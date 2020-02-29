ЦИК: ПарламентВыборы в Таджикистане признаны состоявшимися. Пришло 75% избирателей

15:24 01.03.2020

На 15 часов по местному времени на избирательные участки пришли более 75% избирателей.



По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам РТ, по состоянию на 15:00 часов проголосовало 3 млн. 703 тыс. 969 человек или 75,1% от общего количества избирателей.



По законодательству РТ, выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие 50% плюс один избиратель. Предварительные результаты выборов будут известны уже в понедельник утром.



Голосование во всех городах и районах республики началось в 6 часов утра по местному времени и продолжится до 20 часов. На сегодня более 4 млн. 900 тыс. граждан страны обладают правом избирательного голоса.

Всего по стране созданы 3 тыс. 412 избирательных участков, еще 39 - за пределами республики.



За 63 депутатских мандата борются 241 кандидат. Из них 176 кандидатов - за депутатский мандат по 41 одномандатному избирательному округу, 65 - по партийным спискам по единому общереспубликанскому избирательному округу. Среди официально зарегистрированных кандидатов в депутаты числятся 48 женщин.



За выборами наблюдают более 230 международных наблюдателей из различных международных организаций. Кроме того, выборы освещают более 250 представителей местных и зарубежных СМИ.