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США с Талибами в Катаре подпишут 1005-й "мирный договор"
12:11 28.02.2020

С Катара начнется долгая дорога к миру в Афганистане

Соединенные Штаты и талибы готовы подписать соглашение о выводе американских войск
Геннадий Петров

В столице Катара Дохе ожидается историческое событие. В субботу, 29 февраля, США и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) должны подписать соглашение, которое, как предполагается, определит сроки вывода американских войск из Афганистана. Произойдет, безусловно, серьезный прорыв в процессе мирного урегулирования. Но установление прочного мира, как не раз бывало в истории Афганистана, зависит от решения сложного и запутанного вопроса – о власти в этой стране.
Хотя дата 29 февраля называлась давно, до середины недели не было ясно, состоится ли подписание соглашения именно в этот день. Вашингтон поставил жесткое условие: неделя, предшествующая церемонии подписания, должна пройти в Афганистане без нападений на американских военных.

В сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп прервал переговоры с талибами именно из-за того, что они, по его выражению, "решили показать свою силу". Талибы перед визитом их делегации в США, устроили теракт в Кабуле, который стоил жизни американского солдата. В этот раз, однако, "Талибан" решил не искушать судьбу, и неделя прошла в Афганистане относительно тихо.
Сорвать церемонию могла и несговорчивость официальных кабульских властей. Видимо, опасаясь, что соглашение с талибами оставит их не у дел, они хотели завершить процесс легитимации прошедших в 2019 году выборов главы государства. Действующий президент Ашраф Гани, переизбранный на новый срок, назначил на 27 февраля инаугурацию. Это могло вызвать трения и с опирающимся на поддержку таджикской общины премьер-министром Абдуллой Абдуллой, который не признает победу Гани, и с талибами, не признающими эти президентские выборы как таковые. Уговорить афганского лидера перенести инаугурацию на 15 дней американцам удалось только 25 февраля.

В итоге в четверг, 27 февраля, глава катарского офиса "Талибана" Сохаил Шахин сообщил агентству Khaama-press о том, что соглашение будет подписано в оговоренный срок. Им же был назван представитель движения, который поставит свою подпись под документом. Это мулла Абдул Гани Барадар. Он – один из двух руководителей делегации талибов, которые ведут переговоры с американцами в Дохе.
Ожидается, что на церемонии подписания будут присутствовать дипломаты из 26 стран. В частности, там будут представители государств НАТО, чьи войска участвуют или участвовали в военной миссии альянса в Афганистане. Россию на церемонии в Дохе будет представлять спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Он подтвердил это в комментарии ТАСС.
В соглашении, которое подпишут в Дохе, будут определены сроки вывода американских войск из Афганистана. В обмен талибы прекратят боевые действия и начнут мирные переговоры с действующими кабульскими властями. Их ориентировочная дата – 10 марта, через день после того, как Гани проведет инаугурацию. Место переговоров пока неизвестно: готовность предоставить свою территорию для них выразили Германия и Норвегия. Но уже ясно, что диалог будет сложным. Талибы отказываются напрямую вести переговоры с Гани. Они настаивают на том, чтобы власти и официальные афганские партии (в том числе сторонники Абдуллы Абдуллы) сформировали единую делегацию.
Офис Гани сообщил, что такая делегация уже создана, однако опрошенные "НГ" эксперты в этом сомневаются. По крайней мере Абдулла Абдулла не выразил ясно и четко готовность принять участие в такого рода переговорах.
Соглашение, заключенное в Дохе, неизбежно будет означать легализацию "Талибана" для мирового сообщества. В разных странах к этому вопросу относятся по-разному. Так, в действующий список террористических организаций Госдепа США движение не входит. Правда, туда входят аффилированные с ним организации, а видные представители "Талибана" причислены к террористам и спонсорам терроризма. Тем не менее движение признано террористическим на уровне ООН. Оно входит в соответствующий черный список.

Директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар в беседе с "НГ" предположил, что существует некая договоренность об исключении "Талибана" из числа террористических организаций одновременно с подписанием соглашения в Дохе. "Это было бы логично, иначе само соглашение теряет смысл. Конечно, такое решение требует санкции Совета Безопасности ООН", – сказал эксперт.
Но самый важный вопрос, касающийся "Талибана", – изменилась ли эта организация по сравнению с периодом 1996–2001 годов, когда она контролировала Кабул и большую часть территории Афганистана. Недавно в разделе мнений New York Тimes статью под названием "Что мы, "Талибан", хотим" опубликовал Сиражуддин Хаккани, которого часто называют фактическим руководителем движения. В ней говорится, что цели талибов – вывод иностранных войск, окончание войны и "разрешение внутриафганских разногласий путем переговоров". Хаккани обещает, что новый Афганистан станет "ответственным членом мирового сообщества", что афганцы вместе найдут способ построить "исламскую систему", в которой все "будут иметь равные права". Это касается и женщин. Их права – от права работать до права на образование – в новом афганском государстве будут защищены, обещает Хаккани. Напомним, что дискриминация женщин являлась, если можно так выразиться, визитной карточкой движения на протяжении многих лет.
"Действительно ли талибы изменились? И да, и нет. Когда начинаешь с ними общаться, видно, что радикальные идеи, несовместимые с современным афганским обществом, остались по крайней мере на уровне полевых командиров. Очевидно, что мирный процесс – это проверка "Талибана" на прочность. Есть опасность, что движение расколется, и тогда часть талибов примкнет к другим радикальным группировкам, которые действуют в Афганистане", – сказал Нессар.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582881060
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