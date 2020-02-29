Как НАТО бросило Эрдогана в Сирии на растерзание русским, - А.Запольскис

17:55 01.03.2020 Как НАТО бросило Эрдогана в Сирии на растерзание русским



Это, конечно, может показаться чистой воды теорией заговора, но конфликт в Идлибе развивается так, словно Москва целенаправленно вынуждает Анкару выйти из НАТО.



АЛЕКСАНДР ЗАПОЛЬСКИС



Устав смотреть, как черно-зеленые бармалеи бездарно теряют передаваемую им бронетехнику и бегут с занимаемых позиций, турецкое командование решило поднять ставки, введя вопреки международному праву линейные войска в сирийскую провинцию. И вот с этого места начался тот путь, который привел Эрдогана на сегодняшние грабли.



Во-первых, из отвечающего за все сирийское направление 6-го армейского корпуса, насчитывающего одну пехотную дивизию и двенадцать бригад, в том числе 2 танковые, 2 механизированные и 1 спецназа, для участия в операции на практике удалось получить всего две годные батальонные тактические группы из 32 расчетных.



Но когда кинулись в другие части, картина там оказалась не лучше. Страна с вооруженными силами численностью в 500 тыс. личного состава, из них 390 тыс. в сухопутных войсках, в сумме смогла за месяц отчаянных усилий собрать всего 12 тысяч в боеспособные части. Это, кстати, важный штрих к вопросу о шансах Турции в гипотетической войне с Россией.



Во-вторых, даже в свете отдельных успехов отдельных частей, в основном стрелявших с закрытых позиций артиллерии, развернутая группировка показала себя плохо. Циклы боевого управления оказались недопустимо затянуты. На совместном КП генерального штаба и штаба 2-й полевой армии, развернутого в менее чем в километре от сирийской границы, запаздывание информации о текущей обстановке превышало три часа.



В-третьих, при всей воинственности многочисленных заявлений турецких политиков и рассказах Генштаба про давнее начало подготовки к операции, в действительности все указывает на то, что сколько-нибудь цельного стратегического плана ее проведения у Турции нет.



За последний месяц она развернула 27 дополнительных опорных наблюдательных пунктов с гарнизоном из взвода пехоты. Тем самым исключив из распорядка сразу 2 батальонные тактические группы из 11 имеющихся. Причем 11 таких пунктов почти сразу оказались в полном окружении наступающих частей САА.



Ну, и в-четвертых, попытки укрепить бармалеев собственной турецкой пехотой повышения успешности боевых действий не принесли, зато вполне предсказуемо обернулись резким ростом потерь в личном составе. Если за весь январь текущего года экспедиционные силы потеряли примерно 18 человек, то только за один февральский день потери составили почти 40 военнослужащих убитыми и более 60 - ранеными.



Кроме того, на данный момент в группировке выбито до 15% танков, до 22% легкой бронетехники, 8 беспилотников, в том числе один тяжелый разведывательный и два многоцелевых ударных.



Все попытки медийного истеричного давления на Россию успеха не имеют. В российском Центре по примирению сторон разводят руками:



"Мол, как вы видите, линии связи с вашим командованием исправны. Мы интересовались, нет ли тут ваших частей. Вы заявили, что нет. Значит сирийская армия имела полное право, не стесняясь в средствах, уничтожать бандитские формирования, нагло нарушающие соглашение о прекращении огня. Вы говорите, там погибли ваши солдаты? В таком случае объясните, что они там делали и почему нелегально?"



Один из эпизодов емко прокомментировал военный эксперт РСМД Виктор Мураховский:



"По существующим договоренностям турки должны были по линии предотвращения конфликтов информировать штаб нашей группировки в Сирии о маршрутах движения и районах развертывания турецких подразделений. Как я понял, они не сообщили, что в той местности действует батальонная тактическая группа 65-й механизированной и 8-й пехотной бригад.



На этом направлении действовала 25-я дивизия Сил специальных операций Сирии, в результате этот район не попал в зону, не подлежащую воздействию авиации и артиллерии, по нему был нанесен удар, поскольку его занимают формирования "Хайат Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с тяжелой техникой".



Попытка срочно выдернуть на начало марта в Турцию на переговоры российского президента провалилась. Дмитрий Песков сказал, что в рабочем календаре шефа на 5 марта намечены совсем другие, более важные дела.



Дозвониться до Путина Эрдогану удалось. Но разговор получился тоже никакой. Москва очень соболезнует по поводу гибели турецких военных и двумя руками за соблюдение режима прекращения огня, но именно в рамках выполнения ранее взятых обязательств, по которым Турция должна была разоружить бандитов и вообще навести порядок в подконтрольной ей части Идлиба. Как так получилось, что они сохранили боеспособность и пытаются наступать? И, да, вопрос целостности САР обсуждению, тем более пересмотру, не подлежит.



Может ли Анкара в таких условиях объявить войну России или хотя бы закрыть для сирийского экспресса Дарданеллы? Ну, получи она серьезную помощь с Запада, совершить подобный шаг Эрдоган теоретически мог. Но теперь, когда в помощи ему отказали все потенциальные союзники, точно нет.



Советник турецкого президента может сколько угодно говорить, что "Турция 16 раз вела войны с Россией. И готова, если нужно, вступить в новую войну", но мы ведь знаем, что войн было 12, из которых турки победили только в трех. Да и то две из них (Крымская 1853 - 1856 и Кавказский фронт Первой мировой 1914 - 1918) лишь благодаря внешней помощи.



Судя по тому, как при всей агрессивной риторике дон Эрдоган перекладывает всю ответственность исключительно на сирийские войска, тщательно избегая говорить о прямой вине России, турецкий генеральный штаб военную историю своей страны знает куда лучше этого советника.



Без мощной внешней помощи в военном плане Турция - ничто. А в ней Вашингтон Анкаре уже отказал: "мол, русские, конечно, ведут себя не хорошо, мыслями мы всецело с тобой, друг Реджеп, но ничем практическим помочь не в состоянии. Выборы на носу, бюджет еще обсуждается, потепление климата и еще эта, как ее, эпидемия коронавируса. Мы бы всей душой, но роковые обстоятельства не позволяют".



А посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон вообще сделала очень многозначительное заявление. Выразив надежду, что "власти Турции вскоре поймут, кто является им надежным партнером, а кто не является". Хотела она, конечно, намекнуть на необходимость прочнее дружить с Америкой, но учитывая отказ в реальной помощи, фраза получилось буквально по Фрейду.



Не сработала и угроза пропустить через территорию Турции 2,5 млн "сирийских беженцев из Идлиба" в Европу. По ходу добавив к ним еще около 3 млн беженцев, накопившихся ранее. Евросоюз сделал вид, что про турецкие проблемы вообще не в курсе и тоже очень занят собственными внутренними вопросами.



Оставалась последняя надежда - на НАТО. Являясь членом альянса с даты его учреждения в 1949 году, Турция всерьез рассчитывала на задействование пятой статьи устава блока. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик назвал воздушную сирийскую атаку на турецкие войска прямым нападением на НАТО.



Альянс по этому поводу созвал экстренное совещание, проговорил целый день и вынес вердикт - проблемы Турции в Идлибе отношения к НАТО не имеют. Организация уже оказывает Анкаре широкую поддержку. В том числе в сфере ПВО, что способствует защите воздушного пространства Турции от ракетных атак с территории Сирии. На этом - все. Остальное - только сами.



После чего вероятность каких-либо активных действий турок против России окончательно упала до нуля. Зато решительно повысилась актуальность вопроса сохранения членства Турции в НАТО и эффективности всех западных механизмов взаимопомощи в целом. Источник - REGNUM

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