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Турция заявила о проведении в Идлибе операции "Весенний щит"
14:10 01.03.2020

1 марта 2020,
Сергей Гурьянов

В сирийском Идлибе с 27 февраля турецкими войсками проводится операция "Весенний щит", заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Успешно продолжается операция "Весенний щит", которая была начата 27 февраля в ответ на подлое нападение на турецких военных. На сегодняшний момент были обезврежены один БПЛА, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, три системы ПВО и 2212 военных режима [президента Сирии Башара Асада]", – передает его слова ТАСС.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о телефонных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что призывал президента России оставить Турцию "один на один" с Сирией.
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько сильна турецкая армия.

Источник - vz.ru
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