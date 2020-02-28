Тюрки в Средней Азии: коренной народ или пришельцы?

17:19 28.02.2020

Для начала хотел бы привести небольшой исторический пример. Крупнейшая нация такой страны, как Китай, ханьцы, традиционно делится на две части – северных (выше ростом и светлее кожей) и южных (невысокие и желтолицые).



Южане, в свою очередь, бывают двух видов: местные и пришлые. "Пришлые" – это те, кто переселился сюда еще во времена лихих конников Чингисхана. Всегда удивлялся, как можно считать "неместными" людей, которые живут на определенной территории семь сотен лет?



Но давайте оставим Китай китайцам, и будем исходить из того, что раз уж предки нынешних тюркских народов переселились в Среднюю Азию полтора тысячелетия назад, значит – это их родина и есть.



Традиционно их историю начинают отсчитывать с момента основания Тюркского каганата в 552-м году. Но первое упоминание в письменных источниках случилось за десять лет до этого – в связи с событиями восстания тюрок против своих владык, монгольского племени жужаней, которое правило степью после разгрома древними монголами и китайцами гуннов (точнее, хунну).



Буквально за несколько десятилетий никому неизвестный ранее народ осуществил невероятные завоевания и создал империю от границ Кореи до самого Дуная. Одновременно началось проникновения и в Среднюю Азию, которая тогда была поделена между последними кочевниками из восточных скифов и оседлыми иранскими народами, предками таджиков. Тогда и началось массовое переселение тюрок на здешние земли.



Они быстро покорили скифов, которые на тот момент давно уже не представляли из себя серьезной силы и стали оказывать немалое военное давление на местные оседлые государства. Несмотря на быстрый распад каганата на западную и восточную часть и последующее дробление новых держав, даже отдельные тюркские племена были достаточно могущественны, чтобы успешно проводить собственную политику.



В ту пору Персидская империя сильно ослабела, и многие тюркские правители фактически подмяли под себя и оседлую часть Средней Азии. Быть бы кому-то из них новым покорителем вселенной, но случились два события, которые этому помешали.



Арабы, принявшие новую веру, создали собственную мощную империю и дошли на востоке до самой Индии, не забыв захватить и земли в интересующем нас регионе. Китай при династии Тан укрепился настолько, что впервые в своей истории вылез за пределы собственных естественных границ и начал с захвата территорий, через которые проходил Великий шелковый путь.



Две мировые державы столкнулись в суровом противостоянии и не имевшим политического единства тюркским племенам приходилось лишь выбирать сторону по собственному вкусу. К счастью до них, это не продолжалось долго. В халифате наступила феодальная раздробленность, а у китайцев началось народное восстание.



Тюрки получили возможность мигрировать в Среднюю Азию практически беспрепятственно, и воспользовались ей в полной мере. Караханиды, первые, кто официально принял ислам, владели доброй половиной региона. Пока еще язычники огузы переходили в новую религию по мере захвата стран востока. И наконец, изначальные мусульмане, шахи Хорезма, утвердили здесь власть своего народа окончательно.



Дальше будет монгольская империя, которая вытолкнет многих тюрок из северных степей в южные земледельческие районы. В ходе распада ее западной части, Золотой Орды, произойдет окончательное расселение предков современных тюркских народов Средней Азии практически в их нынешних границах.



Поэтому, вывод нужно сделать такой. Предки тюрок поселились здесь 1500 лет назад. Называть их "неместными" - глупо и некрасиво.