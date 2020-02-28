 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 29.02.2020
02:32  День Благодарности в Казахстане. Придумать можно любой праздник, но.., - Н.Нуртазина
00:34  Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
00:28  Бюрократические ловушки для соотечественников
00:16  Визуализация реальности. Мы уже больше играем, чем живем..., - Г.Почепцов
Пятница, 28.02.2020
17:59  Штирлиц и Вайс. За пост президента США сразятся сразу два "агента Кремля", - П.Акопов
17:34  Вышла новая книга В.А. Артамонова "Турецко-русская война 1710-1713"
17:32  Великий Тамерлан: почему узбеки считают героем человека, который победил их предков?

17:29  Русская монголка. Как дочь правнука Чингисхана уехала княжить на Руси
17:27  Династия Тан. Тюркские правители Китая (история)
17:24  Среднеазиатская Атлантида: кто жил на месте Аральского моря
17:22  COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп
17:19  Тюрки в Средней Азии: коренной народ или пришельцы?
17:00  Почему КазКультуру сотрясают скандалы? - Г.Абикеева
16:51  Правительство Германии не может остановить распространение расизма в стране, - Д.Седов
14:42  Заповедник суракмат-гоблинов? БишкекМэрия наглухо засекретила кадровые перестановки внутри себя
14:40  У кыргызстанца с круизного лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
14:33  До Земли дошел свет Чудовищного космо-взрыва в созвездии Змееносец. Что это было?
13:37  РосАвиация прицельно долбит турок в Идлибе
12:11  США с Талибами в Катаре подпишут 1005-й "мирный договор"
12:05  Союз без старшего брата. Постсоветское пространство ждет стратегических решений, - О.Фаличев
11:42  Кыргызстан (контрабандой и уклонением от налогов) нарушает правила торговли в рамках ЕАЭС. - Казахстан обвиняет
11:22  "Институт этнополитики" появится в Казахстане. Курдайский филиал возглавит Маулен Ашимбаев?
11:19  Мартовские иды: вернется ли Назарбаев в Акорду? - Д.Ашимбаев
10:49  Чтобы остановить эпидемию коронавируса, жители Милана попрятались по домам, - Le Figaro
10:42  Российские ЗРК могут привести Турцию к новому военному перевороту
10:38  Монгольского президента Баттулгу посадили в карантин. Из-за контактов с подозрительными китайцами/китайками
10:31  Корабль КНР в Тихом океане попал лазером в самолет-разведчик США
08:53  Европейский суд по правам человечков под колпаком у Сороса. Разоблачение
08:24  Тайны "киевского двора". В лабиринтах украинской политики, - Олег Царев
08:09  Бабушка Ау. Детским омбудсменом Узбекистана избрана 59-летняя депутатка Алия Юнусова
08:02  Как фронт среди ясного неба. Россия и Турция подошли к опасной грани в Сирии, - М.Беленькая
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бюрократические ловушки для соотечественниковБюрократические ловушки для соотечественников
00:28 29.02.2020

Украинцы продолжают приезжать в Россию – и стали меньше уезжать

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

Указы президента об упрощенном получении украинцами гражданства РФ изменили динамику миграционных потоков (см.график). Источник: Институт стран СНГ

Институт стран СНГ проанализировал проблемы, с которыми сталкиваются соотечественники при взаимодействии с госорганами РФ. Теперь соотечественников более заботит проблема натурализации – и особенно приезжих из Украины, число которых растет. Но они чаще других и попадают в правовые ловушки. Если миграционные власти отказывают в получении того или иного статуса, им необходимо ехать обратно в Украину. Например, для переоформления паспортов либо справок. Однако отъезд становится основанием для дальнейших отказов.

С 2017 года в Институт стран СНГ поступили тысячи обращений от соотечественников, которые из-за бюрократических проволочек и пробелов в законодательстве годами не могут легализоваться в РФ. У них под разными предлогами не принимают документы, отказывают им в обещанной соцпомощи, выдворяют их из страны за незначительные правонарушения.

Соотечественников волнуют систематические и зачастую необоснованные отказы в оформлении или продлении временного убежища (ВУ), невозможность подать документы на какой-либо правовой статус из-за нарушения миграционного правила 90/180. Особая категория – жалобы на отказ продлить миграционный учет без необходимости выезда из страны. "В продлении отказывают беженцам из ЛНР и ДНР, то есть тем, кто по объективным причинам не может покинуть РФ", – говорится в докладе, который подготовлен старшим сотрудником отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ Анастасией Гаевой.

Отмечено, что в последние годы "тема миграционного учета отошла на задний план, уступив место вопросам, связанным с натурализацией". В прошлом году несколько десятков украинцев просили снять запрет на въезд, мешающий им упрощенно получить гражданство РФ по апрельским указам президента. Говорится во многих письмах и о необходимости проведения миграционной амнистии хотя бы для тех, кто нарушал правила чаще всего не по своей вине. При этом в 2019-м в два раза выросло количество жалоб на неправомерное изъятие властями российских паспортов. Проблема в том, что это происходит без судебных решений.

Носителей русского языка (НРЯ) беспокоит трудноисполнимое требование выхода из имеющегося гражданства. Далеко не все страны готовы его разрешать. В докладе упоминаются факты отказов в приеме нашими чиновниками все же полученного приезжими "документа о выходе из гражданства, выданного посольством страны имеющегося гражданства". Затягиваются сроки назначения комиссий по признанию статуса НРЯ, а значит, выдачи вида на жительство или гражданства. А переселенцы не могут воспользоваться льготными режимами из-за невозможности подтвердить постоянное проживание своих родственников по прямой восходящей линии в пределах современной РФ. Миграционные власти продолжают требовать от приезжих подтверждения их состоятельности. При этом, хотя установлены минимальные суммы, чиновники зачастую требуют дополнительных справок о доходах совсем другого уровня.

Указы президента об упрощенном получении украинцами гражданства РФ изменили динамику миграционных потоков. Источник: Институт стран СНГ

Есть и недовольство тем, что госпрограмма добровольного переселения соотечественников превратилась в жесткий оргнабор, в ходе которого отсеивают всех, кто не подходит по возрасту, образованию, квалификации. Те же, кто сумел попасть в эту программу, считают несправедливым, что на них, как и на остальных приезжих, распространяются правила миграционного учета. То есть их могут лишить положения официального переселенца за любое формальное правонарушение.

Наиболее серьезная проблема именно для украинцев – аннулирование статуса временного убежища при выезде на территорию страны конфликта, то есть на их же родину. Речь, в частности, идет о тех беженцах, которые решили навестить родственников на территории Украины и даже ДНР или ЛНР. Потерять статус можно и за выполнение требований чиновников переоформить украинский паспорт – скажем, из-за невклеенных фото в связи с возрастом или отсутствием документов, удостоверяющих личность детей, покинувших Украину лишь со свидетельством о рождении. Для всего этого следует ехать в Украину, а значит, дать формальный повод для снятия временного убежища. "Украинские граждане, попавшие в такие ситуации, фактически находятся в правовом вакууме: с одной стороны, не имея возможности поехать в страну исхода для получения паспортов, так как опасаются за свою жизнь и здоровье, с другой – сталкиваясь с отказами в подразделениях миграционной службы при подаче документов на тот или иной статус", – указали в Институте стран СНГ.

В целом для украинцев также важны отказы в реализации социально-экономических прав, которые де-юре распространяются на владельцев свидетельства о временном убежище, – доступа к медицинским услугам, образованию и т.д. "Остро стоят и социальные проблемы, связанные, к примеру, с обеспечением жильем вынужденных переселенцев и выплатой им пенсии по старости или выслуге лет после получения российского гражданства. Возникают вопросы, связанные с признанием водительских прав ДНР/ЛНР", – сказано в докладе. Острой проблемой является является трудоустройство украинцев, получивших российское гражданство, но не выведенных из прежнего гражданства. Поскольку они де-юре ограничены в праве на вакансии в госслужбе или правоохранительных органах. Последнюю правовую коллизию можно было решить еще в 2018-м, когда правительство готовило перечень причин невозможности отказа от иностранного гражданства в контексте запрета на занятие определенными видами деятельности. Этот документ до сих пор не принят.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582925280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года №272
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития рыбной отрасли
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года №77
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2020 года №83
- Мартовские иды: вернется ли Назарбаев в Акорду?
- Институт этнополитики появится в Казахстане
- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам аудиторской деятельности
- "Казахстан становится все менее привлекательным для проживания"
- Сенаторы рассмотрели соглашение с Арменией по взаимному признанию официальных документов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  