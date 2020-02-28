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Идлибская мясорубка: как Турция раскрыла масштабы поддержки оппозиции в Сирии
08:08 29.02.2020

Потери сторон стали рекордными с начала вмешательства Анкары в кризис
Антон Лавров
28.02.2020

Гибель в Идлибе десятков турецких военных резко обострила обстановку в САР. В ночь на 28 февраля Анкара нанесла массированные ответные удары по сирийским войскам и впервые раскрыла масштабы задействования своих ударных беспилотников для поддержки боевиков оппозиции. По данным источников "Известий", в последние двое суток турецкие ВВС резко нарастили количество их вылетов.

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Рекордные потери
Гибель от авиаударов у поселка Бехун 33 военных и ранение еще нескольких десятков стали крупнейший единоразовой потерей Турции за все время вмешательства в Сирии. Как сообщили местные СМИ, большинство погибших были из 65-й механизированной бригады 5-го армейского корпуса 1-й полевой армии. Анкара не оставила инцидент без последствий и отдала приказ на нанесение ответного удара. Источники "Известий", знакомые с ходом боевых действий, отмечают активное применение в нем ударных беспилотников. Особенно большое количество вылетов было зарегистрировано 27 февраля и в ночь на 28-е.
После получения российской стороной информации о гибели турецких коллег Центр по примирению враждующих сторон принял меры по приостановке боевых действий, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и раненых. Продвижение сирийских войск в районе долины Аль-Габ и города Джиср-эш-Шугур на некоторое время было прекращено.

В Минобороны РФ "Известиям" сообщили, что "российские самолеты в районе массовой гибели турецких солдат не применялись". По данным Центра по примирению враждующих сторон, турецкая сторона не сообщила о присутствии в районе Бехуна своих военных. Сирийские войска отбивали на этом направлении мощную контратаку террористов, и те случайно попали под огонь.

Министерство обороны Турции обвинило в смерти своих военных Сирийскую арабскую армию (САА), но объявило, что несогласно с версией российской стороны. По мнению ведомства, авиаудары были намеренными, а террористов поблизости не было.
По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, управление турецкой группировкой не слишком эффективно.
- Циклы боевого управления затянуты, запаздывание информации о положении, действиях и состоянии своих подразделений достигает нескольких часов. Отмечаются проблемы тылового и технического обеспечения как войск, так и развернутых в провинции Идлиб наблюдательных постов, - отметил эксперт.

Ранее развернутые в соответствии с сочинским соглашением 12 турецких наблюдательных постов имеют численность до роты каждый (120–130 военнослужащих). Вновь развернутые 27 наблюдательных постов обычно укомплектованы взводом (25–30 военнослужащих), рассказал эксперт.

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Ответ Турции

Совещания высшего политического и военного руководства Турции об ответных действиях продолжались несколько часов. Уже ночью сосредоточенные в Идлибе турецкие войска начали массированные артобстрелы сирийских позиций. Впервые под них попали ближние к зоне конфликта авиабазы Нейраб и Квейрис, расположенные неподалеку от Алеппо.

Авиация Турции при этом по-прежнему не входила в воздушное пространство Сирии и не участвовала в атаках. Огонь вели расположенные в Идлибе самоходные артиллерийские установки и ракетные комплексы, а также беспилотники.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в общей сложности за ночь армия обстреляла более 200 целей и уничтожила пять вертолетов сирийских войск, 23 танка, 23 артиллерийских орудия, зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Панцирь", а также 309 солдат. В предыдущие дни турецкое военное ведомство также неоднократно сообщало об уничтожении множества правительственных целей, но не предоставляло никаких доказательств.

В этот раз, чтобы успокоить население, министерство обороны распространило снятые беспилотниками видеокадры нескольких десятков случаев поражений боевой техники и военных Сирийской арабской армии. В ролике продемонстрированы удары по самоходным артиллерийским установкам, танкам, реактивным системам залпового огня. Били БЛА и по скоплениям солдат.

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Однако военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что турецкие данные по числу потерь сильно завышены.
- Точность ударов на видео хорошая. Но надо понимать, что это не результаты ночного ответа. Видео - нарезка боевых эпизодов за две недели боев. По 2–3 удара в день. Если же сложить все турецкие заявки, то штурмовая группировка САА должна быть уничтожена уже несколько раз, - отметил эксперт.

Выход беспилотников

Ударные беспилотники играют все большую роль в действиях турецких вооруженных сил. В последние пять лет национальный ВПК разработал и поставил на вооружение два ударных БЛА среднего класса и управляемое вооружение для них. Меньший по размеру, полутонный Bayraktar в разведывательной и ударной версиях выпущен серией в более чем 100 машин. Более крупных полуторатонных Anka на вооружении Турции уже до 30.

Сначала ударные беспилотники были обкатаны в действиях против курдских боевиков в самой Турции, а затем отправлены за границу. Они приняли участие во всех операциях Анкары в Сирии, Ираке и Ливии.
Турецкие беспилотники применяют в основном оружие национальной разработки. Это легкие бомбы MAM-C Smart Micro Munition с лазерным наведением и дальностью в 8 км. Корпорация Roketsan разработала и более мощную версию - 22-килограммовые MAM-L несут больший заряд и могут быть оснащены бронебойной кумулятивной, осколочно-фугасной и термобарической боевыми частями. Сбитый в зоне конфликта 25 февраля тяжелый БЛА Anka-S был оснащен именно этими боеприпасами.

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Оборудованы беспилотники и лазерными целеуказателями. С их помощью БЛА могут наводить удары артиллерийских и авиационных высокоточных боеприпасов.
Несмотря ни на какие обстрелы артиллерии и удары беспилотников, правительственной армии за это время удалось завершить зачистку трассы М5, быстро занять долину Аль-Габ и освободить десятки населенных пунктов, напомнил эксперт.

Утром 24 февраля правительственные войска возобновили наступление в северной части Аль-Габа. Им удалось установить контроль еще над несколькими небольшими поселками и приблизиться к трассе М4 на расстояние 5 км.
Анкара оставила за собой право продолжить обстрелы САА и расширить свое военное участие в сирийском конфликте. Ночью 29 февраля анонсирована встреча глав всех парламентских фракций с руководством страны, на которой могут быть объявлены важные решения относительно действий в Идлибе. Сообщается, что турецкая авиация на нескольких крупных авиабазах приведена в полную боевую готовность.

Источник - известия
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