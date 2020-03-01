Турция заявила о проведении в Идлибе операции "Весенний щит"

14:10 01.03.2020

1 марта 2020,

Сергей Гурьянов



В сирийском Идлибе с 27 февраля турецкими войсками проводится операция "Весенний щит", заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Успешно продолжается операция "Весенний щит", которая была начата 27 февраля в ответ на подлое нападение на турецких военных. На сегодняшний момент были обезврежены один БПЛА, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, три системы ПВО и 2212 военных режима [президента Сирии Башара Асада]", – передает его слова ТАСС.



Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о телефонных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что призывал президента России оставить Турцию "один на один" с Сирией.

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько сильна турецкая армия.