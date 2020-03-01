Россия формирует антитурецкий альянс, - И.Субботин

23:24 01.03.2020

Кремль нашел в Персидском заливе альтернативу Анкаре



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

1 марта 2020



Официальные лица турецкой и российской делегаций прибывают к зданию МИДа Турции на переговоры по ситуации в Идлибе. Анкара 28 февраля 2020 года. Фото Dogukan Keskinkilic/Anadolu Agency via Getty Images

Россия пытается отойти от тактического партнерства с Турцией в Сирии, уравновесив его сотрудничеством со странами Персидского залива. Об этом говорится в исследовании издания Al-Monitor, в котором акцентируется внимание на частоте контактов между Москвой и рядом аравийских столиц за последнее время. Причиной могли послужить неразрешимые противоречия между РФ и Турцией в сирийской провинции Идлиб, контроль над которой делят боевики протурецкой оппозиции и террористические элементы.



В аналитике Al-Monitor говорится, что восстановлению отношений между властями Сирии и аравийскими странами способствует именно дипломатия России. В феврале, когда в российско-турецких контактах по Идлибу более явно наметился дипломатический тупик, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин нанес два интересных визита – в Оман и в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Как официально информировали в СВР, в ходе этих переговоров обсуждались "перспективы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, новыми вызовами и угрозами национальным интересам". Исследователи же предполагают, что центральной темой бесед Нарышкина была именно Сирия.

В пресс-бюро СВР затруднились ответить на уточняющий вопрос "НГ", на какой именно стране Ближневосточного региона был сделан акцент во время визитов директора разведведомства в Оман и в ОАЭ. На это, вероятно, могут указывать только косвенные признаки. Например, последовавшие за поездками Нарышкина контакты между сирийскими официальными лицами и Эмиратами.



Так, сообщалось, что сотрудники дипмиссии ОАЭ в Дамаске и губернатор сельской местности сирийской столицы Алаа Ибрагим провели встречу, в повестке которой были возможные инвестиции в восстановление сирийской инфраструктуры. Эмираты некоторое время назад вернули дипломатов в сирийскую столицу, однако до сегодняшнего дня сложно было судить о твердости их намерения участвовать в "реставрации" Сирии. Более открыто в этом вопросе выступает Иордания, которая выдвинула инициативу по возрождению гражданской инфраструктуры в южных районах Арабской Республики. В конце февраля глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади высоко оценил эту идею.



Аравийские монархии за исключением Катара – одни из основных геополитических соперников Турции, в связи с чем любая интенсификация контактов между РФ и этими центрами силы, особенно во время споров вокруг провинции Идлиб, будет вызывать подозрения, что Москва ищет военно-политический противовес своему тактическому союзнику – Анкаре. Эту версию отчасти подтверждают в арабской прессе. Издание "Аль-Ахбар" со ссылкой на свои источники накануне сообщило, что ОАЭ предложили помочь Сирии как на уровне инвестиций, так и на уровне транспортной логистики. Отдельно Эмираты предлагают пролоббировать исключения в американском санкционном режиме. Все это для того, чтобы блокировать турецкое влияние в Сирии.



"Думаю, у Москвы есть масса ограничений для перебалансировки сил, но изменить правила игры в Сирии ей просто необходимо, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Во-первых, Кремлю важно было активизировать усилия Турции в Идлибе. Кроме как повысить ставки, другого способа заставить ее вмешаться не было. Во-вторых, Москва заинтересована в любом ослаблении оппозиции Сирии, но еще больше она заинтересована, чтобы Дамаск осознал пределы своих возможностей: без прямой поддержки РФ его подразделения мало на что способны". А это значит, говорит аналитик, что Россия за счет этой ситуации может добиться большей лояльности со стороны президента Башара Асада.

"В-третьих, дистанция от Турции в вопросе Идлиба позволяет России учитывать мнения аравийских монархий, заинтересованных в сдерживании не только иранцев, но и турок, – говорит Мардасов. – Российско-турецкое сотрудничество имеет свои границы в Сирии, и Анкара не может являться проводником российских интересов, например, в ситуации с племенами востока Сирии, которые связаны со странами Персидского залива. Турция здесь – устрашающая сила, которая хочет сдерживать стремления сирийских курдов к обретению собственной государственности, но не может выступать стороной, с которой реально заключить сделку, подобную той, которую Москва совершила по поводу юго-запада Сирии".

В разговоре с "НГ" бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф заявил, что непосредственной необходимостью в Идлибе является быстрое прекращение огня. "Турция остается членом НАТО, поэтому нельзя исключать возможность опасной эскалации с участием других сторон, – отметил бывший дипломат. – Без сомнения, превосходные специалисты по Ближнему Востоку в российском МИДе мечтают о создании своего рода антитурецкого альянса с Саудовской Аравией и ОАЭ. Однако проблема, с которой они столкнутся, заключается в огромных масштабах гуманитарной катастрофы, которая вызвана нарушением режима прекращения огня на северо-западе Сирии силами Асада".



Аналитик обращает внимание на то, что руководству Саудовской Аравии и Эмиратов в свете всех страданий, которые переносит арабское население Сирии, будет необходимо учитывать общественное мнение – даже в том случае, если с Кремлем все-таки достигнут некой "антитурецкой договоренности".