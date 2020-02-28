До Земли дошел свет Чудовищного космо-взрыва в созвездии Змееносец. Что это было?

14:33 28.02.2020

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.



Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в Сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли. Астрономы отмечают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, в пять раз превышающий предыдущий рекорд. "Это произошло очень медленно – как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет", - объяснила профессор центра Мелани Джонстон-Холитт. Исследователи пока не установили причину взрыва и планируют провести более тщательные наблюдения, увеличив вдвое количество антенн.