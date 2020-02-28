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Российская "Транснефть" завершила вылату компенсаций 38 каз-компаниям за "грязную" нефть
10:44 29.02.2020

38 казахстанских компаний получили компенсацию за грязную нефть от ПАО "Транснефть" за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга.
"Последняя казахстанская компания получила компенсацию со стороны ПАО "Транснефть". Тем самым все 38 казахстанских грузоотправителей в рамках подписанных соглашений между ПАО "Транснефть" и АО "КазТрансОйл", выступающим от имени казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку около 699 тыс. тонн некондиционной нефти в порту Усть-Луга, получили выплаты", - сообщает petrocouncil.kz со ссылкой на АО "КазТрансОйл" (КТО).

Ранее "Транснефть" возместила затраты 37 казахстанским нефтяным компаниям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга.

Как сообщалось, "Транснефть" согласовала компенсацию компаниям в связи с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ, в размере $15 за баррель некондиционной нефти.

Летом 2019 года западные СМИ сообщили, что, по предварительным данным, общий объем компенсации "Транснефти" за некондиционное сырье может составить около 67 миллионов долларов.
Судя по тому, что Беларусь получит $62 млн компенсации за грязную нефть в нефтепроводе "Дружба", а Казахстан – свыше $10 млн, общий объем компенсации выше $72 млн.

Источник - exclusive.kz
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