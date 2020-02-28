Почему КазКультуру сотрясают скандалы? - Г.Абикеева

17:00 28.02.2020

Последние годы нашу культуру сотрясают скандалы. Все помнят, к примеру, шум, связанный с фильмом "Феникс", продюсером которого был Тунгышбай Жаманкулов. Сейчас народный артист республики, одна из самых знаковых фигур казахского кино и театра, можно сказать – живая легенда, отбывает условный срок. Что это - веяние времени или все-таки в системе сломался какой-то винтик? Ведь самой-то культуры, кино, в частности, этот и другие скандалы как раз и не касаются.



- Кино – лишь отражение общих процессов в стране, - считает киновед Гульнара Абикеева. - Тридцать лет независимости – это хороший срок. С одной стороны, мы уже вошли в рынок, и в какой-то степени научились относиться к кино как бизнесу, о чем говорят хорошие бокс-офисы наших коммерчески успешных картин. С другой стороны, мы понимаем, что строим социально-ответственное государство. И на кино, как на инструмент идеологии, тем же государством выделяются деньги. То, что кинематографисты хотят, чтобы этот процесс был открытым, естественно. Отсюда и возникают скандалы. Одни хотят, чтобы все было как раньше - по старым схемам производства кино, то есть через киностудию "Казахфильм", а другие – чтобы все было по-новому, через публичные защиты проектов, открытое участие всех участников кинопроцесса в питчингах – презентациях, проводимых Государственным Центром поддержки национального кино (ГЦПНК). Понятно, что новшества тяжело пробивают себе дорогу. Если столько лет киностудия "Казахфильм" эксклюзивно получала госзаказ, то понятно, почему ей сейчас тяжело отказаться от старой схемы. Теперь национальной киностудии предлагается роль кинофабрики - организации, которая будет оказывать услуги всем киношникам. Кстати говоря, "Мосфильм", перейдя на эту схему еще в начале нулевых, сегодня процветает, оказывая услуги в виде сдачи в аренду павильонов, кинотехники, костюмов, занимаясь реставрацией старых фильмов. Но этого для "Казахфильма", равно, как и денег для модернизации, видимо, мало. Надо, чтобы было как раньше, когда львиная часть денег отчислялись на общестудийные расходы.

- Как вы отнеслись к тому, что теперь "Казахфильм" на общих основаниях участвует в питчингах, проводимых Центром поддержки национального кино?

- Я думаю, что это правильное решение. Ведь соотношение доли государственного и частного кино сегодня очень изменилось. Десять лет назад в Казахстане производилось всего 10 полнометражных игровых картин: половина - на "Казахфильме", половина - на частных студиях. Причем фильмы, произведенные на государственной киностудии, заметно выделялись, так как частное кино только начинало подниматься на ноги. В 2019 году было произведено 41 фильм, из которых только 7 картин произведено на киностудии "Казахфильм", а если говорить о прокате, то были заметны в основном фильмы частных студий. Таким образом, жизнь сама все расставила по местам: больше нецелесообразно финансировать только государственную студию "Казахфильм", но она по примеру киностудии "Мосфильм", должна сохраняться как фабрика, как место предоставления услуг, качественных павильонов, дорогостоящего кинооборудования.

- Выполнили ли такие крупные государственные проекты как "Путь Лидера" и "Казахское ханство" (особенно последний из проектов) поставленные задачи - воспитание патриотизма, модернизацию сознания и т.д.? Если - да, то почему съемки их продолжения передают иностранцам? К примеру, "Казахское ханство" решили передать вначале турецким кинематографистам, потом Ахану Сатаеву, а сейчас, говорят, вовсе решили заморозить?

- Время дорогих исторических проектов прошло. Оно было нужно нашему государству в самом начале независимости. В советскую эпоху история всех республик начиналась с 1917 года, с установления Советской власти – такова была идеология. С распадом СССР обращение к истинной истории было необходимым шагом для формирования исторической памяти, исторического самосознания, поэтому и заказывались "Кочевник", "Жаужурек Мынбала", "Казахское ханство", "Томирис". Но теперь пора снимать фильмы о современности. И не только комедии и криминальные драмы. Вот для этого и нужен Государственный центр поддержки национального кино. Во-первых, он призван поддерживать студии всех форм собственности. И, во-вторых, - лучшие идеи. Центр был создан год назад правительством РК. Возглавила его работу независимый продюсер Гульнара Сарсенова, за плечами которой такие проекты как "Тюльпан", "Монгол", "Айка" и другие. В новом формате деньги государством выдаются примерно на 20 полнометражных картин в год. Центр принимает заявки (на второй конкурс их поступило порядка 200), и проводит открытый питчинг (от слова питч – презентовать), который должен состояться с 28 февраля по 6 марта. Почему так долго? Потому что проектов много, каждому дается время, чтобы выступить. Питчинг открытый, то есть на него можно не просто прийти в Дом дружбы, но и посмотреть онлайн. Такого у нас еще никогда не было. Причем, в экспертный совет Центра вошли ведущие кинематографисты Казахстана, то есть киношники сами будут определять победителей.

По правительственным планам, кино через три года выйдет из сферы государственного финансирования. Задача Центра сейчас – объединить студии и кинопроизводителей, запустить механизм поддержки кино и выработать стратегию - как оно будет финансироваться отчислениями с проката. А скандалы – это всегда борьба за часть "государственного пирога".

- Если бы триумфально шествующий по фестивалям класса А Адильхан Ержанов снимал свое кино не по стоимости "одной недорогой иномарки", то, как вы думаете, его кино было бы другим?

- Он действительно доказал, что кино высокого профессионального и художественного качества (такого, что может быть показано в Каннах) можно снимать за маленькие деньги.

Да и в целом сегодня в нашем кинематографе работает молодежь, которая уже научилась снимать кино самостоятельно, без господдержки. Создание Центра поддержки национального кино – это, повторюсь, механизм объединения частных студий, продвижение нашего кино на кинорынки и на кинофестивали, законодательная поддержка в прокате. Сейчас идет фестиваль "Берлинале", и Центр начал свою работу по продвижению всего казахстанского кино. Караван идет!



Мерей Сугирбаева

28.02.2020