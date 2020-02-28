Зарождение персидской империи или великий сепаратист Кир

12:40 29.02.2020

Кир Великий, создатель персидской державы Ахеменидов. Он и его детище прочно вошли в историю, ведь это была одна из крупнейших империй за все времена - от Индии до Средиземного моря. Все дальнейшие иранские государства - Парфия, империя Сасанидов, современный Иран - считали и считают себя продолжателями дела Кира. Но кто он и откуда взялся этот самый Кир ставший Великим?



О нем и на самом деле сведения очень разнообразны и противоречивы. Наибольшую часть информация мы находим, конечно же, у вездесущего Геродота, но даже он, описывая биографию Кира, говорит, что это только версия и есть еще три варианта. Есть еще знаменитая "Киропедия" Ксенофонта и некоторые сведения мы находим у Ктесия.



Есть еще и известный "цилиндр" - глиняная табличка в виде цилиндра, на которой Кир приказал выбить клинописью историю своих побед и список предков. Это, так сказать, официальная версия самого Кира Великого, насколько она реальна и не приукрашена сказать трудно. Так откуда же он взялся этот великий правитель?



Происхождение



Общепринятой на сегодняшний день версией является, что Кир был сыном Камбиса, главы самого влиятельного клана в племени Пасаргадов (самое крупное из из персидских племен) - клана Ахеменов (потомков Ахемена). Соответственно, что его отец был царем пасаргадов или, как еще называли эту местность по старому доиранскому названию - царем Аншана.



Собственно говоря, все разногласия в версиях связаны с его отношениями с царской династией Мидии, в состав которой и входил Аншан. Это ведь не было независимым государством, а скорее, говоря по современному, национальной окраиной Мидийского царства.



Суть разногласий в том, что был ли Кир родственником царя Мидии Астиага. По самой распространенной легенде его отец был женат на дочери Астиага Мандане и результатом как раз был Кир. В других вариантах ничего об этом нет и наоборот, сам Кир женился на дочери Астиага, когда разгромил Мидию



Однако есть еще одна версия. Очень интересная версия. У Ктесия мы находим рассказ о том, что Кир вообще не имел отношения ни к каким династиям, а был сыном нищего разбойника Атрадата из кочевого персидского племени Мардов. Просто он поступил на службу к мидийцам и сделал блестящую карьеру. Затем бежал в Персию и стал царем Аншана.



Но есть интересный момент, который все это связывает. Все источники говорят о некоем предсказании Вавилонских магов, что именно этот человек станет "покорителем Азии". И он сам поверил в это, и не только поверил, но и осуществил. А началось все с простого сепаратизма.



Борьба за независимость и основание империи



Кир стал царем Аншана, который в этом момент представлял собой союз оседлых персидских племен во главе с Пасаргадами, в 558 году д.н.э. И уже в 553 году, говоря по современному, объявил об отделении Аншана от Мидии.



Вот интересно, что бы было, если бы мидийцы просто признали бы его независимость? Возникла бы империя Ахеменидов или нет? Однако этого не произошло и мидийский царь Астиаг двинул войска на подавление восстания. Война длилась три года и закончилась сокрушительным поражением мидийской державы и ее распадом.



Конечно, причин такого исхода было много. Почти все источники говорят, что Мидия к тому моменту сильно ослабела, что правлением Астиага была недовольна и мидийская элита, что было предательство приближенных к Астиагу людей. Кроме того к независимости стремились и другие области Мидии. В процессе этой войны отпали Гиркания, Парфия и многие другие, а Армения, согласно "Киропедии" Ксенофонта, так и вообще оказывала персам прямую военную поддержку и тоже добилась независимости. Хотя Ксенофонт это объясняет просто - царь Кир и армянский царевич Тигран были большими друзьями лично. Однако все это не отменяет личных качеств Кира, как правителя и полководца.



Так или иначе персам во главе с Киром удалось не просто добиться независимости, но и завоевать Мидию и взять ее столицу - Экбатану. Вот с этого момента начинается история персидской империи Ахеменидов.



Однако Кир Великий на этом не остановился. Это был действительно великий государственный деятель и полководец. Он вновь завоевал все обретшие независимость области Мидийской империи и не только это. Он значительно расширил территории. В его царствование Персия вышла к границам Индии на востоке и к Средиземному морю на западе.



Одна разрушенная великая держава и одна созданная, еще более великая - впечатляющий результат для вассального царя незначительной национальной окраины. Ну а если предположить, что прав был Ктесий и Кир действительно всего лишь сын безродного бандита с большой дороги, то и вообще потрясает воображение.



Вот такой вот Кир II Великий - сепаратист, борец за независимость и создатель великой империи.