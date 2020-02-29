Готовится ли в Турции переворот? - RAND

10:08 01.03.2020

Владимир МАЛЫШЕВ | 29.02.2020



Зачем RAND пугает Эрдогана?



В объемистом докладе RАND Corporation из 300 страниц под названием "Националистический путь Турции – последствия для стратегии американо-турецкого сотрудничества и армии США" указывается, что решение турецкого правительства уволить сотни офицеров армии после неудавшегося переворота 2016 года в Анкаре вызвало массовое недовольство в вооруженных силах страны.



"Офицеры среднего звена крайне разочарованы военным командованием и обеспокоены тем, что их лишат должности в ходе продолжающихся чисток, – говорится в докладе RAND. – Это недовольство может привести к очередной попытке государственного переворота, и президент Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, воспринимает угрозу всерьез".

Аналитики RAND отмечают, что после попытки переворота 15 июля 2016 года 46% высших офицеров авиации, армии и флота в Турции были депортированы или уволены. 16 409 человек были уволены из авиационных, военно-морских и армейских школ. Отмечается также, что правительство хочет набрать 43 000 новых офицеров, чтобы удовлетворить потребности вооруженных сил. Особенно сложное положение сложилось в турецкой авиации. До попытки переворота для каждого из турецких истребителей имелось по два пилота. В сентябре 2017 года, после изгнания 280 летчиков, на каждый самолет приходится в среднем менее одного пилота.



Как сообщает портал Middle East Eye, после публикации доклада турецкие официальные лица обсуждали риски нового переворота на закрытых совещаниях. О серьезной реакции на доклад можно судить и по тому, что турецкий лидер ознакомился с выдержками из доклада. По крайней мере об этом частично свидетельствуют его высказывания. Не упоминая исследование американской корпорации, Эрдоган заявил журналистам, что сопротивление, которое, по его мнению, оказал турецкий народ в 2016 году путчистам, должно стать уроком для всех.



А глава МВД Турции Сулейман Сойлу подчеркнул, что сообщения о еще одной возможной попытке государственного переворота направлены на создание в стране атмосферы политического хаоса.

Представитель президентской Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что вопроса о вероятности госпереворота нет в повестке дня.

Лидер входящей в коалицию с ПСР Партии националистического движения Девлет Бахчели говорит, что распространение слухов о риске смены власти является предательством.



Между тем обозреватель турецкой газеты "Ени Шафак" Юсуф Каплан предполагает, что новая попытка свержения власти Эрдогана может быть предпринята не скрывающимся в Пенсильвании Фетхуллахом Гюленом, а определенными группами в вооруженных силах.

В прогнозах аналитиков RAND о развитии ситуации в Турции рассматриваются четыре сценария событий. На первое место ставится такой вариант: "Турция остается членом НАТО, хотя и трудным партнером, и остается приверженной политике коллективной безопасности альянса. Его отношения с ЕС и США – это торговые отношения, и разногласия регулируются без особых проблем".

Второй вариант – "Восстанавливающаяся демократия". "Эрдоган, – предполагает RAND, – проигрывает выборы 2023 года некоторым политическим… силам, которым удается обратить вспять конституционные изменения референдума 2017. Они начинают проводить внешнюю политику прозападной ориентации, помогая укрепить американо-турецкое и евро-турецкое сотрудничество".

Третий вариант говорит о возможности "стратегического балансирования". Турция более открыто продвигается к балансировке учений между своими партнерами по НАТО и новыми союзниками в Евразии, особенно в России, Иране и Китае. Этот вариант, считает RAND, "скрывает некоторые опасности для Турции".



Упомянута в докладе и возможность радикальных перемен (сценарий "Евразийская держава"). "Взаимные подозрения и политические разногласия с Европой и США, – пишет RAND, – выходят за установленные рамки, Турция официально выходит из НАТО и укрепляет сотрудничество с Евразией и Ближним Востоком. Отношения становятся все более конкурентными, и тогда возникает риск военных инцидентов".



В докладе сделан реверанс в сторону военных и говорится, что министр обороны Турции Хулуси Акар мог бы стать "идеальным посредником" между США и Турцией, где около 90% населения придерживаются антиамериканских взглядов. Аналитики RAND предполагают, что он "будет продолжать оставаться ведущей фигурой в турецкой обороне".



Между тем Министерство обороны Турции считает доклад RАND Corporation двусмысленным, а комментарии, касающиеся турецких военных, безосновательными и несерьезными. "Я прочитал отчет RAND с грустью, поскольку заявления обо мне и турецких вооруженных силах и Университете национальной обороны искажены с целью вбить клин между нами", – заявил Хулуси Акар.

Внимательно следящая за событиями в Турции греческая газета "Катимерини" пишет: "Президент Турции поспешил использовать текст и гипотетические сценарии RAND, что вызвало новую волну преследований: незадолго до рассвета [статья была опубликована 20 февраля] турецкие прокуроры распорядились арестовать почти 700 человек, включая военных и чиновников юстиции. Активист Осман Кавала и восемь других, обвинявшихся в "попытке свергнуть правительство" в ходе антиправительственных акций протеста в 2013 году, известных как "Движение Гези", были освобождены. Однако несколько часов спустя Кавала был вновь арестован по обвинению в участии в перевороте 2016 года".



"Многие официальные лица в Анкаре, – продолжает "Катимерини", – провели серию закрытых встреч в последние дни… Обозреватель Хасан Басри Ялчин из The Sabah призвал всех серьезно отнестись к докладу, поскольку RAND тесно сотрудничает с министром обороны США. Эрдоган использует ситуацию, чтобы очистить свои ряды от оппозиции… Он сказал, что в отношении главной оппозиционной партии Турции должно быть проведено расследование на предмет возможных связей с Гюленом, который находится в США и обвиняется в организации попытки государственного переворота 2016 года".

Могут ли намеки RAND о возможной новой попытке свержения Эрдогана отразиться на турецко-российских отношениях? 21 февраля в интервью CNN Turk министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не заинтересована в росте напряженности с Россией в сирийской провинции Идлиб. По словам главы турецкого министерства обороны, переговоры с Россией не в тупике, они будут продолжены. Наблюдательные посты Турции в Сирии продолжат работу, и вопрос об их переносе не обсуждается, подчеркнул министр. Российская и турецкая стороны ведут "здоровый диалог".