Бюрократические ловушки для соотечественников

00:28 29.02.2020

Украинцы продолжают приезжать в Россию – и стали меньше уезжать



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Указы президента об упрощенном получении украинцами гражданства РФ изменили динамику миграционных потоков (см.график). Источник: Институт стран СНГ



Институт стран СНГ проанализировал проблемы, с которыми сталкиваются соотечественники при взаимодействии с госорганами РФ. Теперь соотечественников более заботит проблема натурализации – и особенно приезжих из Украины, число которых растет. Но они чаще других и попадают в правовые ловушки. Если миграционные власти отказывают в получении того или иного статуса, им необходимо ехать обратно в Украину. Например, для переоформления паспортов либо справок. Однако отъезд становится основанием для дальнейших отказов.



С 2017 года в Институт стран СНГ поступили тысячи обращений от соотечественников, которые из-за бюрократических проволочек и пробелов в законодательстве годами не могут легализоваться в РФ. У них под разными предлогами не принимают документы, отказывают им в обещанной соцпомощи, выдворяют их из страны за незначительные правонарушения.



Соотечественников волнуют систематические и зачастую необоснованные отказы в оформлении или продлении временного убежища (ВУ), невозможность подать документы на какой-либо правовой статус из-за нарушения миграционного правила 90/180. Особая категория – жалобы на отказ продлить миграционный учет без необходимости выезда из страны. "В продлении отказывают беженцам из ЛНР и ДНР, то есть тем, кто по объективным причинам не может покинуть РФ", – говорится в докладе, который подготовлен старшим сотрудником отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ Анастасией Гаевой.



Отмечено, что в последние годы "тема миграционного учета отошла на задний план, уступив место вопросам, связанным с натурализацией". В прошлом году несколько десятков украинцев просили снять запрет на въезд, мешающий им упрощенно получить гражданство РФ по апрельским указам президента. Говорится во многих письмах и о необходимости проведения миграционной амнистии хотя бы для тех, кто нарушал правила чаще всего не по своей вине. При этом в 2019-м в два раза выросло количество жалоб на неправомерное изъятие властями российских паспортов. Проблема в том, что это происходит без судебных решений.



Носителей русского языка (НРЯ) беспокоит трудноисполнимое требование выхода из имеющегося гражданства. Далеко не все страны готовы его разрешать. В докладе упоминаются факты отказов в приеме нашими чиновниками все же полученного приезжими "документа о выходе из гражданства, выданного посольством страны имеющегося гражданства". Затягиваются сроки назначения комиссий по признанию статуса НРЯ, а значит, выдачи вида на жительство или гражданства. А переселенцы не могут воспользоваться льготными режимами из-за невозможности подтвердить постоянное проживание своих родственников по прямой восходящей линии в пределах современной РФ. Миграционные власти продолжают требовать от приезжих подтверждения их состоятельности. При этом, хотя установлены минимальные суммы, чиновники зачастую требуют дополнительных справок о доходах совсем другого уровня.



Указы президента об упрощенном получении украинцами гражданства РФ изменили динамику миграционных потоков. Источник: Институт стран СНГ



Есть и недовольство тем, что госпрограмма добровольного переселения соотечественников превратилась в жесткий оргнабор, в ходе которого отсеивают всех, кто не подходит по возрасту, образованию, квалификации. Те же, кто сумел попасть в эту программу, считают несправедливым, что на них, как и на остальных приезжих, распространяются правила миграционного учета. То есть их могут лишить положения официального переселенца за любое формальное правонарушение.



Наиболее серьезная проблема именно для украинцев – аннулирование статуса временного убежища при выезде на территорию страны конфликта, то есть на их же родину. Речь, в частности, идет о тех беженцах, которые решили навестить родственников на территории Украины и даже ДНР или ЛНР. Потерять статус можно и за выполнение требований чиновников переоформить украинский паспорт – скажем, из-за невклеенных фото в связи с возрастом или отсутствием документов, удостоверяющих личность детей, покинувших Украину лишь со свидетельством о рождении. Для всего этого следует ехать в Украину, а значит, дать формальный повод для снятия временного убежища. "Украинские граждане, попавшие в такие ситуации, фактически находятся в правовом вакууме: с одной стороны, не имея возможности поехать в страну исхода для получения паспортов, так как опасаются за свою жизнь и здоровье, с другой – сталкиваясь с отказами в подразделениях миграционной службы при подаче документов на тот или иной статус", – указали в Институте стран СНГ.



В целом для украинцев также важны отказы в реализации социально-экономических прав, которые де-юре распространяются на владельцев свидетельства о временном убежище, – доступа к медицинским услугам, образованию и т.д. "Остро стоят и социальные проблемы, связанные, к примеру, с обеспечением жильем вынужденных переселенцев и выплатой им пенсии по старости или выслуге лет после получения российского гражданства. Возникают вопросы, связанные с признанием водительских прав ДНР/ЛНР", – сказано в докладе. Острой проблемой является является трудоустройство украинцев, получивших российское гражданство, но не выведенных из прежнего гражданства. Поскольку они де-юре ограничены в праве на вакансии в госслужбе или правоохранительных органах. Последнюю правовую коллизию можно было решить еще в 2018-м, когда правительство готовило перечень причин невозможности отказа от иностранного гражданства в контексте запрета на занятие определенными видами деятельности. Этот документ до сих пор не принят.