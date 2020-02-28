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    Таджикистан   | 
Шавкат Мирзиеев: 4-5 млн населения Узбекистана находится в состоянии бедности
10:00 29.02.2020

По предварительным расчетам, 12-15 процентов или 4-5 миллионов населения Узбекистана находится в состоянии бедности. Это означает, что их ежедневный доход не превышает 10-13 тысяч сумов ($1-$1,4). Такие цифры были озвучены Шавкатом Мирзиеевым 27 февраля, пишет centralasia.media.

"К примеру, у семьи могут быть и машина, и скот, но если заболеет один человек, то не менее 70 процентов доходов семьи уходит на лечение. Можно ли назвать такую семью зажиточной? Меня как Президента каждый день волнует вопрос: хватает ли нашим людям средств на такие жизненные потребности, как питание, лечение, обучение и одежда детей?", – приводит слова Шавката Мирзиеева пресс-служба президента.

По словам президента РУ, для преодоления бедности, прежде всего, необходимо обучать население профессиям, повышать финансовую грамотность, побуждать людей заниматься предпринимательством, улучшать инфраструктуру, качество обучения и лечения, внедрить систему адресной выдачи пособий.
"Нам необходимо создать все условия, чтобы люди трудились, богатели, жили достойно", – сказал Мирзиеев.

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Отмечалось, что рядом с густонаселенными пунктами, где хорошо развито предпринимательство, будут организованы малые промышленные зоны на базе пустующих и не предназначенных для сельского хозяйства земель.
На создание необходимой инфраструктуры дирекциям малых промышленных зон будет выделено из бюджета 100 миллиардов сумов ($10,5 млн).
Земельные участки в зонах будут продаваться предпринимателям по рыночной стоимости с правом владения. Если этот опыт оправдается, то во втором полугодии будет выделено дополнительно 150 миллиардов сумов ($15,8 млн).
Население Узбекистана на 1 января 2020 года составило 33 905 800 человек, из них 50,5 % - городское и 49,5 - сельское.

Источник - asiaplustj.info
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