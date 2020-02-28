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Победа Китая: Вирус вирусом, а в космос по расписанию
18:21 29.02.2020

Несмотря на сложности с эпидемией, Китай приступил к реализации плана освоения космического пространства на 2020 год

Важнейший пункт этого плана - продолжение строительства собственной постоянно действующей орбитальной станции, которое будет полностью завершено в 2023 году. В рамках этой амбициозной операции 5 февраля на космодром Вэнчан, который расположен на южнокитайском острове Хайнань, была доставлена новейшая экспериментальная тяжелая ракета "Чанчжэн-5В" ("Великий поход"). Это модернизированная версия ракеты "Чанчжэн-5", которая начала летать в космос в 2016 году. Уже сама транспортировка ракеты - сложнейшая инженерная задача. Поскольку ее элементы доставляются сначала по железной дороге, затем морем и в конце пути вновь перегружаются на сухопутные транспортные средства.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5В" - это модифицированная версия ракеты "Чанчжэн-5". Ее длина 53,7 метра, диаметр пять метров. Стартовый вес составляет 849 тонн при грузоподъемности 22 тонны в случае запуска на околоземную орбиту.

Сейчас на космодроме Вэнчан идет сборка и отладка элементов космического аппарата на стартовой площадке, стыковка носителя с новым кораблем. Этот пилотируемый корабль тоже экспериментальный, рассчитанный на 6 тайконавтов, в отличие от кораблей предыдущей серии, которые могли поднимать на орбиту трех исследователей космоса. Также будет проведена репетиция старта с прототипом ключевого модуля орбитальной станции. А сам старт новой ракеты запланирован на апрель текущего года. При этом апpeльcкaя миccия - испытательная, она нe предполагает тpaнcпopтиpoвку людeй или чacтeй будущeй opбитaльнoй cтaнции. После отработки элементов конструкции и экспериментального старта начнется основной этап формирования орбитальной станции. Для этого предполагается осуществить не менее 10 экспедиций, и к 2023 году полностью ввести в строй китайскую космическую станцию. Она будет выполнена из нескольких модулей, напоминать букву "Т" и по объему (160 кубических метров) соответствовать примерно трети Международной космической станции. В центре будет находиться мoдуль Tяньxэ, а по бокам - по одной лaбopaтopной кaпcуле.

Китайская орбитальная станция будет иметь много особенностей. Например, на ней будет работать автономная система регенерации воды, что не потребует доставки воды с земли. Воду будут получать даже из воздуха, выдыхаемого тайконавтами. Также на станции будет установлено оборудование для выработки кислорода. На одной орбите со станцией и в связке с нею будет работать oптичecкий тeлecкoп, смонтированный в отдельной космической кaпcулe.

Старт "Чанчжэн-5В" в апреле - важный, но далеко не единственный этап освоения космоса Китаем в текущем году. Согласно обнародованному в начале февраля плану, в 2020 году КНР планирует осуществить более 40 пусков, вывести на орбиту свыше 60 космических аппаратов. Три основные миссии, помимо строительства орбитальной станции - это завершение формирования системы спутниковой навигации "Бэйдоу-3", продолжение исследования Луны и создание сети спутников наблюдения "Гаофэн".

Два спутника "Бэйдоу" будут выведены на геостационарную орбиту в первой половине 2020 года. На текущий год также запланированы пуски лунного аппарата "Чанъэ-5", который должен доставить на Землю лунные образцы. А также первый китайский марсианский зонд.

Кроме того, в 2020 году пройдут первые полеты трех ракет-носителей нового типа - "Чанчжэн-5Б", "Чанчжэн-7А" и "Чанчжэн-8".

Ракеты типа "Чанчжэн-5" будут запущены трижды и выведут в космос пилотируемый космический корабль нового поколения, марсианский зонд и аппарат "Чанъэ-5".

Кроме того КНР запустит несколько спутников для китайской системы гражданской космической инфраструктуры, а также планирует осуществить серию коммерческих пусков том числе иностранных аппаратов.

Между тем, космическая программа Китая, а также российские усилия в космосе вызывают опасения у США. На днях об утрате военных и экономических преимуществ, которыми ранее обладали Соединенные Штаты в космосе говорил глава командования Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США. "Китай и Россия продолжают создавать и модернизировать свои силы в космосе. Они создают эти силы для своих собственных целей, а также для того, чтобы лишить нас военных и экономических преимуществ, которыми обладали США и их союзники в течение десятилетий. Эти преимущества оказываются подорванными, - заявил Реймонд. - Масштаб и сложность угрозы в космосе реальна, она растет, и это вызывает обеспокоенность. Мы больше не можем считать, что наше превосходство в космосе является данностью", - отметил Реймонд. По его словам, США должны быть "готовы сражаться за превосходство в космосе".

Как известно, военно-космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года после подписания президентом Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год. Они стали шестым видом вооруженных сил страны и первым, созданным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году. Вашингтонская администрация также неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. Президент России Владимир Путин неоднократно выражал обеспокоенность планами США военизировать космос.

Михаил Морозов,
обозреватель газеты "Труд"

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582989660
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