"Талибан" протянул ручку Америке. Соглашение есть, мира - нет, - К.Кривошеев

09:08 29.02.2020

Ради мира в Афганистане Вашингтон подпишет соглашение с террористической организацией



США и движение "Талибан" в субботу, как ожидается, подпишут в Катаре соглашение, которое заранее окрестили историческим. Ожидается, что вслед за этим последуют межафганские переговоры с участием талибов, правительства Афганистана и легальных политических сил страны. Их конечная цель - подвести черту под продолжающимся уже более 18 лет силовым противостоянием, вылившимся в бесчисленное количество терактов. Однако на пути к миру сохраняется множество препятствий: от внутриполитического кризиса в Афганистане до неготовности США вывести оттуда все свои войска.

Соглашение есть, доверия нет

"Мы находимся в шаге от огромных, огромных политических возможностей",- заявил госсекретарь США Майк Помпео, анонсируя подписание соглашения. Текст документа заранее не разглашался, но, по данным "Ъ", среди его пунктов - прекращение огня, разрыв связей "Талибана" (запрещен в РФ) с другими террористическими организациями, начало межафганских переговоров по интеграции талибов в органы управления, а также постепенный вывод американских войск из Афганистана. Как ранее говорил министр обороны США Марк Эспер, после подписания соглашения Вашингтон готов "со временем" сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек. При этом о возможности полного вывода своего контингента в Пентагоне говорить отказываются.



Подписание соглашения стало возможным благодаря успешному выполнению сразу нескольких договоренностей. Главная из них - "сокращение уровня насилия" на семь дней, предшествующих церемонии. По словам Майка Помпео, эта договоренность "работала неидеально, но все же работала".

Как утверждают в МВД Афганистана, только за первые пять дней "сокращения насилия" погибли 19 афганских военнослужащих и четверо мирных жителей.

Не удалось избежать и уже ставших привычными взрывов на улицах Кабула - правда, "Талибан" не всегда брал ответственность за них на себя.

Как заявил пресс-секретарь офиса "Талибана" в Катаре Мухаммад Сухейл Шахин, на церемонию подписания соглашения в качестве наблюдателей приедут представители 26 стран. От лица талибов подпись поставит влиятельный мулла Абдул-Гани Барадар. США его визави заранее не называли, но, вероятнее всего, это будет спецпредставитель Госдепартамента по Афганистану Залмай Халилзад.

От России в качестве наблюдателя в Доху вылетел спецпредставитель президента по афганской проблематике Замир Кабулов.

Он знаком как с господином Халилзадом, так и с господином Барадаром - они оба успели побывать в Москве в течение 2019 года. При этом глава Пентагона Марк Эспер и генсек НАТО Йенс Столтенберг в субботу будут не в Дохе, а в Кабуле. Там они вместе с афганским президентом Ашрафом Гани подготовят совместное заявление, которое будет опубликовано сразу после подписания соглашения.

Церемония - лишь первый шаг на пути к урегулированию ситуации в Афганистане. Затем должны начаться межафганские переговоры, которые определят будущее политическое устройство страны. Согласно источникам американского телеканала CNN, в них примут участие 15 членов "Талибана" и 15 представителей легальных политических сил и общественных организаций из Кабула. Членов действующего правительства на переговорах будет пятеро.

Однако, как заявил "Ъ" источник в государственных структурах Афганистана, состав команды переговорщиков еще не утвержден и может включать от 15 до 21 человека. Он также подчеркнул: хотя в делегацию войдут представители разных политических сил и этнических групп, она будет работать под эгидой правительства Афганистана.

По словам собеседника "Ъ", это прописано в тексте соглашения. Напомним, что ранее талибы соглашались встречаться с афганскими политиками только "в личном качестве", не признавая их должностей.

Между тем талибы настаивают на том, что для начала переговоров нужна реализация одной меры по укреплению доверия - обмен военнопленными. По словам Мухаммада Сухейла Шахина, "Талибан" готов отпустить около 1 тыс. афганских военнослужащих, а сам рассчитывает на освобождение 5 тыс. человек. Для обсуждения этого вопроса в Доху еще в четверг отправились шесть представителей правительства Афганистана. Как утверждает афганский телеканал Tolo News, их выбирал лично президент Гани. Такое внимание неслучайно - до этого представители афганского правительства и "Талибана" никогда не сидели за одним столом переговоров.

Как утверждает собеседник "Ъ" в госструктурах Афганистана, по следам соглашения между США и "Талибаном" должно быть подписано еще одно - между Соединенными Штатами и афганским правительством.

Согласно нему, Кабул должен будет поднять вопрос об исключении некоторых лидеров талибов из черного списка Совбеза ООН. США в свою очередь дадут гарантии дальнейшей поддержки Афганистана в области развития демократии и укрепления вооруженных сил.

Проблемы, отложенные на потом

Помимо недоверия между самими подписантами - США и талибами,- устойчивости соглашения угрожает политический кризис внутри самого Афганистана. Победителями последних президентских выборов себя считают сразу два политика - действующий президент Ашраф Гани (именно его победу 18 февраля окончательно признал ЦИК страны) и глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Их противостояние зашло так далеко, что господин Абдулла начал назначать собственных губернаторов в северных провинциях и объявил о проведении параллельной инаугурации примерно в то же время, что и инаугурация господина Гани.

Как США и Афганистан вернулись к обсуждению сделки

Однако по просьбе Вашингтона оба политика заявили о переносе церемоний. При этом офис Ашрафа Гани объяснил такой шаг опасениями из-за распространения коронавируса (Covid-19). Как минимум один случай этого заболевания в Афганистане действительно выявлен и, учитывая низкий уровень медицины, это грозит серьезными последствиями. Теперь церемония запланирована на 9 марта.

Директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар считает перенос инаугурации Ашрафа Гани победой афганской оппозиции. "Оппозиционеры просто взяли американский план по примирению в заложники,- сказал эксперт "Ъ".- Президенту США Дональду Трампу нужно демонстрировать своим избирателям прогресс. А если все закончится подписанием соглашения и никакого политического урегулирования не будет в принципе - это будет полным провалом. У оппозиции действительно большие возможности, и это станет серьезной проблемой в ходе переговоров".

Главный иностранный партнер Кабула, Вашингтон, считает однозначным победителем выборов Ашрафа Гани. При этом в Госдепартаменте призвали к созданию "инклюзивного правительства (то есть включающего представителей разных политических сил.- "Ъ")", которое будет "отражать устремления всех афганцев". А вот от "дестабилизирующих действий", таких как создание параллельных правительственных структур,- наоборот, предостерегли.



Политолог Аркадий Дубнов - о том, что ждет Афганистан после подписания мирного соглашения между США и "Талибаном"

Не исключено, что во время межафганских переговоров сыграть свою роль попытается и Москва. Во всяком случае, встречаясь 24 февраля со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что они "подтвердили готовность содействовать мирному процессу в многострадальной стране (Афганистане.- "Ъ"), в том числе с использованием московского формата". Так называли консультации с участием РФ, афганского Высшего совета мира, талибов и региональных держав, которые прошли в московском "Президент-отеле" в конце 2018 года. Позднее в том же месте проходили встречи "Межафганского диалога", в которых участвовали только талибы и легальные афганские оппозиционеры, без каких-либо иностранных игроков. Год назад Залмай Халилзад отмечал: встречи в Москве можно будет считать полезными, если они приведут к объединению афганцев. Судя по всему, какое-то сближение все же произошло, но назвать перемены серьезными и устойчивыми до сих пор нельзя.

Кирилл Кривошеев



№37 от 29.02.2020, стр. 3