РосАвиация прицельно долбит турок в Идлибе

13:37 28.02.2020

В настоящее время обстановка в Идлибской зоне такова: турецкие подразделения перешли в наступление совместно с боевиками, то есть в одних боевых порядках, в связи с чем понесли существенные потери.

Подробности "Русской Весне" сообщил военный источник.

Официальная информация губернатора провинции Хатай о 22 погибших турецких военнослужащих крайне занижена. Более реалистичные цифры - от ста погибших и выше - уже просочились через турецкие социальные сети. Но Анкара, с целью недопущения огласки реальных потерь, отключила Twitter, Facebook и Instagram на всей территории страны. Цель таких действий: скрыть данные о многочисленных жертвах в Сирии от общества и страх повторения событий на площади Таксим во время неудавшегося военного переворота, провалившегося в 2016 году.

Ранее в Анкаре заявили об уничтожении в сирийской провинции Идлиб нескольких десятков турецких военнослужащих. По некоторым данным, 34 из них были ликвидированы авиаударом ВКС России по турецкому укрепленному пункту.

Президент Эрдоган экстренно созвал Совет безопасности, в воздух по тревоге поднята турецкая боевая авиация, истребители F-16 у границы с Сирией.



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ВКС России уничтожили объект турецкой армии, множество убитых

Анкара заявила об уничтожении в сирийском Идлибе около 80 турецких военнослужащих. Сообщается, что 34 из них ликвидированы авиаударом ВКС России по турецкому укрепленному пункту.

Президент Эрдоган экстренно созвал Совет безопасности, в воздух по тревоге поднята турецкая боевая авиация, истребители F-16 у границы с Сирией.

По данным очевидцев, над страной заметна большая активизация ВВС, которые якобы передислоцируют дополнительные силы на приграничные с САР аэродромы для сокращения времени подлета.

Также в Анкаре обвиняют российскую сторону в отказе пропустить транспортные вертолеты для эвакуации пострадавших военных, которые в результате были вывезены автомобильным транспортом.

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В то же время губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай заявил, что "турецкие военнослужащие подверглись воздушному удару сил режима Асада в Идлибе, погибли 9 военнослужащих ВС Турции".

Позже он сообщил, что убиты 22 солдата.



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Источник: https://rusvesna.su/news/1582838126