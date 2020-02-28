|Была одной из лучших студенток: топ-7 фактов о супруге Шавката Мирзиеева
19:57 29.02.2020
Первая леди Узбекистана с тех пор, как стала появляться в обществе, вызывает восхищение красотой, стилем одежды и манерами. Sputnik собрал самые интересные факты о Зироатхон Мирзиеевой.
Многие люди интересуются биографией жены Шавката Мирзиеева Зироатхон. В связи с этим агентство Sputnik Кыргызстан сделало подборку фактов о супруге президента Узбекистана, о которой почти ничего нет в СМИ.
Место рождения и родители.
Зироатхон Мирзиеевой (в девичестве - Хошимова) родилась в Коканде (Ферганская долина).
Ее отец Махмуджон Хошимов был одним из авторитетных людей города. В свое время он возглавлял отдел рабочего снабжения Среднеазиатской железной дороги в Коканде, включая "Дорресторан" - подвижные вагоны-рестораны.
По некоторым сведениям, он был одним из богатейших людей Ферганской долины. О матери Зироатхон Мирзиеевой нет точных сведений. Говорят, что родители первой леди были благочестивыми и строгими в быту людьми. Дома ее называли Ойхон.
Профессия
По профессии Зироатхон Мирзиеева - инженер-экономист.
Училась в Ташкентском институте ирригации и мелиорации. Но по специальности не работает, она домохозяйка.
Шавкат Мирзиеев познакомился с будущей женой в институте
Зироатхон Хошимова и Шавкат Мирзиеев познакомились в Ташкентском сельскохозяйственном институте.
В институте Мирзиеев был секретарем комитета комсомола, а Хошимова - одной из лучших студенток.
Сокурсники восхищались ими и называли их прелестной и интеллектуальной парой. Но родственники девушки были против их отношений, особенно дедушка и бабушка Зироатхон по отцовской линии. Тем не менее молодые все-таки поженились благодаря упрямству Мирзиеева.
Дети
Первая леди Узбекистана родила двух дочерей - Шахнозу и Саиду, а также сына Даврона.
Дочери вышли замуж, некоторые источники в прессе писали, что один из зятьев Мирзиеева является его телохранителем.
Сватья Алишера Усманова
Зироатхон Хошимова-Мирзиеева является сватьей российского миллиардера Алишера Усманова.
Точнее, дочь ее старшей сестры Сиеры - Диора вышла замуж за племянника Алишера Усманова - Бабура Усманова. Но Бабур в 2013 году погиб в автомобильной аварии.
Любит общаться с народом
Зироатхон Хошимова достаточно коммуникабельна: общается с людьми с высоким уровнем образования и культуры, с общественными деятелями в основном по профессиональным вопросам, проблемам воспитания детей; проявляет интерес к науке, образованию, литературе и искусству.
Восхищает соцсети
С тех пор, как Шавкат Мирзиеев стал президентом, на многих государственных мероприятиях он появляется с Зироатхон Хошимовой.
Пользователи социальных сетей восхищаются красотой, стилем одежды и манерами и высказываются о ней только положительно.