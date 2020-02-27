"Институт этнополитики" появится в Казахстане. Курдайский филиал возглавит Маулен Ашимбаев?

11:22 28.02.2020

Институт этнополитики появится в Казахстане

Трагические события в Кордае побудили провести глубокий и комплексный анализ взаимоотношений между представителями разных этносов



24.kz, 27 февраля 2020



В Казахстане планируется создать научно-исследовательский институт по вопросам этнополитики и разработать закон, регулирующий межэтнические отношения, передает корреспондент "Хабар 24".

Трагические события в Кордае побудили провести глубокий и комплексный анализ взаимоотношений между представителями разных этносов.

Чтобы не допустить подобных конфликтов в будущем и изучить ситуацию на местах, казахстанские эксперты посетят все районы, где компактно проживают этнические группы. Любые попытки дискредитации наших граждан, в том числе по этническому критерию, будут жестко пресекаться. Об этом заявил Маулен Ашимбаев.

Добавим, что в этом году в республике проведут перепись населения.

Маулен Ашимбаев, первый зам. руководителя Администрации Президента РК:

- Надо сделать все необходимое, чтобы таких событий больше в нашей стране не повторилось. Для этого госорганами осуществляется большая работа. Но в то же время для эффективности этой деятельности важно проводить тщательный анализ, понять причины, факторы, которые привели к этим трагическим событиям. С учетом всего этого совершенствовать этнополитику в стране, совершенствовать деятельность госорганов.



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