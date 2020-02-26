Штирлиц и Вайс. За пост президента США сразятся сразу два "агента Кремля", - П.Акопов

17:59 28.02.2020 Американское глубинное государство оказалось в патовой ситуации: все более реальным становится неприемлемый для него президентский финал Трамп – Сандерс. Дональд Трамп уже открыто обвинил спецслужбы и истеблишмент в заговоре против него и сенатора-социалиста и использовании выдуманной темы "русского вмешательства". Недавно это казалось невероятным, но сейчас оба кандидата обвиняются в связях с Москвой.

Отрицать "русское вмешательство" в выборы 2016 года в Америке очень опасно – Трамп давно уже лишь называет его незначительным и отрицает то, что это "вмешательство" было в его пользу. Но теперь, по мере того как становится все более реальным выдвижение кандидатом в президенты от демократов сенатора Берни Сандерса, начинает по полной разыгрываться новая тема.

Русские вмешиваются в выборы 2020 года и в идущие сейчас праймериз среди демократов. И поддерживают Берни Сандерса. То ли для того, чтобы облегчить переизбрание Трампа (Сандерс для вчерашней Америки крайне левый – то есть его действующему президенту якобы будет легче победить), то ли потому, что в Кремле хотят заменить одну марионетку на другую. Первый вброс пошел в прошлую пятницу после публикации в Washington Post. И понятно, что теперь это станет одной из важнейших тем кампании. Причины и цель этой атаки лучше всего обозначил Дональд Трамп:

"Сотрудники американской разведки завышают усилия России по оказанию помощи Трампу. Они якобы сказали сумасшедшему Берни, что Россия ставит на него, а не на меня. Это все большая афера разведки и демократов. Они хотят, чтобы Берни вышел (из предвыборной кампании – прим. ВЗГЛЯД), и ненавидят Трампа".

В другом твите президент написал: "теперь они сообщают, что президент Путин хочет, чтобы Берни (или я) выиграл. Причина в том, что ничего не делающие демократы, используя дезинформацию, не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом от демократов, и они считают, что это плохо скажется на его шансах".



То есть демократы (а учитывая ненависть к Трампу большой части и республиканского истеблишмента, можно говорить о двухпартийной элите) и разведка – то самое "вашингтонское болото", глубинное государство – расширяют свою войну с неугодными политиками. Теперь они хотят уничтожить не только Трампа, но и его главного потенциального соперника на ноябрьских выборах, сенатора Сандерса. Причем при помощи все того же приема, которым уже четвертый год пытаются свергнуть Трампа – обвинений в связях с русскими. Надо отдать должное президенту США: он не боится прямо говорить то, что думает, называть черное черным.



Да, мы имеем дело с уникальной ситуацией не только в американской, но и в мировой истории. Политико-финансовая элита, реальные хозяева страны вместе со спецслужбами используют насквозь фальшивые обвинения в связях с иностранным государством для того, чтобы лишить власти и не пустить к ней двух самых популярных политиков страны – Трампа и Сандерса.



Оба не принадлежат к двухпартийной элите, не являются ни частью "вашингтонского болота", то есть глубинного государства, ни его марионетками.



Один – правый националист, другой – левый социалист, но оба категорически неприемлемы для истеблишмента. В 2016-м элите удалось не допустить выдвижения Сандерса от Демпартии, но выборы неожиданно выиграл столь же несистемный Трамп. Теперь остановить Сандерса уже не получится, и в ноябре американцы будут выбирать между Сандерсом и Трампом.



Сам по себе такой финал президентских выборов уже является приговором всей американской политической машине и правящей элите. Но вместо того, чтобы проанализировать его причины и попытаться измениться ради собственного же спасения, истеблишмент продолжает отрицать реальность. И пытается объяснить все происходящее "российским вмешательством", чем лишь подтверждает свое полное банкротство.

Ведь что пишет в ответ на процитированные выше твиты Трампа, в которых он раскрывает мотивы "глубинного государства", Хиллари Клинтон, несостоявшийся президент:

"Путинская марионетка опять взялась за старое, призывая Россию на помощь себе. Он знает, что не сможет победить без этого. И мы не можем этого позволить".



Это не просто параллельная реальность – это нежелание понимать собственную страну, видеть происходящие в ней процессы. Пытаясь объяснить происходящее внешними происками, американский истеблишмент отрицает право "всякого быдла" иметь свое мнение: ну не может нормальный американец поддерживать этого расиста Трампа! Но когда выясняется, что нормальные американцы поддерживают Трампа или Сандерса, но не Клинтон, Байдена или Блумберга, то остается только отменить всех этих американцев или пытаться с маниакальной упертостью объяснять все происками русских. Которые сбили с толку десятки миллионов простых и наивных избирателей и продолжают это делать и сейчас.

Но ведь нет никаких доказательств русского вмешательства и тем более русских связей Трампа в 2016 году (не считая смешных по охвату аккаунтов в соцсетях, продвигавшихся из России). Так откуда взялись доказательства того, что теперь Россия играет на Сандерса? Как написал Трамп, "как сообщают, Кремль намерен помочь Берни Сандерсу завоевать Белый дом. Почему мне никто не сказал об этом? Спецслужбы никогда не говорили мне ничего на этот счет". То есть президенту США тоже не показывают эту информацию. Хотя тут все понятно: он же "русский агент", его просто нельзя посвящать в подробности борьбы с "русским вмешательством".



Никакие доказательства игры России на Сандерса, впрочем, и не нужны. Если в случае с Трампом придумывали подробности его поездки в Москву в 2013 году и всевозможных посредников между его штабом и Кремлем, то против Сандерса работает его биография. Для американского обывателя среднего и старшего возраста будет достаточно назвать Сандерса коммунистом, чтобы он тут же связал его с СССР. И не беда, что Россия давно уже не коммунистическое государство. А уже если напомнить, что в 1988 году Сандерс провел медовый месяц в СССР, то все станет и так понятно.



Трамп в прошлую пятницу тоже привел этот аргумент: "Разве Путин не предпочел бы Берни, который провел медовый месяц в Москве?" Никто в Штатах не знает названия Ярославля, города-побратима Берлингтона, мэром которого тогда был Сандерс, но и так сойдет. Сам же Сандерс вынужден теперь оправдываться, но не за ту поездку, а за нынешнюю поддержку Путина:

"Нам сообщили, что Россия и, возможно, некоторые другие страны собираются вмешаться в ход этой избирательной кампании. И вот что я могу сказать России: не вмешивайтесь в американские выборы... В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина хорошим другом. Он автократический разбойник, который пытается разрушить демократию и искоренить инакомыслие в России. И вот что я скажу Путину, если буду избран президентом: поверьте мне, вы не будете больше вмешиваться в американские выборы".



Весь этот театр абсурда очень любопытно наблюдать что из России, что из Америки. Если бы четыре года назад кто-то сказал нам, что на следующих президентских выборах оба кандидата будут обвиняться в том, что их поддерживает Кремль, и это станет главной проблемой всей предвыборной кампании, никто бы не поверил. То, в чем все три года обвиняли Трампа, казалось верхом абсурда и цинизма. Но сегодня оказывается, что это был не предел – сейчас нам предстоит увидеть битву двух агентов Кремля между собой.

Конечно, нам это очень выгодно, но вовсе не потому, что мы делаем ставку на разрушение Америки изнутри. Этим успешно занимается американская элита, и нам важно ничем не мешать ей в этом увлекательном занятии.

"Вашингтонское болото" разрушает Америку своим нежеланием признать и принять выбор американского общества. Это общество отказывает в доверии истеблишменту и выбирает националиста и антиглобалиста Трампа или социал-демократа и антиинтервенциониста Сандерса. Это – воля американского народа, поляризованного и несогласного между собой, но еще более несогласного с теми, кто считает себя вечными хозяевами США.



У Клинтон, Байдена, Блумберга нет шансов остановить Трампа и Сандерса. А идея столкнуть между собой правых и левых, трампистов и сандерсистов для того, чтобы удержать власть в стремительно меняющихся внутри и теряющих позиции во внешнем мире Штатах, стала бы самоубийственной для "глубинного государства". Американскому правящему классу нужно как можно скорее начинать меняться и обновляться мирным путем, если они не хотят довести дело до реальной гражданской смуты.

Россия может только со смешанным чувством наблюдать за происходящим в США, не имея ни желания, ни возможности что-либо изменить. С одной стороны, нам выгодно ускорение процесса ослабления глобальных позиций США. А внутренняя смута, как и неадекватность части элиты, наблюдаемые нами сегодня, несомненно, сказываются на американском влиянии. Штаты в любом случае теряют свое место мирового лидера. Но если этот процесс пойдет быстрее, мы будем только за.

С другой стороны, Штаты еще долго будут оставаться сильнейшей в военном и влиятельнейшей в финансово-экономическом плане державой. И откровенный бардак в управлении такой страной нам не нужен. Дело даже не в том, что он бьет по двухсторонним отношениям – он делает сложным выстраивание среднесрочных договоренностей по самым разным глобальным, многосторонним темам. Конечно, Россия, да и остальной мир постепенно привыкнут жить с погрязшей во внутриполитическом кризисе и предреволюционном состоянии Америкой, но хотелось бы все-таки хоть какой-то определенности.

Хотя бы с безумством ее элиты, упорствующей в своих попытках выдать вынесенный ей американцами вотум недоверия за "русское вмешательство".



Текст: Петр Акопов

26.02.2020 Источник - vz.ru

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