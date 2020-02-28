К.Тихонова ("дочь" Путина) возглавит Институт искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ

09:22 29.02.2020

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Его создание поддержал Путин

Ангелина Кречетова



В МГУ им. Ломоносова до конца года появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, следует из презентации ректора университета Виктора Садовничего, представленной на заседании Ученого совета 20 января. "Ведомости" ознакомились с ее копией, достоверность содержания подтвердили два человека, которые присутствовали на мероприятии.



Согласно презентации, институт возглавит "К. В. Тихонова". Один из собеседников "Ведомостей", знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (работает под брендом "Иннопрактика", учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.

Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.