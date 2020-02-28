Русская монголка. Как дочь правнука Чингисхана уехала княжить на Руси

17:29 28.02.2020

От нее монгольское происхождение получили многие русские княжеские роды.



Дочь хана



Веками монгольские ханы и русские князья спорили за территории и власть. Далеко не всем удавалось править на Руси, не считаясь с Ордой. Но кто же знал, что здесь останется не только память о тех смутных временах, но и настоящее ханское потомство.



А начиналось все тогда, когда у хана Батыя - внука легендарного Чингисхана, родилась внучка. Монгольское имя этой принцессы даже не сохранилось. У хана Батыя она была единственной внучкой, а у отца - одной дочерью. Другие потомки великого монгола не оставили после себя ни детей, ни внуков, так что корни его остались только здесь - на русской земле.



Дед Бату еще застал рождение внучки, хотя уже отходил от дел, все чаще доверяя управление отцу девочки - своему старшему сыну Сартаку. Сартак как раз праздновал очередную победу на двумя непокорными князьями, у которых отобрал ярлык на правление. Его получил тогда легендарный Александр Невский.



Князья Ростовские



Те, кому удавалось договориться с Ордой, вполне успешно добивались власти на Руси. В то время в Старом Сарае принимали у себя и двух других - сыновей ростовского князя Бориса и Глеба. Братья были совсем юными, поэтому вовсе не пытались спорить с монголами. Их уже научила жизнь, когда лишила и деда, и отца, осмелившихся спорить с Ордой. Младшему Глебу было всего-то семь лет. Мальчик отца своего не помнил, брат Борис тоже был совсем мал, когда славный князь Василько после знаменитой битвы на Сити не вернулся домой.



Юные князья знали одно - отец не принял власть монголов, поэтому их может постичь та же судьба. Гостя у Сартака, Ростовские получили благословение и укатили в свои владения. Жена ордынского владыки была на сносях. Ждали наследника, но родилась принцесса. Она должна была провести детство в роскоши и заботе, ведь была единственной наследницей Батыя, но так уж повелось, что именно отсутствие братьев лишило ее такой судьбы.



Трон - вот что было важно, и взрослые занялись государственными делами, а ребенка оставили на попечение нянек. Брат Батыя уже давно ждал своего часа, а когда понял, что хан отходит от дел, а беременность его невестки принесла девицу, решил действовать молниеносно. В один год ушли и Бату, и отец ее Сартак.



Не последнюю роль в этом сыграл Берке, соскучившийся по ханству. Мудрая бабушка девочки Боракчин-хатун еще как-то пыталась удержать правление при маленьком сыне Бату Улагчи. Но тщетно. И ее отодвинули, и юному правителю не дали власти. Берке сел на царство. Когда девушка стала осознавать, что происходит, у нее уже не было никого из близкой родни. Берке приходился ей двоюродным дедом. У него было три жены, которые в любой момент могли родить наследника.



Принцесса осталась без присмотра. Смена хана сулила перемены не только монголам, но и русичам. Вновь они устремились в столицу Орды выказывать почтение. Засобирались и Борис с Глебом. В скором времени они прибыли к Берке с просьбой подтвердить за ними Ростов и Белоозеро. Но как? Хан, принимавший союзников своего бывшего соперника, вовсе не пылал желанием их благословлять.



Денно и нощно князья искали выход из положения. Но так и не смогли придумать то, что скрепит навсегда их семью с монголами и обеспечит им годы правления.



Мать князей, мудрая Мария Михайловна, уже много лет после мужа воспитывала братьев одна. По бабушке Марья была полькой. Мария Казимировна передала своей внучке-тезке многие знания, так что княгиня Ростовская вырастила княжичей образованными и умными. Но женская мудрость - это дело особое.



Женить князя



Вот что придумала мать. Бориска был венчан с муромской княжной Ярославной уж как десять лет, но Глебушка ее был на выданье - она уже задумывалась о хорошей невесте для младшего сына. Красавица монгольская княжна, Чингизидка, ханская родня - она и станет новой княгиней Ростовской!



Долго ждали князья от Берке согласия на этот союз. Все же так было не принято, но почему бы не пойти на такой шаг, которого никто не ждет - так размышлял самолюбивый хан. Так уж и быть, отдам девицу на Русь, в конце концов в любой момент можно управлять этими робкими царевичами через свою родственницу.



В 1257 году, приняв крещение, новая княгиня Феодора пошла под венец с Глебом Васильковичем. Белоозеро бурлило - князь везет басурманскую невесту - чего от нее ждать? А ну как устроит тут все по их законам, что делать православным людям?



Однако кто знал, что Феодора и сама подумать не смела, что будет делать на чужбине. Ее супруг был почти ровесником отца, которого она почти не знала, но еще вполне молод и здоров. Все, чего она хотела - родить ему крепких сыновей.



Первый, Демьянушка, оказался слаб по рождению. Феодора носила его в надежде, что он примет княжество от отца, но не вышло. После долгих попыток она родила второго княжича, названного, в честь прадеда переяславского князя Михаила. Мишеньку Феодора успела воспитать до десяти лет. Уже было ясно, что он с честью сменит отца, когда придет срок. Но мать не увидела этого. И невесту Михаил выбирал сам, и женился. Михаил Глебович сел на княжество юным, как и его отец. Много пришлось ему пережить трудностей, но трон за собой он сохранил и передал детям.



Чингизиды на Руси



Так на Руси появились потомки Чингисхана на княжестве. Михаил Глебович был похож на мать-монголку и такое сходство сохранялось в роду довольно долго. Потомки князя еще долго правили Белоозером, пока не пришлось передать его Дмитрию Донскому.



Но князья Белозерские дали начало великому множеству княжьих родов на Руси. Все они жили и служили на родине вплоть до двадцатого века. Во время революционных событий многие оказались за границей. Но были и те, кто остался.



Живущих в двадцатом веке потомков Чингизидки Феодоры тоже немало. Например, известный ученый Алексей Ухтомский, академик. Князья Ухтомские являются прямыми потомками князя Ивана Васильевича, правнука Михаила Глебовича, сына монголки и русского князя.



Одной из ныне живущих потомков монгольской княжны является американская актриса Кэтрин Оксенберг, снимавшаяся в популярном сериале "Династия". Дед Кэтрин по материнской линии Павел, князь сербской династии, по матери является внуком русской княжны Елены Трубецкой, урожденной Белосельской-Белозерской.



Прадед Елены Александр Михайлович родился в семье князя Белосельского Михаила. А сами Белосельские получили название от Белого села, которое отдали им после раздела Белозерского княжества. Их предок князь Юрий - правнук Михаила Глебовича, сына Феодоры.