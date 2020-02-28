 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 29.02.2020
20:04  Мы - жители Ташкента, можем "проиграть" целый город - уступив в баталии Инвестиции VS Народа
19:57  Была одной из лучших студенток: топ-7 фактов о супруге Шавката Мирзиеева
19:53  Китай встал на сторону России в конфликте с Турцией, - В.Павленко
18:52  Казахстанцы - одна нация. Казахский - должен стать языком межнацобщения, - К.Токаев (Кордай ничему не учит)
18:41  Загнанные в угол? Почему мигрантки из ЦентрАзии бросают своих детей в России
18:21  Победа Китая: Вирус вирусом, а в космос по расписанию
17:07  Не ссать! Кедми рассказал, как Россия может заставить Турцию уйти из Сирии

16:50  КазГенпрокуратура уговаривает народ не ходить на митинги
12:40  Зарождение персидской империи или великий сепаратист Кир
12:29  Джон Скали. Как американский журналист остановил 3-ю мировую, - П.Густерин
10:44  Российская "Транснефть" завершила выплату компенсаций 38 каз-компаниям за "грязную" нефть
10:00  Шавкат Мирзиеев: 4-5 млн населения Узбекистана находится в состоянии бедности
09:33  Посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи умер от коронавируса
09:31  Всем учреждениям в Туркменистане поручено создать свои сайты
09:26  Российско-турецкий компромисс в Идлибе все еще возможен, - Д.Минин
09:22  К.Тихонова ("дочь" Путина) возглавит Институт искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ
09:08  "Талибан" протянул ручку Америке. Соглашение есть, мира - нет, - К.Кривошеев
08:16  Бишкек жульничает! Казахстан настрочил жалобу в ВТО
08:12  В лучших экстрадициях: защита Ассанжа не допустит его выдачи США
08:08  Идлибская мясорубка: как Турция раскрыла масштабы поддержки оппозиции в Сирии
08:01  В Сирии намечается/начинается открытая война, - Handelsblatt
02:32  День Благодарности в Казахстане. Придумать можно любой праздник, но.., - Н.Нуртазина
00:34  Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
00:28  Бюрократические ловушки для Рос-соотечественников, - Е.Трифонова
00:16  Визуализация реальности. Мы уже больше играем, чем живем..., - Г.Почепцов
Пятница, 28.02.2020
17:59  Штирлиц и Вайс. За пост президента США сразятся сразу два "агента Кремля", - П.Акопов
17:34  Вышла новая книга В.А. Артамонова "Турецко-русская война 1710-1713"
17:32  Великий Тамерлан: почему узбеки считают героем человека, который победил их предков?
17:29  Русская монголка. Как дочь правнука Чингисхана уехала княжить на Руси
17:27  Династия Тан. Тюркские правители Китая (история)
17:24  Среднеазиатская Атлантида: кто жил на месте Аральского моря
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Была одной из лучших студенток: топ-7 фактов о супруге Шавката МирзиееваБыла одной из лучших студенток: топ-7 фактов о супруге Шавката Мирзиеева
19:57 29.02.2020

Первая леди Узбекистана с тех пор, как стала появляться в обществе, вызывает восхищение красотой, стилем одежды и манерами. Sputnik собрал самые интересные факты о Зироатхон Мирзиеевой.

Многие люди интересуются биографией жены Шавката Мирзиеева Зироатхон. В связи с этим агентство Sputnik Кыргызстан сделало подборку фактов о супруге президента Узбекистана, о которой почти ничего нет в СМИ.

Место рождения и родители.

Зироатхон Мирзиеевой (в девичестве - Хошимова) родилась в Коканде (Ферганская долина).
Ее отец Махмуджон Хошимов был одним из авторитетных людей города. В свое время он возглавлял отдел рабочего снабжения Среднеазиатской железной дороги в Коканде, включая "Дорресторан" - подвижные вагоны-рестораны.
По некоторым сведениям, он был одним из богатейших людей Ферганской долины. О матери Зироатхон Мирзиеевой нет точных сведений. Говорят, что родители первой леди были благочестивыми и строгими в быту людьми. Дома ее называли Ойхон.

Профессия

По профессии Зироатхон Мирзиеева - инженер-экономист.
Училась в Ташкентском институте ирригации и мелиорации. Но по специальности не работает, она домохозяйка.

Шавкат Мирзиеев познакомился с будущей женой в институте

Зироатхон Хошимова и Шавкат Мирзиеев познакомились в Ташкентском сельскохозяйственном институте.
В институте Мирзиеев был секретарем комитета комсомола, а Хошимова - одной из лучших студенток.
Сокурсники восхищались ими и называли их прелестной и интеллектуальной парой. Но родственники девушки были против их отношений, особенно дедушка и бабушка Зироатхон по отцовской линии. Тем не менее молодые все-таки поженились благодаря упрямству Мирзиеева.

Дети

Первая леди Узбекистана родила двух дочерей - Шахнозу и Саиду, а также сына Даврона.
Дочери вышли замуж, некоторые источники в прессе писали, что один из зятьев Мирзиеева является его телохранителем.

Сватья Алишера Усманова

Зироатхон Хошимова-Мирзиеева является сватьей российского миллиардера Алишера Усманова.
Точнее, дочь ее старшей сестры Сиеры - Диора вышла замуж за племянника Алишера Усманова - Бабура Усманова. Но Бабур в 2013 году погиб в автомобильной аварии.

Любит общаться с народом

Зироатхон Хошимова достаточно коммуникабельна: общается с людьми с высоким уровнем образования и культуры, с общественными деятелями в основном по профессиональным вопросам, проблемам воспитания детей; проявляет интерес к науке, образованию, литературе и искусству.

Восхищает соцсети

С тех пор, как Шавкат Мирзиеев стал президентом, на многих государственных мероприятиях он появляется с Зироатхон Хошимовой.
Пользователи социальных сетей восхищаются красотой, стилем одежды и манерами и высказываются о ней только положительно.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582995420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года №272
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития рыбной отрасли
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года №77
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2020 года №83
- Мартовские иды: вернется ли Назарбаев в Акорду?
- Институт этнополитики появится в Казахстане
- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам аудиторской деятельности
- "Казахстан становится все менее привлекательным для проживания"
- Сенаторы рассмотрели соглашение с Арменией по взаимному признанию официальных документов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  