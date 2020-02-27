Кыргызстан (контрабандой и уклонением от налогов) нарушает правила торговли в рамках ЕАЭС. - Казахстан обвиняет

11:42 28.02.2020

Очередное нарушение Кыргызской Республикой права ЕАЭС выявлено переговорщиками Министерство торговли и интеграции



МТИ РК, 27 февраля



Очередное нарушение Кыргызской Республикой права ЕАЭС выявлено переговорщиками Министерство торговли и интеграции.

На этот раз вопрос касается действующего налогового законодательства Кыргызстана, предусматривающее освобождение от уплаты НДС сельхозтехники, производимой на предприятиях Кыргызской Республики. При этом для того, чтобы аналогичные льготные условия применялись и к сельхозтехнике из стран ЕАЭС необходимо соответствовать дополнительным критериям, которые нарушают добросовестную конкуренцию.

По словам вице-министра торговли и интеграции Жанель Кушуковой: "Договором о ЕАЭС предусмотрено, что взимание НДС во взаимной торговле товарами в государствах-членах должно быть не менее благоприятным, чем налогообложение в отношении аналогичных товаров, происходящих с территории остальных стран ЕАЭС. Действующее налоговое законодательство Кыргызстана противоречит принципу "национального режима". Мы считаем, что это грубое нарушение не только права ЕАЭС, но и ВТО и предложили Евразийской экономической комиссии рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Коллегии ЕЭК".

Напомним, что соответствующее обращение на днях было направлено в адрес ЕЭК.



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Контрабанда и уклонение от налогов вынуждают Казахстан принимать адекватные меры к кыргызским перевозчикам

Вопросы "лжетранзита" товаров из Кыргызстана в Казахстана продолжают обсуждаться на международных торговых площадках.

Как сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова, претензии, озвученные Кыргызстаном к казахстанской стороне уже рассмотрены во Всемирной торговой организации. В ВТО справедливо отметили, что вопросы, поднимаемые Кыргызской Республикой, связаны с участием стран в Евразийском экономическом союзе, и их следует решать в двустороннем порядке либо на площадке ЕАЭС.

На прошедшем заседании Совета Евразийской экономической комиссии стороны обсудили взаимные претензии по вопросу транзита товаров из Кыргызстана в Российскую Федерацию.



Как проинформировала Ж. Кушукова: "ЕАЭС создавался на условиях исключения таможенных формальностей между нашими странами. При этом единая таможенная территория никак не предполагает свободное обращение продукции, не прошедшей установленной Таможенным кодексом таможенной очистки. Также, свободное перемещение не означает уклонение от уплаты НДС при внутренних поставках. Такие товары можно смело назвать экономической контрабандой. На сегодня мы насчитали потери от неуплаты НДС на 6 млрд. тенге. Сложившаяся ситуация не может нас не беспокоить".

Как неоднократно фиксировала казахстанская сторона, увеличение "контрабандного" товаропотока на территорию ЕАЭС через территорию Кыргызстана стало наблюдаться с конца 2018 года. Тогда Казахстан усилил контроль по товарам, ввозимым из КНР, что привело к перетоку товаров в Кыргызстан.



Как сообщила Ж. Кушукова, между органами госдоходов Казахстана и Кыргызстана проведен ряд рабочих встреч, были достигнуты договоренности по использованию ценовых индикаторов при таможенной очистке, контролю объемов импорта с КНР, обмену таможенной информации. Однако поток контрабанды и "лжетранзита" из Кыргызстана не прекратился.

В связи с имеющимися фактами нарушений и в целях предотвращения нарушений таможенного законодательства ЕАЭС Казахстан был вынужден с ноября 2019 года вновь усилить контрольные мероприятия – начал осуществлять мониторинг перемещаемых по территории нашей страны товаров.



При проведении выборочных проверок внутри территории Республики Казахстан из 2,1 тыс. автотранспортных средств, с товарами народного потребления, проверено 194, из которых в 191 случае (98%) выявлены факты "лжетранзита" (1 514 факта) при перемещении товаров из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. То есть, кыргызский предприниматель заявляет, что его товар будет следовать в Россию. Однако товар "растворяется" в Казахстане, не пересекая казахстанско-российскую границу. Тем самым наносится урон экономике нашей страны, так как не уплачивается НДС и другие необходимые платежи в бюджет.

В целом во втором полугодии 2019 года установлено 4,8 тыс. фактов, когда в товарно-транспортных накладных был оформлен транзит товаров из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, однако товары фактически остались на территории Казахстана без уплаты НДС.

Как сообщила Жанель Кушукова, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии Казахстан предложил кыргызским партнерам ряд эффективных решений для учета товаров, идущих из Кыргызстана. "Это применение спутниковых навигационных пломб на грузовые автомобили, следующие транзитом через Казахстан, внедрение онлайн обмена предварительной информацией по данным из товаросопроводительных документов по перемещаемым товарам", – сказала она.



Казахстанская сторона напомнила Кыргызским коллегам, что от подобных конрабандтных схем страдает, в том числе, и бюджет самой Кыргызской Республики. В прошлом году органами государственных доходов РК выявлено более 2,6 тысяч фактов ввоза товаров с территории Кыргызстана в адрес фиктивных резидентов РК, по которым НДС остался не уплаченным кыргызской стороной.



В целом, контроль за передвижением товаров из КНР на территорию ЕАЭС будет регулироваться Соглашением об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, подписанным 6 июня 2019 года, после вступления его в юридическую силу. Реализация данного Соглашения позволит обеспечить регулярный обмен таможенными данными между странами ЕАЭС и Китаем и тем самым способствовать снижению поставок контрафактной продукции, повышению эффективности таможенного контроля и достоверности декларирования товаров и транспортных средств.

"На сегодня каждая страна налаживает информационный обмен с КНР самостоятельно. После вступления данного Соглашения такой информационный обмен будет идти централизованно через информационные ресурсы ЕЭК, соответственно улучшится таможенная статистика, сторонам будет доступна информация о двусторонней торговле с КНР, другими партнерами", – пояснила Ж. Кушукова.

К слову, тема транзита товаров стала одной из ключевых на прошедшем 21 февраля в Москве заседании Совета ЕЭК.

В ходе Совета утверждена Дорожная карта по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС, что станет основой для формирования беспрепятственного таможенного транзита товаров через территории стран Евразийского экономического союза.

В том числе и тех, в отношении которых Российской Федерацией применяются специальные экономические меры.



По словам Жанель Кушуковой: "с 2014 года наши перевозчики столкнулись с проблемой транзита товаров, следующих из Европы в Казахстан по территории соседнего государства, так как Россия из-за понятных для всех причин применяет специальные экономические меры в отношении ряда Западных стран. Реализация дорожной карты в последующем облегчит условия транзита таких товаров в Казахстан".