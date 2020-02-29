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Как Тегеран переживает эпидемию коронавируса, - С.Хамдохов
13:00 01.03.2020

Текст: Станислав Хамдохов ("Российская газета", Тегеран)

Вплоть до середины февраля новости о разрастании эпидемии коронавируса не касались Ирана, страну болезнь обходила. Первые тревожные сообщения проявились 19 февраля, когда министерство здравоохранения ИРИ сообщило о первых случаях заражения новым коронавирусом.

С тех пор ситуация кардинально изменилась - каждый день власти страны сообщают новые данные о числе инфицированных и умерших в результате заражения. Так за 28 февраля количество зараженных COVID-19 увеличилось на более чем 200 человек. В Иране выявлено 593 случая заражения, при этом жертвами стали 43 человека. По показателю соотношения количества заболевших и умерших ИРИ занимает второе место в мире, уступая лидерство лишь Китаю.

США расширяют ограничения для иностранцев из-за коронавируса
Проблема коронавируса и способы борьбы с ней - тема номер один в Тегеране. Ежедневно по радио и телевидению идут передачи с участием медицинских работников, которые доходчиво объясняют населению меры профилактики. На улицах Тегерана установлены билборды с предупреждениями о необходимости соблюдать правила личной гигиены. Жители облачились в защитные маски, некоторые перед выходом на улицу надевают медицинские резиновые перчатки. На защитные маски в аптеках Тегерана острый дефицит. Корреспонденту "РГ" пришлось потратить полдня, чтобы найти дезинфицирующую жидкость для рук, спрос на которую также велик.

В большинстве провинций Ирана объявлены каникулы в школах и детских садах, студенты вузов также получили возможность отдохнуть. Государственные учреждения сократили рабочий график и работают лишь до обеда. В Иране приостановлено проведение всех культурных, спортивных и массовых мероприятий. Министерство культуры и исламской ориентации, которое курирует работу иностранных корреспондентов, официально уведомило журналистов о временном прекращении проведения пресс-конференций иранских чиновников, включая представителей правительства и МИД ИРИ.

Несмотря на сложную обстановку, панических настроений у жителей Тегерана нет - на дорогах как всегда автомобильные пробки, работают лавки и торговые центры. Однако из-за опасений, что в городе может быть объявлен карантин, многие тегеранцы бросились в магазины и стали скупать подсолнечное масло, мясо, рис, макароны, соль, сахар, питьевую воду и другие товары первой необходимости.

Посольство РФ в Тегеране также предприняло необходимые меры предосторожности. Как рассказал корреспонденту "РГ" пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко, сотрудники консульского отдела теперь работают в защитных масках и резиновых перчатках. Персоналу диппредставительства и членам семей рекомендовано не посещать в Тегеране места массового скопления людей и не пользоваться общественным транспортом. По словам дипломата, среди персонала посольства случаев заражения коронавирусом нет, от российских граждан РФ, проживающих в Иране, соответствующих обращений в посольство не поступало.

Общее количество заболевших коронавирусом в мире достигло 87 тысяч человек
Большинство иранцев понимают естественные причины распространения коронавируса по миру, но есть и такие, особенно среди старшего поколения, которые усматривают в эпидемии COVID-19 и "теорию заговора". Идею косвенной причастности американцев к распространению коронавируса в ИРИ поддерживают и некоторые местные политики.

Как бы там ни было, коронавирус вносит вынужденные коррективы в жизнь иранцев. Особенно негативно распространение заболевания скажется на проведении новогодних каникул, которые начинаются в Исламской Республике с 20 марта с наступлением праздника Ноуруз. Популярные у местных жителей зарубежные туристические направления уже недоступны. Азербайджан, Турция, Армения и Грузия ранее объявили о закрытии границ и приостановке авиасообщения с Ираном из-за коронавируса. Россия, также любимое место отдыха иранцев на новогодних праздниках, ввела ограничения на выдачу гражданам ИРИ въездных виз. Но иранцы не привыкли унывать и смотрят на будущее оптимистично, несмотря на напасти, периодически обрушивающиеся на их страну. "Мы пережили ирано-иракскую войну, международные санкции и давление. Даст Аллах, и коронавирус преодолеем", - сказал корреспонденту "РГ" Масуд, местный торговец. Как показывает история современного исламского Ирана, продавец скорее всего, не ошибся в своих прогнозах.

Источник - rg.ru
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