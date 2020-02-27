Мартовские иды: вернется ли Назарбаев в Акорду? - Д.Ашимбаев

11:19 28.02.2020 Мартовские иды: вернется ли Назарбаев в Акорду?

Д.Ашимбаев: Не стоит воспринимать либерализацию, как самоцель. Либерализация – это, прежде всего, механизм



Марсель Хамитов, 27 февраля 2020



5 марта в Нур-Султане пройдет заседание бюро политического совета партии "Нур Отан", а 18 марта состоится расширенное заседание политсовета "Нур Отан", на котором будут обсуждаться основные задачи партии. Тем временем, в Казахстане пошли слухи, что на одном из этих мероприятий казахстанская широкая общественность может попросить Нурсултана Назарбаева вернуться на пост президента. Насколько обоснованы слухи? Об этом в интервью ИАЦ МГУ рассказал известный политолог, историк, главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии Данияр АШИМБАЕВ.



– Данияр Рахманович, насколько велика вероятность обсуждаемой операции по возвращению Н.А. Назарбаева на должность президента?



– Я думаю, что в такой операции нет никакого смысла. Если бы Нурсултан Абишевич не хотел уйти с поста президента, он бы год назад не ушел. Его уход был связан не только с усталостью или возрастом, но и с пониманием необходимости определенных перемен. Я думаю, что он прекрасно осознавал, что уже несмотря на его опыт, волю и силу, аппарат в тот момент перестал слушаться даже его. И поэтому была нужна перезагрузка. Это сохранность курса в общих чертах, но с постепенной его модернизацией, поскольку назрела необходимость решения достаточно большого количества вопросов. А проблем накопилось много – и в экономике, и в политике, и в социальной сфере. Понятно, что Назарбаев сохранил за собой определенные рычаги, и рычаги немалые. Но опять же, если мы говорим о "Нур Отан", Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, все мы прекрасно понимаем, что эти структуры имеют значимость только потому, что ими руководит Нурсултан Назарбаев. О том, что АНК не справляется со своими обязанностями речь идет давно. О том, что "Нур Отан" находится в спящем состоянии, и партии необходима реанимация – говорил буквально недавно сам Елбасы. О Совбезе можно сказать, что последние несколько лет он никак не может найти свое место в политической системе страны. И этот вопрос тоже неоднократно поднимался. Но Назарбаев, возглавляя эти структуры, имеет трибуны через которые может влиять на текущую ситуацию.



– И тем не менее складывается впечатление, что к тем проблемам, которые были при Назарбаеве, добавилась масса других после его ухода. И ситуация в стране стала гораздо хуже, чем при Первом президенте…



– Я не сказал бы, что ситуация стала гораздо хуже. Да, какие-то проблемы вышли наружу. Но они же не возникли в одночасье – они долго созревали и были до этого. Говорить, что смена власти привела к ухудшению ситуации в стране, я бы не стал. Все понимают необходимость реформ, но какие это должны быть реформы, как их реализовывать, и кто их будет реализовывать – этот момент остается дискуссионным. К примеру, все понимают, что нужна смена пропорциональной системы выборов на мажоритарную. В каждой из этих моделей, безусловно, есть и плюсы и минусы. То же самое и с законом о митингах – уведомительная или разрешительная система? На мой взгляд, есть темы для митингов, которые нужно пресекать, к примеру, религиозная и националистическая пропаганда.

Реформа квазигоссектора тоже вызывает вопросы. К примеру, механическое упразднение Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" приведет к тому, что ее долги автоматически лягут на бюджет. То есть, каждый вопрос, который поднимается руководством страны, не имеет моментального решения. Это также как с реформой полиции, помните: давайте уволим всех полицейских и наберем новых! Но где мы их наберем? Среди современной молодежи с низким уровнем правовой грамотности и высокой толерантностью к коррупции? Лучше полицию мы не получим. То же самое и с реформой Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС). Вот, периодически требуют вывести КУИС из системы МВД. Но ведь его уже как-то выводили, но потом вернули обратно, потому что не сработала реформа. Лозунгами и плакатами ничего не решишь. Нужно нарабатывать механизм и алгоритм реформ, необходимых сейчас, в пределах тех правовых договорных и экономических ограничений, что у нас есть. В сытые нулевые годы, когда были высокие цены на нефть, возможности бюджета были неограниченными. Сейчас ситуация другая. Экономическая конъюнктура не самая благоприятная.



– В истории было немало показательных примеров. Курс на либерализм на фоне Первой мировой войны привел к исчезновению Российской империи. Курс на демократизацию на фоне экономического кризиса – к исчезновению СССР с мировой политической карты. Насколько правильно было со стороны президента Токаева в период транзита ослаблять законодательство и делать поблажки в отношении тех же митингов? Не станет ли это причиной того, что Елбасы усомнится в правильности выбора преемника?



– Не стоит воспринимать либерализацию, как самоцель! Либерализация – это, прежде всего, механизм. Смотрите, даже по тем же митингам. Ограничивать число митингов – значит лишить граждан права на выражение своего мнения и своей позиции. А ведь не секрет, что власть дает немало поводов для выражения негатива и недовольства: социального, экономического и т.д. Сейчас экономическими митингами пользуются ипотечники, дольщики, владельцы машин с армянскими номерами. Хотя мы понимаем, что они пытались поставить себя чуть выше закона.

В то же время, понятно, что есть немало реальных тем для митингов – злоупотребления полномочиями в акиматах, земельные вопросы, образование, крышевание властью преступности, коррупция и др. Лишая граждан возможности высказывать свою критику посредством митингов, власть тем самым прикрывает свои злоупотребления. С другой стороны, есть темы, которые политически, национально и религиозно опасны, и которые надо пресекать. Но при этом надо искать пути решения этих проблем.

В-третьих, надо понимать, что если на митинг соберутся сто тысяч человек и возьмут с собой арматуру и коктейли Молотова, то этим людям будет глубоко наплевать, что написано в законе по поводу разрешительной или уведомительной системы. Поэтому, на мой взгляд, определенная либерализация в плане митингов должна привлечь внимание государства к острым моментам. Другое дело, чтобы это не мешало правам других граждан: не перекрывались центральные улицы, не блокировались учебные или врачебные заведения и т. д. Здесь вопрос не столько в либерализации, а сколько в том, чтобы придать нормальную форму этим взаимоотношениям. Понятно, что большинство чиновников за максимальные ограничения митингам, в том числе и из-за наличия различного рода провокаторов.



– Если 5 марта не произойдет ничего экстраординарного в плане смены власти, то чего ждать от заседания политсовета?



– Работа "Нур Отан" – это вопрос имиджа Первого президента и его контроля над ситуацией в стране. Мы видим при этом, что на руководство партией был брошен прежний аким Алматы Бауыржан Байбек со своей командой. К тому же, мониторинг реализации предвыборной платформы партии был возложен на Нурлана Нигматулина как главу фракции "Нур Отан" в Мажилисе и спикера этой палаты. А разработка следующей предвыборной программы была поручена Аскару Мамину. И видно, что партия сама по себе с этими задачами справиться не в силах, поэтому были привлечены еще дополнительно руководители двух ветвей власти. От партии сегодня ждут обещанной перезагрузки и реабилитации. Но пока этого нет. А Н. Назарбаеву сейчас не нужна партия, которая будет просто вешать лозунги и делать громкие заявления в ущерб реальным делам. Ему нужно показать, что "Нур Отан" находится на страже его наследия, и это эффективный механизм – политический, социальный, антикоррупционный. Я думаю, что на заседании будут рассматриваться вопросы дальнейшей активизации партии и то, насколько партия сегодня готова и может все эти вопросы решать.



– Останется ли Б. Байбек в руководстве партии с учетом того, что, по мнению экспертов, он провалил ту работу, которая ему была поручена Первым президентом?



– Безусловно, определенные выводы будут сделаны. Но вопрос смены руководства партии вряд ли актуальный, поскольку фигур, способных возглавить партию, особо нет, кроме, пожалуй, Нурлана Нигматулина. Но он занят руководством Мажилиса, и заменить его сейчас, когда идет обсуждение и принятие острых законов, было бы неправильно. Можно, конечно, на него возложить руководство всей партии, что было бы логично, учитывая количество членов "Нур Отан" среди депутатов парламента, но тогда возникает вопрос: куда девать Байбека вместе с его командой.



До выборов еще есть время и, мне кажется, Н.А. Назарбаев сейчас не готов к радикальным перестановкам в партии, поскольку это повлечет за собой определенные маневры, связанные с остальными ветвями власти.

На Совбез сейчас брошены силы Асета Исекешева. Нурсултан Назарбаев несколько раз встречался с замом АНК Жансеитом Туймебаевым. То есть видно, что он пытается у тех структур, которые остались в его ведении, повысить коэффициент полезного действия. Как это будет делаться и возможно ли это – вопрос дискуссионный. В наших реалиях, увы, кадровые вопросы решают далеко не все. Источник - ia-centr.ru,

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