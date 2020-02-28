Всем учреждениям в Туркменистане поручено создать свои сайты

09:31 29.02.2020

Все учреждения и организации Туркменистана перейдут на платформу электронного документооборота и обзаведутся своими веб-сайтами. Это предписано постановлением президента страны, передает orient.tm.

Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства 27 февраля подписал документ, согласно которому каждое отраслевое ведомство и учреждение, региональные и столичная администрации, все предприятия должны обеспечить функционирование в своей структуре систем электронного документооборота и открыть в интернете собственные ресурсы, сообщила информационная программа "Ватан" туркменского Гостелерадио.

РекламаРекламаЭто касается всех учреждений независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей, ведущих бизнес без образования юридического лица. Определены и конкретные сроки этой работы - до января 2021 года. То есть, практически в течение года все организации страны полностью перейдут на "цифру" и будут доступны онлайн.

В сообщении отмечалось, что эта работа проводится в целях решения задач, поставленных на первом этапе реализации Концепции развития в Туркменистане цифровой экономики в 2019-2025 годах, а также в Программе развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана в 2020-2025 годах.



Почти все министерства и многие ключевые ведомства страны, конечно, уже имеют свои сайты, а с введением электронного документооборота, думается, они будут более активно обновляться и предоставлять электронные услуги. Появление в сети всех других учреждений позволит обеспечить мобильное взаимодействие между ними и населением, зарубежными партнерами и сформирует новый цифровой ландшафт Туркменистана.