рассчитывал, что оно будет работать. К сожалению, новые владельцы остановили предприятие, а оборудование начали распродавать. Железную дорогу, которая вела к бумажной фабрике, разобрали, продали даже рельсы. Практически все, что из моего бизнеса украли в Днепропетровске, разворовано и разрушено. Мне, естественно, очень жаль…

"ЗАВТРА". А почему Филатов этот вопрос поднял сейчас? Ведь сколько лет прошло с 2014 года! Зачем муссируется эта тема?

Олег ЦАРЕВ. Не знаю. Наверное, просто ему задали вопрос, и он ответил. Или чтобы подчеркнуть свою роль в тех событиях.

"ЗАВТРА". Понятно. И про Авакова: что происходит сейчас с этой загадочной, очень влиятельной фигурой украинской политики?

Олег ЦАРЕВ. Идет объявленная вой¬на между людьми Сороса и Аваковым с Коломойским.

"ЗАВТРА". Аваков и Коломойский выступают на одной стороне?

Олег ЦАРЕВ. Да. Они считают, что Зеленский вряд ли удержится до конца своего президетского срока. И Зеленский знает о том, что Коломойский и Аваков сейчас работают против него. Удержится ли Аваков? Возможно, удержится. А может, и нет.

"ЗАВТРА". Получается, одна сторона - Сорос, другая - Коломойский и Аваков. А третья сторона - Зеленский. Он выступает отдельным субъектом?

Олег ЦАРЕВ. Да, отдельным субъектом, но он и его люди выглядят потенциальными жертвами при такой расстановке сил.

"ЗАВТРА". В этом треугольнике кто самый сильный на сегодня?

Олег ЦАРЕВ. Сильных там нет. У Сороса проблемы из-за того, что Трамп, скорее всего, выиграет. А Сорос - главный противник Трампа. И если Трамп в свой первый президентский срок с ним не разобрался, то попробует разобраться во второй. Да, сейчас Сорос сильно влияет на украинские элиты. Но даже Пинчук продает свои активы - это открытая информация. Почему он так поступает? Потому что считает: ситуация на Украине будет только ухудшаться.

У Коломойского тоже проблемы: уголовный процесс в Соединенных Штатах, который, без сомнения, закончится обвинительным приговором. Он проходит по закону RICO, ему вменяется рэкет и коррупция. Дело слушается в штате Делавэр. Есть такие специальные суды, которые остались со времен, когда судили руководителей мафии. Задача этого суда - посадить одного-двух человек, воспользовавшись показаниями всех подручных, потому что руководитель мафии никогда сам лично ничего не делает.

В таком суде судят "по законам справедливости". Страшная вещь - судить не по законам писаным, а "по законам справедливости": кто-то что-то сказал, или судье что-то там показалось и так далее… Выскочить из этого процесса практически невозможно! Коломойского обвиняют как организатора, как мафиози. Если он будет осужден, то ему нигде, кроме Украины, находиться будет нельзя. Более того, если он сейчас выедет за пределы Украины, то его арестуют и доставят в США, где он будет просто сидеть и ждать, чем дело для него закончится.

"ЗАВТРА". И в Израиль он сейчас, выходит, не ездит?

Олег ЦАРЕВ. Не ездит. Кроме того, идут против него коммерческие суды в Лондоне, там арестованы его активы. А последние суды против него начались… в Израиле! У него все очень непросто.

При этом он якобы бодр, весел и готов бороться. Но обратите внимание: те же Филатов, Корбан и многие из тех, кто всегда пели осанну Коломойскому, сейчас откровенно поносят его. Да, они заручились поддержкой (вместе с Кличко, кстати) Сороса, Порошенко и считают, что победят Коломойского.

Говоря об Израиле, нельзя не учитывать, что проблема Коломойского сегодня еще и в том, что прежде он решал многие вопросы через Нетаньяху. В частности, первый суд в Лондоне ему помог выиграть Биньямин Нетаньяху - тогда были сняты аресты с "ПриватБанка". А у самого Нетаньяху сейчас - очень тяжелая ситуация, которая кончится, скорее всего, тоже очень плохо. Тогда у Коломойского вообще не останется зарубежных лоббистов!

Что касается Авакова, то у него ситуация получше.

"ЗАВТРА". Вы говорили, что это весьма криминальная фигура.

Олег ЦАРЕВ. Да. И еще он работает с МИ-6, с ЦРУ, и у него хорошие связи в Италии.

"ЗАВТРА". Ну, как хорошие? Посадила ведь Италия нацгвардейца Виталия Маркива, и Украина ничего с этим сделать не может! За дело посадили.

Олег ЦАРЕВ. Да. У Авакова еще налаженные связи с президентом Франции. Макрон ему звонил незадолго до первого разведения войск и обращал внимание на то, что оно должно обязательно состояться. У них был очень жесткий разговор.

Очень непростая ситуация у Авакова по уголовным процессам. Например, прокуратура и НАБУ выписали ордеры на арест людей, на кого оформлена собственность Авакова. Речь идет о миллиардах долларов. Они не имеют возможности въехать в Украину. Аваков серьезно переживает из-за этого: оформишь на человека миллиард долларов, а он - за границей, и поговорить с ним можешь только по телефону: мало ли что ему в голову взбредет! По сути, в элитах идет жесткая война на взаимное уничтожение. В ответ Коломойский и Аваков работают на снятие генпрокурора и руководителя НАБУ.

Полагаю, что дело об убийстве Шеремета будет использовано в качестве политического повода для снятия Авакова. Будут заставлять Зеленского отправить его в отставку. Посмотрим, получится или нет. Аваков все это осознает, поэтому поставил на повестку дня дело Шеремета.

"ЗАВТРА". Сам поставил?

Олег ЦАРЕВ. Да, и сейчас они вместе с Коломойским делают все для того, чтобы убийцы Павла Шеремета были арестованы и посажены. Это вопрос выживания Авакова. Хотя не секрет, что за очень многими убийствами на Украине, в том числе - моих бывших коллег-депутатов, стояла Служба безопасности Украины.

После убийства российского экс-депутата Дениса Вороненкова я видел стенограммы переговоров киллеров по телефону. СБУ полностью документировала их, то есть в любой момент могла остановить этот процесс!

Такая же ситуация была с убийствами некоторых участников АТО, связанных с делом Шеремета. Когда все обсуждают убийство Шеремета, никто почему-то не задает вопрос: а зачем убийцам это вообще было надо? Вопрос мотива вообще не всплывает! Сознательно уходят от него на Украине. И у Авакова нет никакого желания озвучивать мотивы убийства Шеремета.

"ЗАВТРА". Но ходят же разговоры, что убийство Евгения Жилина в Горках-2 тоже каким-то образом связано с Аваковым. Вам что-то об этом известно? Пусть даже в общих чертах, расскажите, пожалуйста.

Олег ЦАРЕВ. Да. Но, насколько я знаю, исполнители были не с Украины. Были просто уплачены деньги, и человек был устранен. Известно, что Аваков праздновал на следующий день после убийства Жилина.

У меня есть друзья, которые серьезно рассматривают версию связи убийства Немцова и Шеремета. Я не берусь утверждать, что их версия правдива, я не знаю всех подробностей. Но те, кто погуглит две фамилии вместе, многое узнает: Шеремет и Немцов дружили, вместе работали, у них были совместные проекты. И, по словам моих друзей, когда от убийства Немцова нити потянулись на Украину, окружение Немцова попросило Шеремета расследовать, что же там, на Украине, произошло. Это, по версии моих друзей, и послужило причиной устранения Шеремета, к которому имела отношение Служба безопасности Украины.

Я озвучиваю это как одну из версий, не претендуя на роль конспиролога.



Беседовал Алексей Гончаров

28.02.2020 Источник - завтра

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