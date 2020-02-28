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В Сирии намечается/начинается открытая война, - Handelsblatt
08:01 29.02.2020

28 февраля 2020 г.
Озан Демиркан | Handelsblatt
Нападения на турецких солдат кардинально меняют геополитическую ситуацию - в том числе и для Европы
"Нападения в Идлибе произвели сдвиг в геополитической ситуации вокруг сирийской войны. Турция и США объединились, Россия изолирована - а Европа оказалась в трудном положении", - пишет немецкое издание Handelsblatt.
"В Сирии намечается открытая война. После того как в ночь на пятницу сирийские режимные войска убили предположительно десятки турецких солдат в центре повстанцев Идлибе, турецкая армия сразу замахнулась для ответного удара по сирийским, а также российским позициям", - отмечает журналист Озан Демиркан.
"Военная эскалация влечет за собой существенные геополитические последствия: крайне хрупкое равновесие в Сирии теперь разрушено. Открытый конфликт меняет ситуацию с альянсами локально и на международном уровне. Европе, возможно, придется в очередной раз бороться с последствиями", - указывает издание.
"(...) Между Москвой и Анкарой кризис наметился уже в последнее время. После нескольких атак сирийских войск на турецкие подразделения, при которых уже произошли единичные случаи гибели турецких солдат, быстро стало ясным, что российский президент Владимир Путин не стоит на стороне главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, как многие предполагали ранее. В прошедшие дни Россия избегала контакта с Турцией и тем самым намекала, что тактическому союзу может прийти конец".
"США, в свою очередь, в последнее время демонстративно вставали на сторону Турции. Незадолго до атак высказывались домыслы даже о том, не перебрасывают ли американцы зенитные ракеты типа Patriot на турецко-сирийскую границу - именно в тот регион, где теперь произошли смертоносные нападения", - говорится в статье.
"Вскоре после атак американский сенатор Линдси Грэм потребовал создать бесполетную зону над Идлибом. Это именно то, чего требовала Турция с 2015 года, - подчеркивает автор статьи. - Если США теперь исполнят это пожелание, это также станет знаком того, что Вашингтон и Анкара могут снова сблизиться спустя несколько лет дипломатического спора".
"Затронута и Европа, причем не только косвенно. Вскоре после атак президент Эрдоган объявил, что Турция больше не будет препятствовать сирийским беженцам, пытающимся попасть в Европу. (...) Так турецкое руководство хочет наложить на Европу обязательства и одновременно поставить ее под давление".
"Теперь Евросоюз вынужден действовать незамедлительно. В Идлибе бегством спасаются около 900 тыс. человек. Если эти люди через Турцию попадут в Европу, ситуация может оказаться такой же, как в 2015 году", - указывает издание.
"С точки зрения США и президента Дональда Трампа все, вероятно, наоборот, идет по плану. Американские солдаты не пострадали. Турция, являющаяся членом НАТО, в будущем, очевидно, дистанцируется от России и повернется вместо нее к своему старому альянсу. Европа ослаблена уже сейчас, это также в интересах Трампа".
"Президент США может теперь различными средствами добиваться того, чтобы как минимум европейские страны, входящие в НАТО, в военном смысле были больше задействованы в сирийской войне", - полагает автор статьи.
"Новый кризис стоит на пороге Европы - буквально", - констатирует Handelsblatt.

Источник: Handelsblatt

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582952460
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