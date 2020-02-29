"Историческое соглашение" США с Талибаном - обмен пленными и вывод амер-войск в 14 месяцев

17:51 01.03.2020 Историческое соглашение: США и талибы договорились о сроках вывода американских войск из Афганистана



Вторжение США в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года вылилось в самую длинную войну с участием Америки



США и радикальное движение "Талибан" (запрещена в России) заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец самой продолжительной войне в истории Америки, унесшей десятки тысяч жизней и стоившей миллиарды долларов.



США надеются с помощью соглашения покончить с двумя декадами конфликта и вернуть домой 13 тысяч военнослужащих, находящихся в Афганистане.



В соглашении говорится:



США выведут войска за 14 месяцев, в случае если талибы будут соблюдать договоренности

После подписания соглашения должны начаться переговоры между талибами и афганским правительством

Талибан не позволит никому из своих членов, включая "Аль-Каиду", использовать территорию Афганистана, чтобы подорвать безопасность США и их союзников

США и правительство Афганистана отпустят 5 тысяч пленных, "Талибан" отпустит до тысячи пленных к 10 марта



"США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте соглашения.



Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта погибли более 2400 американских военных.



Многие наблюдатели называли сделку достаточно рискованной для администрации президента Дональда Трампа, так как по сути она легитимизирует "Талибан" в глазах международного сообщества. Но для миллионов афганцев соглашение - шанс на мирную жизнь после четырех десятилетий войн и междоусобиц.



Обещание прекратить войну в Афганистане было одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа. В то же время министр обороны США Марк Эспер пообещал, что США готовы аннулировать соглашение, если что-то пойдет не так.



Соглашение, как надеются стороны, поможет снизить уровень насилия в Афганистане и урегулировать политический кризис в стране. В то же время, эксперты ожидают, что межафганские переговоры будут протекать гораздо более тяжело, чем нынешние.



Талибы пообещали со своей стороны сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал рассадником экстремистских групп. На фото спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад (слева) и представители "Талибана"



Президент Афганистана Ашраф Гани выразил надежду, что благодаря соглашению прекращение огня в Афганистане станет постоянным.



В Доху для подписания соглашения прибыла делегация из 31 члена радикального движения, а также госсекретарь Марк Помпео, министр обороны Марк Эспер, генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"Режим снижения насилия"



С 22 февраля в Афганистане в течение недели действовал "режим снижения уровня насилия". Эта неделя должна была стать своего рода проверкой того, насколько талибы могут контролировать свои силы и выполнять взятые на себя обязательства после заключения сделки. Вашингтон ранее пообещал, что если семидневное перемирие окажется эффективным, США в ближайшей перспективе сократят военный контингент в Афганистане до 8,6 тысячи человек.



"Ожидается, что при успешной реализации этой договоренности будет продвигаться вперед подписание соглашение между США и "Талибаном". Мы готовимся к подписанию 29 февраля", - говорилось в заявлении Майка Помпео.



По данным миссии ООН по содействию Афганистану, которая с 2009 года ведет подсчет погибших и пострадавших в Афганистане, за последние 10 лет в Афганистане, 35 тысяч мирных жителей погибли, еще 65 тысяч человек получили ранения.



Летом прошлого года ООН опубликовала отчет, в котором говорилось, что в первой половине 2019 года в результате действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства" (организация запрещена в России). По данным ООН, с января по июнь прошлого года 717 гражданских лиц было убито в Афганистане проправительственными силами и войсками НАТО, 531 - боевиками антиправительственных сил, в числе которых талибы и отряды ИГ. Такая картина наблюдалась впервые с момента, когда более 10 лет назад ООН начала подсчет жертв среди гражданского населения в Афганистане.



Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. "Талибан" требует вывода американских войск и прекращения использования территории Афганистана в качестве базы для миссий в других странах.



Основной этап переговоров между США и талибами продолжался несколько месяцев в 2019 году. В ходе восьми раундов переговоров представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире.



Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, среди жертв которых был американский военный, Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.



В Афганистане сейчас находятся около 13 тысяч солдат США и порядка 8000 военных НАТО

Необъявленный визит Трампа в Афганистан



В конце ноября с необъявленным визитом в Афганистан прибыл президент США Дональд Трамп. Сообщалось, что он приехал, чтобы встретиться с американскими военными, проходящими службу в этой стране, и поздравить их с Днем благодарения. Это был его первый визит в Афганистан. Трамп приехал в Афганистан вскоре после того, как талибы освободили двух иностранцев - американца Кевина Кинга и австралийца Тимоти Уикса, которые были захвачены в 2016 году.



В ходе поездки в Афганистан Трамп встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. После переговоров с Гани Трамп заявил, что движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение. "Они [талибы] не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекратить огонь. И я верю, что это сработает", - сказал тогда Трамп. В ходе визита в Афганистан Дональд Трамп также заявил, что США значительно сократят свое военное присутствие в этой стране.



В ноябре прошлого года в Афганистан с необъявленным визитом прибыл Дональд Трамп. Сообщалось, что он приехал поздравить американских военных в Афганистане с Днем благодарения.



В середине января сообщалось, что талибы передали представителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложениями об установлении временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между движением и Вашингтоном.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал договоренности США и талибов о введении режима "снижения уровня насилия" в Афганистане и намерение сторон подписать соглашение. По словам генсека НАТО, снижение уровня насилия и соглашение между США и талибами открывает путь к переговорам между властями Афганистана и "Талибанов".



Почему сложно вести переговоры с талибами?



Главная проблема заключается в том, что талибы принципиально отказываются от переговоров с Кабулом. Послание президента Афганистана Ашрафа Гани в 2018 году, предложившего признать "Талибан" политическим движением и начать переговоры без предварительных условий, демонстративно осталось без ответа.



Соглашение, как предполагается, откроет путь к началу межафганских переговоров



Однако в то же время "Талибан" не может победить правительственные войска, западный контингент и захватить власть.



Еще одна проблема - организация переговоров с талибами. "Талибан" представляют представители движения в Дохе, но "политбюро Исламского эмирата Афганистан", хотя и обладает известной самостоятельностью, однако не отражает позицию всего движения, обладающего довольно сложной сетевой структурой. Отдельные группы талибов в принципе настроены на переговоры, в то время как другие, наоборот, выступают против переговоров.



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Предыдущие переговоры между США и талибами в 2015 году прекратились после того, как стало известно о смерти лидера "Талибана" муллы Омара, давшего согласие на переговорный процесс.



В 2013 году попытка переговоров сорвалась, когда талибы подняли флаг движения над своим офисом в Катаре - это разозлило бывшего тогда президентом Афганистана Хамида Карзая, который посчитал, что это подрывает его авторитет.



Россия: "важное событие"



Россия назвала подписание соглашения между США и талибами "важным событием для мирного процесса в Афганистане". Как сообщалось ранее, на церемонии подписания соглашения намерен присутствовать спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Москва ранее высказывалась в поддержку проведения переговоров.



"Российская сторона неоднократно заявляла о безальтернативности политико-дипломатических методов урегулирования конфликта в Афганистане, поддержки упомянутых переговоров, которые должны открыть путь к запуску прямого инклюзивного межафганского диалога о мире и достижению политического урегулирования в этой стране", - сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.



Приближают ли переговоры США и талибов мир в Афганистане?

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Российские власти и запрещенный в России "Талибан" давно ведут переговоры. Делегации талибов приезжали в Москву три раза - дважды в 2019 году и один раз в 2018 году.



Также в Москву в рамках этого переговорного процесса приезжали представители властей Афганистана, в том числе и экс-президент страны Хамид Карзай. Источник - BBC

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