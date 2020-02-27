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Чтобы остановить эпидемию коронавируса, жители Милана попрятались по домам, - Le Figaro
10:49 28.02.2020

27 февраля 2020 г.
Валери Сегон | Le Figaro

"После экстренного принятия радикальных мер по ограничению заражения столица Ломбардии живет в замедленном режиме", - пишет журналистка Le Figaro Валери Сегон.

"(...) Моя работа сократилась на 50%", - признается таксист Марко Карта. И возмущается: "Ну зачем надо было все рассказывать? Это же не чума! Стоило ли действительно запугивать всех чуть более сильным гриппом, чем обычно? Кто может поверить в то, что во Франции больше нет ни одного случая заражения, а в Германии их только пятнадцать? Вы, по крайней мере, защищаете свою экономику. А у нас этот кризис будет длиться месяцами. Этот безлюдный город напоминает мне 11 сентября".
"Хозяйка пользующегося популярностью отеля Magna Pars на улице Форчелло тоже выглядела озабоченной: "Все поотменяли бронирование с завтрашнего дня, - сказала она. - У меня забронированы всего 2 номера из 55. Персоналу придется взять отпуск, потому что нас слишком много".
"Кто бы мог поверить в то, что накануне Милан решит провести за закрытыми дверями знаменитую Неделю моды, которая привлекает в столицу Ломбардии главных поклонников моды со всей планеты, создает бесконечные пробки на автомагистралях, наполняет бары и ночные клубы толпами веселой и шумной публики? Светоч Италии погас", - комментирует автор репортажа.

"(...) За день до этого регион Ломбардия по соглашению с Римом принял решительные меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в своей столице, при том, что первый очаг инфекции находился всего в 60 километрах к югу от Милана, в Лодиджано: были закрыты школы, университеты, гимназии, стадионы, бассейны. Проще говоря, запрещены любые скопления людей, при которых может распространиться зловредный вирус. И продлится это, по крайней мере, до 2 марта, а может быть, даже до 14. Но Ломбардия зашла гораздо дальше: она запретила "любые открытые или частные собрания", вынудив модные бренды закрыть свои демонстрационные залы. Она потребовала закрытия музеев, кинотеатров, театров и даже отменила спектакли культового оперного театра "Ла Скала"! Хуже того: для всех баров, пабов, дискотек она ввела комендантский час с 6 часов вечера", - указывает журналистка.

"Миланцы без ума от оперы, театра и очень любят выпить рюмочку после рабочего дня, поэтому такая мера поразила в самое сердце миланскую радость жизни", - сказал Паоло Колонелло, глава представительства газеты La Stampa в Милане.
"Власти могут повторять, что мы не должны паниковать, но жесткость этих чрезвычайных медицинских мер посеяла подозрение по поводу серьезности ситуации и вызвала панику среди миланцев, которые уже начиная с воскресенья бросились в супермаркеты и стали скупать все свежие продукты и макароны", - говорит 50-летний миланец Антонио, работающий в сфере коммуникаций.

"(...) Как объяснить столь чрезмерную реакцию, несмотря на то, что в Милане очень мало зараженных людей? Не более 4-х, да еще и инфицированных за пределами города. Пусть даже Ломбардия является первым очагом заражения коронавирусом в Италии, но ее столицы это не коснулось", - пишет Le Figaro. "Однако новостные каналы, которые транслируют каждый брифинг для прессы со стороны медицинских и политических властей и анализируют обстоятельства каждой смерти, в конечном итоге вызвали у миланцев реальную обеспокоенность, даже если они понимают, что сегодня следует отдать приоритет безопасности", - говорит элегантная 70-летняя миланка Франческа.

"(...) Поэтому миланцы исчезли из города. Люди, которые днем прогуливаются перед кафедральным собором Дуомо и по Галерее Виктора Эммануила II, являются туристами. (...) Карло Капаса, президент Итальянской палаты моды, считает, что итальянская индустрия роскоши потеряет около 5% своих продаж в первые 6 месяцев, то есть более 4 млрд евро. Но больше всего пострадают не крупные бренды", - отмечает автор статьи.

"39-летний Франческо Ву уже 30 лет живет в Милане, где он управляет китайским рестораном в китайском квартале. (...) "Люди приезжали издалека, чтобы попробовать мою лапшу из свежеприготовленного теста, - говорит он, гордясь тем, что каждый день обслуживал от 150 до 200 посадочных мест. - Но сейчас я потерял 80% своего торгового оборота, и поскольку я потерял слишком много денег, я решил закрыть свое заведение". (...) Франческо Ву, возглавляющий федерацию по торговле, считает, что 6 тыс. ресторанов будут терять не менее 10 млн евро в день. "Если нормальная деятельность возобновится через две недели, то она продолжится, - сказал он. - Но при этом все равно будут банкротства, потому что из-за привычного процветания Милана многие предприниматели влезли в долги".

"Между тем, в деловом районе большие башни почти полностью опустели с тех пор, как все крупные компании, от Generali до Unicredit, Allianz или Pirelli, попросили своих сотрудников работать из дома. Например, в Unicredit 12 тыс. человек из 16 тыс., трудящихся в башне, с понедельника были вынуждены перейти на удаленную работу", - говорится в статье.

"(...) На данный момент жители отдают приоритет безопасности над бизнесом", - отмечает издание. "Миланцы - очень прагматичные и дисциплинированные люди, умеющие приспосабливаться, - говорит Паоло Колоннелло. - Как только станет ясно, что вирус удалось остановить, они покинут свои дома и вернутся на работу".

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582876140
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