|К.Тихонова ("дочь" Путина) возглавит Институт искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ
09:22 29.02.2020
Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ
Его создание поддержал Путин
Ангелина Кречетова
В МГУ им. Ломоносова до конца года появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, следует из презентации ректора университета Виктора Садовничего, представленной на заседании Ученого совета 20 января. "Ведомости" ознакомились с ее копией, достоверность содержания подтвердили два человека, которые присутствовали на мероприятии.
Согласно презентации, институт возглавит "К. В. Тихонова". Один из собеседников "Ведомостей", знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (работает под брендом "Иннопрактика", учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.
Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.