Великий Тамерлан: почему узбеки считают героем человека, который победил их предков?

17:32 28.02.2020

Все дело в сложности процесса формирования узбекской нации.



Вот, например, в 17-18-х веках в Северную Америку приехали английские религиозные радикалы пуритане; с начала 19-о столетия к ним начали прибывать немцы, страдавшие от бедности и войн между германскими княжествами; под конец века поехали итальянцы и ирландцы, а после 1917-о года – славяне. Когда все эти люди смешались, появились американцы.



На востоке было практически то же самое.



С седой древности оседлыми обитателями среднеазиатских оазисов и речных долин были иранские народы – бактрийцы, согдийцы, хорезмийцы, которые являются предками современных таджиков. С момента образования Тюркского каганата и кочевых государств, ставших его наследниками, сюда начинают переселяться тюрки, которые под влиянием своих соседей стали постепенно переходить от скотоводства к земледелию.



К рубежу тысячелетий эти различные племена, в целом, слились в единую нацию. Но все же, формирование узбеков с позиции нашего времени следует считать не завершенным. Ведь дальше случилось монгольское нашествие, которое переписало историю востока с чистого листа.



В Среднюю Азию пришло еще больше кочевых тюрок, и их власть усилилась стократно, ведь каждый кочевник по природе своей воин. Но политическое руководство, все же, находилось в руках чингизидов, опорой которых были племена и роды, чьей родиной была Монголия.



Отуреченный монгол Тамерлан из Чагатайского улуса, был, безусловно, великим героем и одним из самых лучших полководцев и организаторов армии в истории. Но происхождения он был самого простого – обычный воин, пришедший к верховной власти, да и все.



Почему же узбеки считают его своим? Он не тюрок, не иранец, и совсем не чингизид. Везучий лидер и талантливый полководец, этого не отнять. Но к узбекскому народу не имеет абсолютно никакого отношения. Тем не менее, в современном Узбекистане его считают великим героем, прославившим нацию.



Ну, это не удивительно. Его родным языком был тюркский, воевали в его войске, главным образом, тюркские племена, его приближенными были тюрки, тюркскую же культуру он по мере сил развивал. Ну и, самое главное, столицей его империи стал город Самарканд в современном Узбекистане. Этот город, кстати, он очень любил и всячески его украшал, чего сложно было ожидать от такого сурового вояки.



Кроме того, Тимур в общем и целом очертил примерные границы узбекского народа, защищал от кочевников оседлую жизнь и вообще, всячески выступал за развитие городской культуры, в отличие от его предшественников из рода Чингисхана.



Несмотря на его собственное монгольское происхождение, он отдавал предпочтение тюркским корням и тюркскому образу жизни, а потому современные потомки его подданных с полным правом считают великого хромца своим древним соотечественником.



Удивляться не стоит – правители многих средневековых государств были иного происхождения, чем их основное население. Даже в России поздние Романовы по крови были больше немцы, чем русские.



Ну и не стоит забывать еще один немаловажный момент. Железный Тимур – герой, каких поискать. За всю историю мира вообще и Азии в частности, таких великих людей было считаное количество. А потому приписать его к себе – желание вполне понятное.