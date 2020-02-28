Династия Тан. Тюркские правители Китая (история)

17:27 28.02.2020

К 618 году династия Суй, правившая всего 37 лет, пришла в упадок. Гигантские военные и строительные проекты суйских императоров подорвали силы Китая, а бездумная налоговая политика окончательно разорила население, регулярно поднимавшее восстания. Желая хоть как-то сохранить лицо после череды столь громких провалов, император Ян-ди решил начать войну против Восточно-Тюркского каганата, который, как и Китай, переживал не самые лучшие времена и поставил во главе армии своего лучшего полководца Ли Юаня, по происхождению - тюрка, не подозревая, к каким последствиям приведет это решение.



Генерала Ли Юаня давно уже раздражали и бездарность императора, и полная анархия в стране, поэтому он внимательно прислушался к совету своего сына, который сказал, что нужно объединить силы его армии с тюрками и совместно двинуться на Чаньань, чтобы завладеть китайским престолом. После бессоной ночи Ли Юань решился. При встрече с войсками тюрок он не стал начинать битву, а отправил послов к их кагану Шибир-хану с предложением союза и участия в походе на Чанъань с половиной доли от всей добычи. Шибир-хан остался доволен столь выгодным предложением и выделил Ли Юаню крупный воинский отряд, который совместно с китайской армией взял Чаньань, дав начало лучшей императорской династии Китая - Тан.



Наследство, которое получил новоиспеченный император от предшественника оказалось очень тяжелым: полная хозяйственная разруха, раздробленность, вконец обнищавшие крестьяне или шли в разбойники, или бежали на Север, к тюркам. Первый император новой династии, принявший имя Гао-Цзу, рьяно принялся за наведение порядка. Первым его мероприятием являлась религиозная реформа, по которой государственной религией Китая (на этот раз окончательно) стало конфуцианство, хотя и Гао-Цзу, и все его потомки исповедовали буддизм. Окончив с духовной составляющей жизни общества, Гао-Цзу принялся за восстановление хозяйства путем проведения аграрной реформы, ведь во все времена именно сельское хозяйство было основой экономики Китая.



Суть аграрной реформы заключалась в следующем: бедняки и те, кто вовремя платил налоги и отбывал повинности получали в личное владение участки пустоши, для обработки которых им нужно было объединяться в десятки и сотни на основе круговой поруки, а для того, чтобы чиновники больше не обдирали народ, как липку, император Гао-Цзу ввел систему конкурсных экзаменов, что привело к возникновению ученого сословия, зависимого от императора и послушно выполняющего все его приказы.



VII век стал периодом могущества тайского Китая: благодаря аграрной реформе казна регулярно пополнялась налогами, прекратилось бегство крестьян, развивались ремесло и торговля. Успешной была и внешняя политика танских императоров: были захваченны Западно-Тюркский и Восточно-Тюркский каганата, приведены к вассальной зависимости Корея, Вьетнам и Тибет.



При императорах династии Тан Китай бурно развивался, но эффект от их преобразований оказался кратковременным. Связанно это было прежде всего с деградацией ученого сословия, за взятки узаконивавшего и скупку крестьянской земли купцами и ростовщиками, и силовые захваты земли крупными помещиками. В миг оказавшиеся нищими крестьяне снова начали объединятся в банды и бежать за рубеж. Желая хоть как-то сохранить статус-кво, императоры династии Тан повели более активную внешнюю политику, но на этом пути их ждали неудачи: в 751 году китайская армия потерпела поражение от арабов при Таласе, покончившей с их продвижением на Запад и владычеством в Средней Азии, в 754 году в результате народного восстания китайцы со страшным треском вылетели из Вьетнама, в 760-х годах Китай утратил контроль и на Тибетом, а войска Уйгурского каганата принялись опустошать его северные провинции.



С середины VIII века начался упадок танского Китая, сопровождаемый военными поражениями и сепаратизмом со стороны цзедуши (военных губернаторов провинций). В условиях постоянных крестьянских и солдатских мятежей все надежды императоров династии Тан были связаны с уйгурскими наемниками, метко прозваными в народе "черными воронами". Только благодаря уйгурам династии Тан удалось пережить восстания Ань Лушаня (756-763) и Хуан Чао (874-884), за что императоры выплатили уйгурам крупное вознаграждение (и это не считая того, что уйгуры украли у побежденных).



Осознав, что являются единственной опорой правящей династии, уйгурские наемники начали ставить и свергать императоров по своему разумению. Последний император Ли Чжу уже был полной марионеткой в руках евнухов и уйгурских гвардейцев, что настолько не понравилось китайским воинам, что они свергли его в 907 году, ввергнув Китай в пучину одной из самых жестоких гражданских войн в истории человечества.