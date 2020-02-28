 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 28.02.2020
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Вышла новая книга В.А. Артамонова Турецко-русская война 1710-1713 Вышла новая книга В.А. Артамонова "Турецко-русская война 1710-1713"
17:34 28.02.2020

Артамонов В.А. Турецко-русская война 1710-1713. / В.А. Артамонов; Институт Российской истории Российской академии наук. – М.- Издательство "Кучково поле", 2019. – 448 с., 8 л. илл. ISBN 978-5-907171-00-8.

В монографии с использованием архивных источников освещается внешнеполитическая обстановка и боевые действия Русской армии во время похода Дунаю в 1711 г. и при обороне южных границ в 1712 и 1713 гг. Кампания 1711г. против османов закончилась тяжелыми потерями в Приазовье и утратой позиций в Молдавии и Валахии. В 1712-1713 гг. Россия лишилась всего Запорожья и значительной части влияния в Черногории, Западной Черкессии и Кабарде. Демаркация границ 1714 г. отбросила Россию на несколько сотен километров от Причерноморья. Но завершив войну на юге, Петр Великий мог перебросить вооруженные силы на Балтику. Связанный законом и обычаями султан Ахмед III трижды в 1711, 1712 и 1713 гг. взял верх над Россией. В 1712 г. угрозой расправ над послами-заложниками П. П. Шафировым и М. Б. Шереметевым, Порта вытеснила русскую военную силу с Правобережной Украины и западного Запорожья. В 1713 г. она передвинула рубежи Крымского ханства от Днепра в междуречье р. Самары и Орели и приобрела восточную часть запорожских степей. Русско-турецкие договоры 1711, 1712 и 1713 гг. ничего не дали ни Шведскому королевству, ни польскому экс-королю Станиславу Лещинскому, ни наследникам Мазепы. В целом походы войск Петра I в направлении Дуная, Крыма и Кавказа стали этапом русской политики в "Восточном вопросе"

Источник - Институт российской истории РАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582900440
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