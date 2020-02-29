Эрдоган отомстил. Кому? Тысячи турко-беженцев рванули в Европу, - С.Дебрер

00:38 01.03.2020 Эрдоган отомстил не только Москве, но и ЕС: Тысячи беженцев рванули в Европу

В Турции сейчас находится почти 4 млн мигрантов, которым открыли границу и мерить температуру не будут



Сергей Дебрер



Утром пятницы, 28 февраля, в 8:51 по берлинскому времени (в 10:51 по Москве) на немецких новостных сайтах появились сообщения следующего содержания:

"Эскалация в Сирии: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открывает границы ЕС, сотни беженцев уже в пути. Об этом высокопоставленный турецкий правительственный чиновник заявил новостному агентству AFP. Турецкие СМИ ранее сообщали, что Турция открыла свои границы с Грецией и Болгарией. Как заявил агентству CNN Türk представитель правящей партии президента Эрдогана AKP Омер Челик, "во время кризисного заседания правительства под председательством президента было отмечено, что Турция не может противостоять давлению со стороны вновь прибывающих беженцев. Евросоюз может сделать только одну вещь - помочь Турции", - добавил Челик.

"Как передало турецкое информагентство DHA, в результате сообщений СМИ сотни мигрантов в Турции отправились к границам ЕС. Утром почти 300 мигрантов - сирийцев, иранцев, иракцев, марокканцев и пакистанцев - достигли провинции Эдирне на границе с Грецией. Другая группа беженцев прибыла в Чанаккале на западе Турции. Живущие в Стамбуле беженцы собрались в районе Зейтинбурну, чтобы на взятых вскладчину такси или на автобусах добраться до Эдирне или прибрежных городов. На CNN Türk транслировались призывы представителя транспортной компании, который привлекал людей лозунгом „Вот дверь в Европу". Телекомпания TRT показала снятые еще на рассвете кадры, как мигранты уже стоят на пляже".



"ЕС призывает к немедленному прекращению эскалации в Сирии. „Существует риск более широкой международной военной конфронтации", - заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл. В то же время он пообещал „принять все необходимые меры" для защиты интересов безопасности ЕС, не сказав, однако, какие именно меры он имеет в виду. Наряду с тем сотни тысяч людей бегут от сирийских и российских атак к турецкой границе".



В 9:56 по берлинскому времени (11:56 по Москве) сайт Euronews опубликовал следующее сообщение:

"Резкое обострение ситуации в Идлибе: в результате авиаудара в районе населенного пункта Бехун погибли, по меньшей мере, 33 турецких солдата, десятки получили ранения. Анкара обвиняет в обстреле Дамаск. С начала февраля в провинции Идлиб были убиты уже 54 турецких военных.



В Москве заявляют, что турецкие военные находились в рядах боевиков вооруженной группировки, которые предприняли попытку масштабного наступления. О потерях турецкой армии сообщил губернатор провинции Хатай. По его словам, пострадавшие военные были доставлены в больницу.



В Минобороны РФ утверждают, что авиация Воздушно-космических сил России в районе боевых действий не применялась, а согласно координатам, переданным турецкой стороной российскому Центру примирения враждующих сторон, в месте проведения операции никаких подразделений турецких вооруженных сил не было и не должно было находиться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание, по итогам которого было объявлено, что Турция больше не будет сдерживать поток беженцев в Европу. Власти страны заявили, что на 72 часа откроют границу для беженцев из Сирии и позволят им направиться в Европу. СМИ Турции сообщают, что десятки беженцев уже появились в провинции Эдирне на границе с Грецией.



В Анкаре заявили, что отныне станут считать всех сирийских военных "вражескими целями". Турецкие власти также решили призвать на помощь НАТО. Альянс проведет консультации по этому вопросу в ближайшее время".

(Важное уточнение: Эрдоган пригрозил, что он откроет границы для беженцев, если НАТО не поддержит политику Турции в Сирии.)

В 12:34 сайт Euronews дополнил и уточнил свою первичную информаицю:

"На фоне эскалации в Идлибе власти Турции приняли решение в течении 72 часов не останавливать нелегальных мигрантов и беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать. Турецкие СМИ сообщают, что на побережье провинции Чанаккале скопились группы людей, которые намерены переправиться морем на греческий остров Лесбос. В провинции Измир в районе Дикили беженцы собирают деньги на покупку резиновых лодок, чтобы на них отправиться на другие острова в Эгейском море. В провинции Эдирне мигранты на автобусах и пешком направляются к границам с Болгарией и Грецией. Местный житель рассказал об увиденном: „Люди идут к погранпереходу Капыкуле. Я заметил много беженцев, которые устремились к границе. Они начали появляться здесь еще ночью и сейчас поток усилился. Беженцы прибыли сюда из других городов Турции и они хотят попасть на территорию Европы через греческую границу". Между тем Греция максимально усилила охрану своих границ".

В 14:50 час. онлайн-версия газеты Die Welt проинформировала: "Новая волна беженцев может хлынуть в Европу. Турция угрожает не останавливать сирийских беженцев на внешней границе ЕС. Это может привести к новой волне беженцев в Европе. Есть данные, что первые группы уже отправились в путь. Правительство в Афинах мобилизовало полицейских, пограничников и солдат и закрыло пункт пересечения границы с Турцией в Кастани/Пазаркуле. Об этом сообщило греческое государственное телевидение (ERT). В то же время и Болгария усилила защиту своей границы с Турцией. По словам болгарских официальных лиц, перспектива нового миграционного кризиса представляет собой еще большую угрозу, если учесть, что Европа пытается обуздать эпидемию коронавируса. „Вот почему жандармерия была размещена на внешней границе ЕС", - заявил премьер-министр Бойко Борисов. Министр обороны Красимир Каракачанов объявил, что Болгария готова отправить к турецкой границе 1000 солдат".



Как сообщило агентство Reuters, "сейчас в Турции находятся 3,7 миллиона беженцев из Сирии (выделено мной. - С.Д.) Их количество может увеличиться в связи с обострением конфликта в сирийской провинции Идлиб. У границ Турции размещены еще около миллиона жителей Сирии. Они перешли сюда в декабре, когда поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы захватили территорию у сирийских повстанцев, которых поддерживает Турция. Если Турция исполнит свое намерение открыть им границы, то это может быстро втянуть западные державы в противостояние в Идлибе".

Но угроза противостояния в Идлибе и втягивание в конфликт западных держав - это уже из области высокой политики. Меня же - рядового жителя Германии, которая и является конечной целью беженцев всех стран и народов, - волнует более приземленный вопрос: а всем этим людям, прежде, чем они бесконтрольно разбредутся по германским городам и весям, температуру мерить будут? А то ведь, неровен час, они и коронавирус собой занесут!



А что беженцы нацелились именно на Германию подтверждают немецкие СМИ. Например, как только что сообщила онлайн-версия газеты Der Tagesspiegel, 27-летний сириец Анас из Алеппо, опрошенный корреспондентом газеты в Стамбуле, сказал, что его целью является немецкий Штутгарт, куда он намерен сейчас добраться с женой и двумя детьми трех и шести лет.



Впрочем, коронавирусом не один я обеспокоен. Судя по тому, что в 15:00 все той же пятницы, 28 февраля, пресс-служба правительства Греции сообщила о состоявшемся между их премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и нашим канцлером Ангелой Меркель телефонном разговоре, в ходе которого "обсуждалась ситуация в Турции и перемещение мигрантов к греческим границам", - вопрос измерения температуры их тоже волнует. Жаль только, что в этом сообщении, как и в заявлении Боррелла, ни звука не говорится о том, как именно намерены высокие разговаривавшие стороны разруливать ситуацию.

Но как нет худа без добра, так и в нынешней ситуации с грядущей волной беженцев и вероятным переносом ими в Германию злосчастного коронавируса есть и позитивный момент - во всяком случае, для канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ведь если все пойдет так, как оно идет сейчас, то представляется, что фрау Меркель останется в этой должности и после 2021 года, когда она собиралась ее оставить. Потому что вряд ли кто из нынешних претендентов на этот пост - а это премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет, экс-председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитической комиссии Бундестага Норберт Реттген - отважится занять его в условиях стремительно деградирующей политической системы Германии.

Как сообщили немецкие СМИ в субботу, 29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал следующее заявление: "По состоянию на сегодняшнее утро, 18 тысяч мигрантов уже пересекли границу Турции и Европы, - цитирует турецкого лидера немецкая газета Süddeutsche Zeitung. - К концу дня их число может достигнуть 30 тысяч. И впредь мы больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев".



По словам официального представителя греческого правительства Стелиоса Петсаса, Греция за последние несколько часов отразила организованное, массовое и незаконное нарушение границы многочисленными мигрантами из Турции. Было предотвращено более 4000 незаконных пересечений границы. Кроме того, 66 мигрантов, которым удалось проникнуть на территорию Греции, были арестованы. Греция также усиливает контроль над восточными Эгейскими островами с помощью более 50 кораблей береговой охраны и военно-морского флота. Мы остановили и защитили наши границы, которые также являются границами ЕС, - сказал Петсас, особо подчеркнув, что "Греция намерена сделать все возможное, чтобы защитить свою границу и границу ЕС".



29.02.2020 Источник - svpressa.ru

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