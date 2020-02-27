Российские ЗРК могут привести Турцию к новому военному перевороту

10:42 28.02.2020

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может столкнуться с неповиновением военных.

Вторжение Анкары в Сирию, вызвавшее массовые потери среди турецких военных, десятки единиц уничтоженной бронетехники, а также сбитый новейший ударный БПЛА "Anka-S", стоимость которого составляет несколько миллионов долларов, вызвали негативную реакцию командования турецкой армии, которая в некоторых местах вылилась в акции протеста. Эрдогану вменяют то, что он не может обеспечить безопасность турецких войск в Сирии. Критикуют президента, как оппозиционные силы, так и высшие военные чины, находящиеся в отставке.



"Это невыгодно для нашей страны – работать против сирийского центрального правительства и нести груз империалистической опосредованной войны. Конечно, во внешней политике вы иногда предпринимаете действия, которые можно считать аморальными, но с расчетом на выгоду", - цитирует Free-News экс-адмирала Тюркера Эртюрка.



Так как подконтрольные Анкаре боевики, в большинстве своем, не могут полноценно противостоять сирийской армии, командование турецкой группировки в арабской республике вынуждено вводить в бой свой спецназ. В связи с этим наблюдаются потери среди турецких военнослужащих.



Турецкая армия, вторгшаяся в Сирию, испытывает серьезные проблемы, так как лишена воздушной поддержки. Этому мешает господство в небе истребителей ВКС РФ и поставленные Россией Дамаску ЗРК С-300. В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал военных уничтожить сирийские системы ПВО.



Выступая в парламенте, Эрдоган заявил, что в ближайшем времени турецкая авиация должна решить проблему невозможности использовать сирийского воздушного пространства. Для этого ей необходимо лишить Дамаск ЗРК С-300.