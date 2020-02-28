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|Посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи умер от коронавируса
09:33 29.02.2020
Бывший посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи умер от коронавируса, сообщает агентство IRNA.
Хади Хосроушахи накануне доставили в одну из тегеранских больниц. Его анализы на коронавирус показали положительный результат. На следующий день Хосроушахи скончался.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Иране коронавирусом заражены 245 человек, 26 скончались от осложнений, вызванных вирусом.
23 февраля мэр 13-го округа столицы Тегерана Мортеза Рахманзаде 23 февраля был госпитализирован с симптомами коронавируса. Результаты теста оказались положительными.25 февраля стало известно, что коронавирус выявили у замминистра здравоохранения и депутата парламента Махмуд Садеги.
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