Заповедник суракмат-гоблинов? БишкекМэрия наглухо засекретила кадровые перестановки внутри себя

14:42 28.02.2020

28 февраля 2020, Бишкек - Анна ТИМОФЕЕНКО

Мэрия не имеет права скрывать информацию о кадровых перестановках



Государственный орган и органы местного самоуправления обязаны доводить до сведения общественности информацию о текущих решениях. Об этом 24.kg сообщили в Общественном фонде "Институт Медиа Полиси".

Отметим, в мэрии Бишкека отказались раскрывать информацию о кадровых перестановках за период работы на должности главы города Азиза Суракматова, ссылаясь на защиту персональных данных.

В Институте Медиа Полиси подчеркнули, что столичный муниципалитет не зарегистрирован как держатель массивов персональных данных, а значит "не может ссылаться на положения закона, которые пока не нашли своего отражения в действительности".

"В соответствии с Законом КР "Об информации персонального характера" должен существовать уполномоченный государственный орган по персональным данным, который контролирует порядок их законной обработки, защиту и ведет реестр держателей массивов персональных данных. В настоящее время государством не определен соответствующий уполномоченный орган", - рассказали в общественном фонде.

Более того, если мэрия действительно обеспокоена сохранностью персональных данных своих сотрудников, ничто не препятствовало им предоставить деперсонализированную информацию, считают юристы.